Samsung Galaxy A16 5G představen, dostane 6 let aktualizací

Další generace top modelů přijde až na začátku roku 2025. Tento rok jsme očekávali nový přírůstek v základní řadě, od kterého jsme nečekali mnohé. Nakonec novinka Samsung Galaxy A16 5G doslova vyráží dech.

Podpora do roku 2030

Samsung Galaxy A16 5G se jeví na první pohled jako tuctový mobil ze základní třídy, ale v tomto případě jde více méně o raritu, tedy aspoň zatím. Samsung totiž u mobilu garantuje softwarovou podporu až do 31. října 2030. Nejde jen o bezpečnostní aktualizace. Mobil by měl dostat 6 hlavní aktualizací systému, takže se dočká i Androidu 20.

Co se týče dalších zajímavostí i mobilu, tak můžeme zmínit certifikaci IP54. Sice to není na ponoření do vody, ale v dešti by měl vydržet bez větších problémů. Dobrou zprávou je, že byl použit AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz frekvencí. O výkon se zde stará procesor Exynos 1330 a energii zajišťuje baterie o kapacitě 5000 mAh.

Celkově se jedná o dobře vybavený základní mobil, ale právě samotná softwarová podpora je nadstandardní. Samsung Galaxy A16 5G byl uveden ve Francii s cenou 249 eur, což je v přepočtu přibližně 6 300 Kč. Vzhledem ke specifikacím to je trochu vyšší cena, ale právě aktualizace jsou výhodou.

Specifikace Samsung Galaxy A16 5G

displej: 6,7 palců, 2340 x 1080 pixelů, Super AMOLED, 90 Hz

procesor: Exynos 1330

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů

IP54

5G, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC

rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm; 200 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

