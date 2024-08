Zdroj: Dotekomanie.cz

Chrome pro Android: Vylepší se přepnutí do anonymního režimu

Google měl komplikace s anonymním režimem ve svém webové prohlížeči Chrome, ale to se již podařilo vyřešit. Po dlouhé době zde ale máme novinku, která se dá považovat za uživatelské vylepšení.

Anonymní režim

Pakliže chcete používat anonymní režim v Chromu, musíte explicitně vytvořit anonymní kartu. Následně můžete zadat adresu a procházet web. Vždy to je o vytvoření nové karty, ale nové vylepšení dává k dispozici mnohem snadnější cestu a asi i praktičtější.

Aktuálně se v Chromu Canary, tedy testovací verzi prohlížeče, testuje možnost přepnutí aktuální stránky do anonymního režimu. Budete tak moci učinit kdykoliv. Stačí podržet prst na ikoně reprezentující počet otevřených karet a následně z menu vybrat přepnutí do anonymního režimu. Nebude tak nutné kopírovat adresu nebo zadávat ji znovu.

Samozřejmě se nabízí i opačná cesta. Při prohlížení stránek v anonymním režimu je přes podobnou cestu možné přepnout web do normálního režimu. Jedná se o drobnou vychytávku, ale rozhodně může být pro některé užitečná. Zatím si ale musíme počkat, až si najde cestu do stabilní verze Chromu. To může zabrat několik týdnů i měsíců.

