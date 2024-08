O2 přidává novinku do Datamanie a současně spouští akci na dva tarify

Zdroj: O2

O2 před nějakou dobou spustilo projekt Datamanie, který se hlavně prosadil 100GB předplacenkou za poměrně výhodnou cenu. Následně ale docházelo ke zdražování, ale současně jsme se dočkali rozšíření. Dnes operátor přidává jeden tarif navíc.

Akce Datamanie

O2 se rozhodlo přidat nový tarif, který se jmenuje Datamanie 4 GB. Kromě datového omezení je součástí neomezené volání, ale SMS jsou zpoplatněny cenou 1,5 Kč. Při využívání RCS to nemusí zákazníky nějak extrémně trápit. Cena je nastavena na 599 Kč, což není moc výhodné, ale je zde akce, v rámci které můžete mít tuto novinku za 399 Kč.

Je zde ale podmínka, že si musíte SIM objednat do 30. 9. 2024 nebo do vyprodání zásob. Následně je nutné aktivovat SIM do 30. 11. 2024. Není to ale jediná akce. O2 se také podívalo na tarif Datamanie Neo, který normálně stojí 849 Kč na 30 dnů a obsahuje neomezené volání i data. V rámci EU je limit 55 GB. Jen SMS jsou opět za 1,5 Kč.

Zde snížil cenu na 699 Kč na 30 dnů. Je nutné ale nabídku využít do 30. 9. 2024 nebo do vyprodání zásob. Všechny zmíněné tarify jde zakoupit i s eSIM, takže lze mít konkrétní typ poměrně rychle v mobilu bez čekání na fyzickou SIM.

Pozn. red.: Datamanie spadá pod operátora O2, nikoliv pod naši redakci.



