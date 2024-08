Zdroj: Dotekomanie.cz

Google přináší další rozšíření Gemini pro Česko. Technologie NFC možná zažije revoluci, která otevře nové možnosti. Fuchsia OS se nakonec dostane do mobilů, ale v trochu jiné formě. Prodeje smartphonů celosvětově vzrostly o 12 %. Nothing Phone (2a) Plus: Novější verze s vylepšenými specifikacemi.

To nej z uplynulého týdne #32 – Premium+, emisní zóny, Elonga, nové véčko a další

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:



Domů Články Další rozšíření Gemini pro Česko, nové funkce NFC a Fuchsia OS [podcast]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama