Pixel 9a na prvních fotkách? Přijde o ikonický prvek, ale některé potěší změna

Google představil nové mobily série Pixel a již nyní si u nás můžete přečíst recenzi na základní model. Nyní očekáváme příchod modelu Pixel 9a, od kterého bychom normálně očekávali převzetí designu a lehce slabší specifikace. Současně by měla být i upravená konstrukce, co se týče materiálů. Možná ale nastane větší změna.

Pixel 9a?

Pixel 8a (recenze) přišel v květnu tohoto roku, takže do představení další generace zbývá ještě dost času, ale možná Google uspíší uvedení. Běžně bychom očekávali, že převezme design, případně dojde na použití staršího. V obou případech bychom očekávali masivnější foto modul na zadní straně.

Objevily se ale snímky prototypu, které naznačují zcela opačný přístup. Samotný foto modul by mohl být doslova miniaturní a skoro nevystupující ze zadní strany. Mobil by tak přišel o ikonický prvek, na druhou by asi potěšil nejednoho zájemce o co nejmenší modul. Ostatně dnes na trhu najít mobil s nevystupujícími foťáky je docela umění.

Samozřejmě si budeme muset počkat na další úniky, například od @onleaks nebo @evleaks, jestli se potvrdí tyto snímky. Stále se může jednat o jeden z mnoha prototypů, o jejichž budoucnosti se teprve rozhodne.

