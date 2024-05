Pixel 8a oficiálně, a to i v Česku nejen přes Google Store

Zdroj: Google

Dnes jsme se dočkali velmi podstatné události ze strany Googlu. Nejde jen o představení nového mobilu Pixel 8a, ale také o dostupnosti Google Store v České republice, což není vše. Navíc jsou Pixel mobily oficiálně dostupné i skrze partnery. Pixel 8a ale není jen mobil střední třídy. Spíše bychom ho měli zařadit do vyšší střední třídy.

Základ s čistým systémem

Rovnou můžeme začít doporučenou cenou v Česku u dnešní novinky Pixel 8a. Verze se 128GB úložištěm přijde na 14 490 Kč, varianta s dvojnásobným úložištěm pak stojí 15 990 Kč. Jde o vyšší cenu, ale je nutné brát v potaz, že novinka má procesor z top modelové řady, tedy Tensor G3 z Pixelů 8 a 8 Pro.

Právě dnes startují předobjednávky, přičemž bude odeslán nebo dostupný v přímém prodeji bude od 14. května. Google Store má na novinku akci. Pakliže si mobil objednáte nebo zakoupíte do 3. června, tak dostanete kredit 3700 Kč v Google Store, případně by měl být o to nižší u partnerů. Samozřejmě se nabízí další bonusy: S každým Pixelem 8a lidé získají 3 měsíce služby YouTube Premium, služby Google One a 6 měsíců služby Fitbit Premium.

Google Store oficiálně v Česku, nabízí nové Pixely i sluchátka

Co se týče mobilu jako takového, Google nejvíce upozorňuje na displej, který je jasnější, umí až 2000 nitů. To je o 40 % více než u předchozího modelu Pixel 7a. Jinak se jedná o 120Hz AMOLED panel. Nechybí odolnost vůči vodě a prachu, podpora eSIM, stereo reproduktory a také je k dispozici bezdrátové nabíjení.

Stejně jako u Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro, i u Pixelu 8a Google garantuje softwarovou podporu po dobu sedmi let. Jde o velké aktualizace systému, i bezpečnostní záplaty. Navíc dodává, že také bude dostávat jednou za pár měsíců vylepšení v podobě balíčku nových funkcí. Navíc dostane 100 GB Google One do 1. ledna 2026, tedy pokud Google One ještě nepoužíváte.

Zadní strana z matného kompozitu s rámem z matného hliníku

Vyrobeno minimálně z 24 % (podle hmotnosti) z recyklovaných materiálů

Hliník v plášti a panelu fotoaparátu je 100% recyklovaný

Google se chlubí, že použil mnoho recyklovaného materiálu, a to i na obaly. Celkově se jedná o dražší mobil střední třídy, ale na druhou stranu má blíž k Pixelu 8. Má bezkonkurenční softwarovou podporu a bonusem je čistější Android. Přednosti jsou také ve fotografických schopnostech, v kterých Google drží svůj standard.

Specifikace Pixel 8a

displej: 6,1 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, až 2000 nitů, Corning Gorilla Glass 3, HDR

procesor: Tensor G3 + Titan M2

RAM: 8 GB LPDDR5x

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

eSIM

Android 14

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 13 MPx

IP67

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC

rozměry: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm; 188 gramů

baterie: 4500 mAh + bezdrátové nabíjení



Domů Články Pixel 8a oficiálně, a to i v Česku nejen přes Google Store

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama