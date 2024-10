Zdroj: Qualcomm

Dnes jsme se dočkali představení nového procesoru Snapdragon 8 Elite, který bude soutěžit o post nejvýkonnějšího mobilního procesoru pro top modely. Kromě specifikací a možností této novinky je zde ještě jedno podstatné vylepšení, softwarová podpora.

8 let BSP

Sice můžeme nadávat výrobcům, že jejich smartphony nemají dlouhou softwarovou podporu, ale nemohou za to jen oni. Je nutné brát ohled i na podporu ze strany dodavatelů jednotlivých komponent, i samotného procesoru. Například Google garantuje již nyní podporu pro své mobily až 7 let a Samsung se například dostává na 6 let u základního modelu Samsung Galaxy A16 5G. V obou případech mají mobily procesor z vlastní dílny.

U nejnovějšího Snapdragonu 8 Elite společnost Qualcomm uvedla, že BSP podpora (Board Support Package) bude po dobu osmi let, tedy spíše osmi generací systému. To ve výsledku znamená, že mobil s tímto procesorem se dočká 7 let aktualizací. Vzhledem k tomu, že první mobil s tímto procesorem vyjde ještě tento měsíc a bude mít Android 15, tak by se teoreticky mohl dočkat až Androidu 22.

Je to ale jen možnost, jelikož nezáleží jen dodavateli procesoru. Ve hře jsou zde i další výrobci součástek a také samotný výrobce mobilu. Je to tedy možnost. Dá se ale očekávat, že pokud dojde na použití nového procesoru u nadcházející série Galaxy S od Samsungu, můžeme vyhlížet dlouhou softwarovou podporu.

Qualcomm will provide BSP support for the @Snapdragon 8 Elite for 8 generations of Android releases. That 8 includes the original OS release, by the way, which means Qualcomm is supporting 7 years of updates!#SnapdragonSummit https://t.co/OBc85AOQNG — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 21, 2024

Snad takto dlouhá BSP podpora nebude vlastní jen pro ty nejvýkonnější procesory a Qualcomm ji postupně zavede i u nižších modelů.

Zdroj: androidauthority.com



Domů Články Nový Snapdragon má 7 let podpory aktualizací

Předchozí článek Snapdragon 8 Elite: Nejnovější a nejvýkonnější procesor od Qualcommu pro mobily Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama