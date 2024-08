Recenze Pixel 9: Google vylepšoval na správných místech

Zdroj: Dotekomanie.cz

Letošní představení novinek Pixel 9, 9 Pro a 9 Pro XL je trochu jiné. Tentokrát jsou mobily oficiálně dostupné i v Česku nejen přes Google Store. Dnes se podíváme na základní model Pixel 9. Nabízí odlišný design než Pixel 8 a také vylepšení na správných místech. O revoluci ale nejde.

Opět jiný design

Google měl vždy talent pro atypický design. I tentokrát přišel s něčím novým, ale současně povědomým. Samozřejmě se bavím o zadním foto modulu. Ten už není přes celou šířku mobilu a nepřechází plynule do stran. Pixel 8 v tomto ohledu vypadá lépe a uhlazeněji. Pixel 9 je na můj vkus více hranatější. Asi bych ani nepoužil označení ostrov pro mobily. Zde mi spíše pasuje termín náhorní plošina. Je vystouplejší o nějakou tu desetinu milimetru.

Výhodou je, že když mobil položíte na stůl, nebude se viklat. Navíc o modul lze zaseknout prst při držení, což přidává pocit pevnějšího nebo stabilnějšího uchycení. Celkově je mobil více hranatý, tedy v porovnání s Pixelem 8. Přechody jsou udělané velmi dobře a mají příjemné zaoblení. Jen foto modul má ostřejší hrany.

Tlačítka jsou taky ostřejší, což je i dobře, jelikož je jednodušeji najdete hmatem. Jejich stisk je precizní a přesný. Oceňuji matnou úpravu kovového rámu, což je i příjemné na hmat. Zadní skleněná strana v tomto barevném podání nedává prostor pro viditelnost otisků prstů. I přes svá specifikace se dá Pixel 9 používat bez obalu. Minimálně ostatní zaujmete náhorní plošinou.

Ten displej

Displej je i tentokrát o něco jasnější a ve svém maximu umí nabídnout až 2700 nitů. U HDR obsahu je to znatelné. Při normálním obsahu a za přímého denního světla nebudete mít problém, zde dosahuje až na 1800 nitů, což je více než dostatečná hodnota.

Je trochu škoda, že se zde nabízí jen 60 nebo 120 Hz v případě obnovovací frekvence. Pokud chcete větší rozsah, tak musíte jít do Pro modelů. Pixel 9 je vybaven AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením, což je dostatečná konfigurace. Nejvíc oceňuji, že Google vynechal jakékoliv zakřivení a použil plochý displej.

Android zkušenost od Googlu

Dříve Google nabízel skutečně čistou podobu systému Android. To už nějakou dobu neplatí, jelikož integruje aplikace a funkce zaměřené na Pixely. Příkladem je třeba aplikace Počasí, což je novinka s lepším designem. Také se nabízí třeba aplikace Pixel Studio a Pixel Screenshots, jen tedy zatím nepodporují češtinu, což se ale asi v dohledné době změní.

Jsou zde samozřejmě dostupné některé funkce exkluzivně, ale ty se nakonec dostanou i do dalších Pixelů. Android v Pixelu 9 je jako obvykle vyladěný, rychlý a vše prostě funguje tak, jak má. Nic vás zde nepřekvapí a nejsou zde nějaké dramatické změny. Google spíše vsází na uživatele, který si vybaví mobil po svém.

Hardware dostatečný

Krátce po představení schytal Google kritiku za nepoužití nejmodernějších technologií. Například nepodporuje nový standard pro Qi2 s magnetickým uchycením. To je ale spíše drobnost, aspoň z mého pohledu, ale o tom až později. Co se více nelíbilo kritikům, je nový procesor Tensor G4. Dle benchmarků nenabízí takové vylepšení. V případě surového výkonu je vylepšení jen v jednotkách procent. Navíc nemůže svým výkonem konkurovat nejlepším procesorům od Applu, Qualcommu a Mediateku.

Pokud to vezmeme čistě papírově, 8jádrový Tensor G4 nebude asi o tolik výkonnější než 9jádrový Tensor G3. Pokud ale odhlédnu od specifikací a benchmarků, a vezmu v potaz jen osobní zkušenost, a to i z dlouhodobého používání Pixelu 8 s Tensor G3, tak Pixel 9 nabízí plynulejší chod a rychlejší práci. Nejde o nějaké markantní rozdíly, ale jde to poznat. Google se jednoduše soustřeďuje na praktické využití procesoru a nejde mu o lámání rekordů v benchmarcích. Navíc systém zde hraje velkou roli.

Je trochu škoda, že zde není podpora pro nejnovější Bluetooth 5.4, ale na druhou stranu se nabízí modernější WiFi 7 a oproti některým top modelům je zde i podpora pro USB 3.2 s možností zrcadlení displeje na televizi nebo monitor.

Googlu se podařilo vylepšit odvod tepla, ale svou roli zde hraje i nastavení procesoru. Ten sice omezuje výkon až o polovinu po několika minutách plné zátěže, ale z praktického hlediska nejde o nic zásadního. I při delším hraní hry vše běhalo bez problémů a mobil se nezahříval tolik jako Pixel 8.

Čtečka otisků prstů

Google nikdy neměl u svých mobilů nejrychlejší čtečku otisků prstů. Neuměl si poradit s optickým senzorem v displeji. Pixel 9 používá ultra sonickou technologii, což jde poznat. Je skutečně rychlejší než u Pixelu 8 a spolehlivost je také výtečná. Jde poznat značné vylepšení a může soupeřit s ostatními výrobci.

Jsem i rád, že Google zachoval svou novou technologii rozpoznávání obličeje, což je natolik bezpečné, že splňuje nejrůznější standardy a poslouží i pro odemykání i bankovních aplikací. Jen tedy funguje pouze za dobrých světelných podmínek, v noci nefunguje, ještě že tu je rychlá čtečka.

Specifikace Pixel 9

displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů, OLED, 120 Hz, až 2700 nitů, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Tensor G4 + Titan M2

RAM: 12 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 14

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1,68, OIS 48 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10,5 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, pokročilé odemykání obličejem

IP68

stereo

5G, USB-C (3.2), Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, Dvoupásmové GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC),

rozměry: 152,8 x 72 x 8,5 mm; 198 gramů

baterie: 4700 mAh + 27W, bezdrátové nabíjení

O baterii si nebudete dělat starost

S kapacitou 4700 mAh nejde dělat zázraky. Nečekejte, že by mobil měl nějakou dlouhou dobu používání na jedno nabití. Dva dny používání není problém. Samozřejmě záleží na tom, jaké aplikace používáte a co děláte na mobilu. Díky optimalizaci a menším přehřívání se dá dostat i na tři dny, jak jsem si otestoval.

Google sice zmiňuje používání 45W nabíječky, která se prodává samostatně, ale skutečnost je taková, že Pixel 9 jde nabíjet jen 27 W přes USB C. V případě bezdrátové technologie se nabízí 12 W. Zde jednoduše zaostává za konkurencí. Na druhou stranu nedochází k takovému opotřebení baterie, případně přehřívání.

Je to trochu zklamání. Z používání ale nemohu říci, že by to bylo nějaké podstatné mínus, zejména vzhledem k celkové výdrži. Jestliže hledáte mobil s možností doplnění energie do několika minut, musíte se poohlédnout jinde.

Fotky nezklamou

Google už nejednou dokázal, že dokáže ze senzorů vymáčknout maximum, zejména díky softwarovým kouzlům. Pixel 9 se nedostane na přední příčky v kategorii foto mobilů, hlavně kvůli absenci senzoru se zoomem. Pakliže chcete fotit vzdálenější objekty, asi se budete muset poohlédnout po dražších modelech Pro. Na druhou stranu, jestli si vystačíte s běžným a ultra širokoúhlým snímačem, budete rozhodně spokojeni.

Asi netřeba se bavit o běžných světelných podmínkách. Zde umí kdejaký mobil pořídit dobrou fotku. Za nižšího osvětlení na druhou stranu oceníte noční režim. Ten v některých případech umí vytáhnout tolik informací, že ani následně nepoznáte, že se fotilo za šera.

Pixel 9 má i nový ultra širokoúhlý snímač, který slouží i pro makro focení. Jde vidět posun k lepšímu, jen u těchto senzorů nejde očekávat excelentní výsledky. Výhodou je, že Google vyladil senzory tak, aby podávaly konzistentní a stejné výsledky.

Pixel 9 dostal také nové prostředí pro focení panoramatických snímků. V podstatě je dělané tak, že vás průvodce navede, kam posunout mobil. Už se nedělá mnoho snímků, které se snaží sestavit dohromady. Co je podstatnější, je dostupnost nočního režimu u takových snímků.

Noční režim je u Pixelů pověstný, a to včetně astronomického. Ten jde navíc nyní aktivovat i manuálně, ale i tak na něj potřebujete stativ nebo pevné uchycení mobilu. Větší problém ale budete mít se světelným znečištěním, takže pro krásné snímky noční oblohy musíte vyrazit mimo civilizaci.

Je zde i nová funkce Přidej mě, která dovoluje pomoci průvodce pořídit skupinovou fotku včetně fotografa. Zní to divně, ale první se udělá běžný snímek, následně dojde k výměně fotografa a uživatele navede foťák tak, aby součástí výsledného snímku byla osoba navíc. Pak dojde ke spojení. Co ale asi více oceníte, je například dlouhá expozice. Dají vykouzlit líbivější snímky zachycující třeba pohyb.

Ostatní ukázkové snímky

Pixel 9: zhodnocení

Pixel 9 je poměrně zajímavá iterace od Googlu se svým osobitým designem, který se nemusí každému zalíbit. Tentokrát se nabízí poměrně vystouplejší foto modul, který si můžete zakrýt obalem. Některé odradí cena vzhledem ke specifikacím, zejména pokud hledáte nabušenou mašinku. Papírově nový procesor Tensor G4 není až tak lepší oproti Tensor G3 u předchozí generace, ale na druhou stranu v běžném používání a ve spojení se systémem nabízí lepší uživatelský zážitek.

Pokud si nevybíráte mobil podle benchmarků a design vám nevadí, tak rozhodně oceníte fotografické schopnosti. Sice se nenabízí tolik jako u Pro modelů, má ale své přednosti. Hodně zde pracuje software. Vykouzlíte velmi dobré snímky za jakýchkoliv světelných podmínek. Zde jednoduše Google exceluje.

Plusem je 7letá softwarová plnohodnotná podpora a navíc je Pixel 9 vybaven technologií, že i při úplném vybití mobilu ho lze pomocí sítě Najdi moje zařízení lokalizovat. Oproti Pixelu 8 je zde konečně velmi rychlá čtečka otisků prstů, ostatně je použita ultrasonická technologie.

Najít na mobilu nějaké podstatné mínus je tentokrát těžší. Možná by se dala zmínit cena, ale je to vykoupeno dlouhou podporou a nejrůznějšími softwarovými funkcemi, včetně AI. To sice není v našich končinách kompletní, ale snad se věci pohnou.

Ocenil bych, kdyby Google příště zkusil mobil trochu zmenšit. Případný majitel Pixelu 9 bude rozhodně spokojen, zejména plynulostí systému, fotografickými schopnostmi a celkovým zpracováním.

Plusy

výborný a jasný displej

rychlá čtečka otisků prstů

plynulý systém

dobrá výdrž na jedno nabití

Mínusy

opět o něco větší

lehké nevyvážení sterea

značně vystouplý foto modul

nedostupnost některých funkcí, včetně satelitního SOS



