Zdroj: Google

To nej z uplynulého týdne #33 – Pixely, Epic Store, podcast a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Další rozšíření Gemini pro Česko, nové funkce NFC a Fuchsia OS

Google přináší další rozšíření Gemini pro Česko. Technologie NFC možná zažije revoluci, která otevře nové možnosti. Fuchsia OS se nakonec dostane do mobilů, ale v trochu jiné formě. Prodeje smartphonů celosvětově vzrostly o 12 %. Nothing Phone (2a) Plus: Novější verze s vylepšenými specifikacemi. [pokračování článku]

Infinix Xpad: První tablet od tohoto výrobce

Společnost Infinix se zpravidla zaměřuje na mobily střední a nižší třídy, byť sem tam představí o něco vybavenější model. Tentokrát ale poprvé vstupuje do kategorie tabletu s modelem Infinix Xpad. [pokračování článku]

Nové hodinky Pixel Watch 3 a 3 XL, cena začíná na 9 990 Kč

Kromě nových mobilních telefonů Google dnes také představil hodinky, a konečně jsme se dočkali většího modelu. Tentokrát je uvedení trochu výjimečné, jelikož Pixel Watch 3 a Pixel Watch 3 XL budou prvně oficiálně dostupné i v Česku. Firma se rozhodla je zařadit do nabídky a také budou dostupné skrze Google Store v Česku. [pokračování článku]

Google představil Pixel 9, 9 Pro a 9 Pro XL, cena začíná na 22 990 Kč

Jako každý rok zde máme představení nových mobilů od Googlu. Samozřejmě se nabízí značná vylepšení, ale je zde jeden pořádný rozdíl oproti minulému roku. Tentokrát si novinky můžete zakoupit přímo v Google Store i v Česku, jelikož nedávno došlo k jeho spuštění. Letos se Google pochlubil rovnou třemi mobily nové generace. Nabízí se tak Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. [pokračování článku]

Vychází Android 15 Beta 4.2

Původně se čekalo, že Android 15 vyjde současně s novými Pixely, ale nakonec mobily mají Android 14. Android 15 přijde později, ale mezitím Google vydává snad už poslední verzi. Aktuálně je k dispozici Android 14 Beta 4.2, která obsahuje opravy chyb týkající se probuzení, grafických nedostatků, saturace při focení a aplikace Youtube. Nutno dodat, že tato verze ještě není dostupná pro sérii Pixel 9. [pokračování článku]

O2: Nová mobilní BTS v dodávce obnoví signál do hodiny

Mohou nastat situace, kdy je potřeba obnovit mobilní signál, například při nějakých nehodách nebo katastrofách. Do této chvíle se většinou používali mobilní BTS řešení umístěné v kontejneru, což zabírá místo a mobilita nemusí být optimální, zejména v horším terénu. O2 ve spolupráci s CETIN má nové a hlavně menší řešení, které je mobilnější. [pokračování článku]

O2 přidává novinku do Datamanie a současně spouští akci na dva tarify

O2 před nějakou dobou spustilo projekt Datamanie, který se hlavně prosadil 100GB předplacenkou za poměrně výhodnou cenu. Následně ale docházelo ke zdražování, ale současně jsme se dočkali rozšíření. Dnes operátor přidává jeden tarif navíc. [pokračování článku]

AltStore PAL, konkurence pro AppStore, je nově zadarmo

Apple musí dodržovat legislativu v EU stejně jako jiná společnost, proto musel gigant učinit rázné změny ve vlastním ekosystému. Největší změnou je asi umožnění vstupu alternativních obchodů na iPhony. Jeden z první je AltStore PAL, ale vzhledem ke komplikovaným podmínkám a také ceně nebyl obchod zcela zdarma. To se ale nyní mění. [pokračování článku]

T-Mobile spouští Magenta Wi-Fi, pokryje vaši domácnost

Hlavní mobilní operátoři se nesoustřeďují jen na mobilní služby. V jejich nabídkách najdete i pevné připojení nejen do domácností. T-Mobile není výjimkou. Své služby rozšiřuje o novinku Magenta Wi-Fi. [pokračování článku]

Redmi Pad SE 4G: Nový tablet přichází na náš trh s cenou od 2 999 Kč

Nakonec jsme nemuseli čekat dlouho a novinka Redmi Pad SE 4G je dostupná na našem trhu od dnešního dne. Dokonce je k dispozici i WiFi verze. Ceny jsou následující: [pokračování článku]

Xiaomicesko.cz mění název a Xiaomi spustí vlastní český e-obchod

Psal se rok 2017 a začalo se proslýchat, že Xiaomi oficiálně vstupuje do České republiky. Stalo se tak v srpnu 2017 a následně měsíc na to si společnost zvolila hlavního partnera. Po sedmi letech opět dochází ke změně. [pokračování článku]

Chrome pro Android: Vylepší se přepnutí do anonymního režimu

Google měl komplikace s anonymním režimem ve svém webové prohlížeči Chrome, ale to se již podařilo vyřešit. Po dlouhé době zde ale máme novinku, která se dá považovat za uživatelské vylepšení. [pokračování článku]

Epic Store je k dispozici pro iOS a Android

V tomto týdnu jsme vás informovali o zajímavém posunu u alternativního obchodu AltStore PAL pro iOS a dnes zde máme další novinku, ale týká se i Androidu. Epic Games totiž spouští vlastní alternativní obchod pro Android i iOS. [pokračování článku]

Youtube: Testuje se funkce Časovač režimu spánku

Youtube nabízí uživatelům verze Premium otestovat některé funkce ještě před tím, než se zavedou, respektive stanou součástí běžných funkcí. Nyní zde máme možnost automatického režimu spánku. [pokračování článku]

Threads dostává vylepšení na webu

Sociální síť Threads je relativně ještě nováčkem a stále chybí některé standardní funkce. Sice vypadá, že má hlavně konkurovat X (Twitter), ale algoritmy neupřednostňují zpravodajství. Spíše by se dalo říci, že se jedná o „textovější“ Instagram. Postupně Meta přidává funkce a dnes zde máme další várku. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #32 – Premium+, emisní zóny, Elonga, nové véčko a další



Domů Články To nej z uplynulého týdne #33 – Pixely, Epic Store, podcast a další novinky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama