Quo vadis, krypto? (II) [zkušenost]

Dnes navážeme na předchozí článek ze série Quo vadis, krypto? a podíváme se na nějaké ty novinky a praktické zajímavosti. Co je tedy nového?

Co se týče hardwaru, na objednaný Antminer L9 zatím čekám. Uvažoval jsem o možnosti připlatit si za variantu Fast Track s rychlým dodáním a zapojením do hostingu (opět ve Spojených arabských emirátech), ale nakonec jsem se rozhodl pro levnější variantu zvanou Preorder. Jedná se o předobjednávku na konkrétní stroj, přičemž termín dodání je stanoven ve smlouvě. S odstupem času mi vychází, že za současných podmínek by rychlejší varianta byla o něco výhodnější, finanční rozdíl ale není nijak dramatický.

Vyprodáno!

Aktuálně je ovšem rozhodovací proces zjednodušený, protože Fast Track stroje prostě NEJSOU. Všechny jsou vyprodány, takže je potřeba si počkat. Důvod je jasný asi každému, kdo sleduje vývoj segmentu kryptoměn: hodnota bitcoinu je stabilně nad 90 000 dolarů, a znovu se blíží rekordním hodnotám. Po strojích na těžbu kryptoměn je tedy poptávka extrémně vysoká, což s sebou nese jednak delší dobu čekání, ale také vyšší počáteční investici. Návratnost se však stále pohybuje na extrémně zajímavých hodnotách.

Jak jsem zmiňoval dříve, Antminer L9 těží dogecoin a litecoin, které jsou na hash burze v denních intervalech směňovány na bitcoin, a zasílány do mé softwarové peněženky Bitlifi. Tu jsem ovšem před několika dny doplnil hardwarovou peněženkou, konkrétně jsem si vybral model Safe 3 renomované české značky TREZOR. Z důvodu ještě vyšší bezpečnosti si prostředky z Bitlifi posílám do TREZORu, zatím v intervalech cca 10 dní. Pokud by vás tato peněženka zajímala, můžete se v blízké době těšit na recenzi. Prozatím tedy jen fotografie stříbrné varianty, která se mi líbila nejvíce.

Kiyosaki mluví o FOMO

Ten, kdo se alespoň trochu zajímá o investice, už určitě zaslechl jméno Robert Kiyosaki. Tento nesmírně populární autor světového bestselleru Bohatý táta, chudý táta je známým propagátorem investování do nemovitostí. Ovšem dlouhodobě je také silným zastáncem alternativních aktiv, jako jsou zlato, stříbro a bitcoin. Ve svém nedávném příspěvku se věnoval problematice FOMO (Fear of Missing Out, neboli Strach, že o něco přijdu). Role tohoto psychologického efektu roste spolu s hodnotou kryptoměnového trhu. V situaci, kdy se cena bitcoinu blíží hranici 100 000 dolarů, podle něj totiž držitelé tradičních fiat měn riskují, že promeškají vhodný čas pro nákup BTC. Jakmile totiž prolomí tuto hranici a bude pokračovat v silném růstu, bude pro investory ze střední vrstvy stále obtížnější investovat do bitcoinu větší částky.

Kiyosaki doporučuje „podlehnout“ mentalitě FOMO, protože podle něj budou mít prospěch zejména ti, kteří nečekají a jednají rychle. Formuloval to takto: „Kůň bude venku ze stodoly a poběží. Jakmile bitcoin překoná 100 000 dolarů, budou si moci dovolit bitcoiny pouze ultrabohatí, jako jsou korporace, banky a státní investiční fondy. FOMO je dobrý. Nezůstávejte pozadu!“.

Robert Kiyosaki je přesvědčen, že bitcoin nabízí příležitost chránit bohatství způsobem, který tradiční měny nenabízejí. Ten, kdo se orientuje výhradně na fiat měny, bude „poražen“ kvůli devalvaci způsobené inflací. I proto tedy dlouhodobě zdůrazňuje důležitost diverzifikace do aktiv, jako je právě bitcoin. Jeho argumenty se opírají o názor, že inflace a vládní monetární politika budou nadále narušovat kupní sílu tradičních měn.

Znovu blízko rekordních hodnot

Po mírném poklesu během posledního týdne vidíme, že bitcoin opět posiluje, a znovu atakuje hranici 100 000 USD. Kupovat bitcoin ve chvíli, kdy je na rekordních hodnotách, už nemusí být tak výhodné jako například před rokem, kdy byla cena na méně než polovičních hodnotách. Na druhou stranu je ale pravděpodobně vhodná doba hromadit bitcoiny ne nákupem, ale těžbou. Například starší Antminer L7 se neustále pohybuje okolo 650 Kč denního zisku, a nový Antminer L9 dosahuje výdělků o 80 % vyšších.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Pokud byste uvítali konzultaci na téma, zda pro vás je těžba kryptoměn dobrou volbou, jako čtenáři Dotekomanie se stále můžete obrátit na společnost 2Bminer, od které stroje kupuji. Odkažte se na náš magazín a získáte slevu 10 000 Kč na pořízení těžebního stroje.

To je pro dnešek vše a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

