Quo vadis, krypto? (III) [zkušenost]

Dnes pokračujeme dalším dílem našeho seriálu Quo vadis, krypto?, tentokrát s několika novinkami týkajícími se dominantní kryptoměny.

Nahoru, dolů, nahoru a dolů

Konec loňského roku zastihl bitcoin ve fantastické formě, kryptoměna poprvé v historii překonala hranici 100 000 dolarů, a ustanovila tak nový rekord. Poté sice následoval mírný pokles, ovšem bitcoin se nad tuto laťku brzy dostal znovu, a to na konci prvního týdne roku 2025.

Aktuálně ovšem hodnota osciluje v rozmezí 90 000 – 95 000 USD/BTC, což je přibližně 10% pokles oproti doposud rekordním hodnotám. I toto jsou fantastická čísla, o kterých jsme si mohli ještě před půl rokem jen zdát, ovšem psychologicky má tento pokles na investory zajímavý dopad.

Důvěra části traderů byla poměrně otřesena, jelikož jejich analytické nástroje ukazují možnost dalšího propadu, což mělo za následek, že řada z nich své bitcoiny (často se značným ziskem) prodávala. Naopak dlouhodobí investoři vidí situaci optimisticky, a velké finanční subjekty po celém světě soutěží o to, kdo svým klientům nabídne více krypto produktů. Zajímavé ovšem je, že nikdy v historii tokenu nebyl takový rozdíl ve vnímání bitcoinu jednotlivými skupinami investorů.

Je sklenice z poloviny prázdná, nebo z poloviny plná?

David Siemer, spoluzakladatel a CEO společnosti Wave Digital Assets, poskytující služby správy aktiv pro fondy i velmi bohaté jednotlivce v kryptoprostoru, na toto téma uvedl: „Za celých 14 let, co vlastním bitcoiny, jsem nikdy neviděl takovou dichotomii. Tradeři jsou nervózní a vyděšení, a investoři s dlouhodobou vizí jsou „super býčí“ – přesvědčeni, že jsme stále na začátku super býčího trhu.“

Dále doplnil: „Je velmi vysoká šance, že se letos (2025) dočkáme prolomení hranice 200 000 dolarů za bitcoin. A jestli si myslím, že se dožijeme hodnoty bitcoinu milion dolarů? Určitě. Ne brzy, určitě ne v příštím roce… ale chytří lidé z oboru, které znám, jsou o tom přesvědčeni. Už v příštích 6 měsících se stanou věci, které si většina lidí ještě vůbec neumí představit.“

Co čekat v roce 2025

Na prvním místě seznamu očekávaných událostí je to, že řada zemí – včetně USA, Spojených arabských emirátů, Singapuru, Jižní Koreje, některých evropských zemí, a dokonce i Ruska, se chystá podniknout velké kroky ve prospěch kryptoměn. Jelikož zmíněná Wave Digital Assets poskytuje kryptografické vzdělávací programy mimo jiné pro americký federální finanční úřad (IRS) či pro obdobné instituce v nejrůznějších zemích světa, mívá informace z vládních kruhů „z první ruky“.

David Siemer pokračuje: „Tyto vládní kroky, ať už v jakoukoliv konkrétní formě, budou pravděpodobně mít dominový efekt také na soukromý sektor v těchto zemích. Zejména v Japonsku a Singapuru jsou společnosti, které opravdu důvěřují svým vládám a spoléhají se na ně. Pokud jejich vláda říká, že kryptoměny jsou ok, tak jsou opravdu v pořádku. Je to jiné než třeba v USA, kde si myslíme, že naši politici jsou idioti.“

Co stojí za tak náhlým zájmem o kryptoprůmysl? Ohromný úspěch amerických spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) nutí finanční instituce po celém světě přemýšlet o tom, jak jim konkurovat. Musí tedy přicházet s novými produkty, jako jsou multitokenové výnosové fondy, které jim získají zpět prostředky, jež jim odsál obrovsky úspěšný IBIT společnosti BlackRock.

Šance na nové strategické bitcoinové rezervy jsou hodně vysoké. Nová administrativa Donalda Trumpa je má v plánu, nicméně i kdyby k tomu hned nedošlo, tak existuje řada zemí, které to velmi pravděpodobně udělají. A přímo v samotných Spojených státech právě Wave Digital diskutuje možnosti vytvoření bitcoinových rezerv se 7 ze států Unie: mimo jiné jde o Texas, Ohio a Wyoming. Co se týče federální vlády, Siemer vidí šance 50 na 50, i z důvodu toho, že americká vláda už v současnosti drží bitcoiny v hodnotě téměř 19 miliard dolarů. „To je slušný vklad do bitcoinové rezervy“, uzavřel Siemer. „Stačí to jen neprodat.“

Nejen ETF, ale i těžba

Hlasy o tom, že kryptoměny dokážou být nesmírně ziskovou součástí investorského mixu, v poslední době sílí. Jedním z těch opravdu silných a vlivných je i hlas Roberta Kiyosakiho, světoznámého investora a autora řady bestsellerů. Svědčí o tom i jeho novoroční příspěvek na síti X.

Velmi atraktivní alternativou nákupu kryptoměn například prostřednictvím velkých ETF fondů je také jejich těžba. Při vhodně zvolené strategii dokáže být velmi profitabilní. Pokud byste uvítali konzultaci na téma, zda pro vás je těžba kryptoměn dobrou volbou, jako čtenáři Dotekomanie se stále můžete obrátit na společnost 2Bminer, od které stroje kupuji. Odkažte se na náš magazín, a získáte slevu 10 000 Kč na pořízení těžebního stroje.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit.

To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

