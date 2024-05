Zdroj: Google

To nej z uplynulého týdne #20 – AR, levnější neomezený tarif, Pura 70 v Česku a další novinky

Huawei přináší do Česka sérii mobilů Pura 70, cena začíná na 23 399 Kč

V dubnu společnost Huawei představila inovovanou sérii top modelů, přičemž jsme se dočkali označení Pura místo jednoduchého písmene P. Ani jsme nečekali, že by se mobily dostaly na náš trh, ale nakonec se tak děje. [pokračování článku]

Vivo X100 Ultra představen, chce být králem fotografie

Některé společnosti nečekají s představením nástupce, případně sérii představují postupně. To je případ řady X100 od Vivo. U nás si již můžete přečíst recenzi na model Vivo X100 Pro, ale až nyní zde máme oficiálně vylepšený model Vivo X100 Ultra. [pokračování článku]

Apple a Google spolupracují na identifikaci nežádoucích sledovačů/lokátorů

Dnes si již běžně můžete zakoupit od různých společností tzv. sledovače/lokátory (trackers), které si můžete upevnit například na kolo, kufr nebo jiný váš majetek. Díky tomu můžete vyhledat polohu v podstatě kdykoliv. Ještě nedávno zde byly dvě kategorie sledovačů. Základní jen s podporou Bluetooth a modernější s možností připojení k internetu. Dnes je to ale více méně jedno, jelikož i Google má svou síť Najdi moje zařízení, stejně jako Apple. Jednoduše řečeno, všechny Android zařízení mohou napomoci ve vyhledání zařízení zapojeného do služby i bez toho, aniž byste byli v dosahu Bluetooth. Jednoduše se informace pošle přes nejbližší Android až do vašeho účtu. V této oblasti ale částečně spolupracují obě hlavní firmy, tedy Apple i Google. [pokračování článku]

Google I/O 2024 kompletně o AI a integraci nejen do služeb

Každý rok Google pořádá vývojářskou konferenci, která se v posledních letech soustřeďuje hlavně na software a služby. Jako obvykle se dočkáme oficiálního oznámení Androidu 15, tedy hlavních novinek. Tento systém ale je již k dispozici v rámci beta programu, takže si již nyní můžete přečíst v naší minisérii o těch objevených novinkách. Některé ani Google nějak moc nezmíní na dnešní konferenci. [pokračování článku]

Android se stane osobním strážcem, pomůže varovat před scam hovory

Google odstartoval vývojářskou konferenci, která se bude letos hodně věnovat AI, tedy spíše Gemini. Tento jazykový model se dostane do aplikací, služeb a také do systému Android. Hodně novinek se týká hlavně vývojářů, takže si budeme muset počkat na praktické využití, ale během samotné konference byla zmíněna jedna podstatná a hodně užitečná funkce. [pokračování článku]

Vychází Android 15 Beta 2, obsahuje další novinky

Dle plánu vychází další beta verze systému Android 15, konkrétně druhá. Tentokrát se Google pochlubil, že mezi hlavní vylepšení a novinky patří podpora softwarového dekódování AV1, modernizovaný přístup k GPU, soukromý prostor a spousta dalších novinek hlavně pro vývojáře. Také došlo ke změně několika komponent. Nová verze je k dispozici pro: [pokračování článku]

Android dostane detekci krádeže a zlepší se ochrana proti továrnímu resetu

Google v tomto týdnu pořádá vývojářskou konferenci. Samotná úvodní keynote se ale věnovala zejména AI, tedy modelům Gemini. I tak jsme se nakonec dočkali oznámení novinek pro Android. Jedna z nich zvyšuje zabezpečení a nebude jen pro nejnovější verzi systému. Dostanou ji i starší verze Androidu. [pokračování článku]

Funkce rodičovské kontroly přichází i do WearOS

Nová funkce rodičovské kontroly – Google School Time v systému Wear OS, umožňuje rodičům sledovat aktivitu svých dětí na chytrých hodinkách a omezit používání aplikací. Tato funkce je podobná té, která dostupná na hodinkách Apple Watch a zaměřuje se na rodičovský dohled a kontrolu používání zařízení. [pokračování článku]

HMD XR21 – znovuzrozená Nokia XR21

Výrobce mobilních telefonů, společnost HMD, poměrně nenápadně oznámila uvedení svého prvního odolného 5G smartphonu s názvem XR21. Zní vám to povědomě? Možná proto, že tento „nový“ přístroj je reinkarnací zařízení s názvem Nokia XR21, které bylo představeno v květnu loňského roku. [pokračování článku]

Apple představil funkce jako Eye Tracking, Music Haptics a Vocal Shortcuts

Mobilní telefony jsou dnes již nedílnou součástí života a pro některé se jedná o velmi praktické pomocníky, kteří zjednodušují činnosti. I proto společnosti myslí na přístupnost, tedy funkce umožňující používání mobilního telefonu i těm, kteří mají vady zraky nebo nějaké jiné postižení, i pohybového ústrojí. Apple dnes představil další funkce, které mají pomáhat. [pokračování článku]

Vodafone nabízí o 30 % levněji neomezený tarif s 20 Mb/s, je zde jedna podmínka

Současný trh s mobilními tarify je více méně vyrovnaný, respektive najdete jen málo výrazných rozdílů. Skoro bychom řekli, že je stabilizovaný a operátoři málo bojují mezi sebou o zákazníka. Nyní ale Vodafone nabízí jeden neomezený tarif s 30% slevou. [pokračování článku]

Redmi Note 13R představen, ale na změny si vezměte lupu

Redmi na začátku toho roku představilo pět nových modelů série Redmi Note. Ač se jedná o slušné množství novinek, tušili jsme, že společnost nekončí. To se nám potvrdilo a dnes zde máme Redmi Note 13R. [pokračování článku]

TikTok testuje ještě delší videa

Na začátku roku TikTok začal testovat 30minutová videa, přičemž dnes již běžně nabízí trvůrcům zveřejňovat takto dlouhý obsah. Nyní přichází s další úpravou a někteří dostávají možnost nahrát až 60minutová videa. Když k tomu připočítáme i podporu pro horizontální obsah, tak to vypadá, že tato služba chce konkurovat Youtube. [pokračování článku]

I Google vylepšil funkce pro přístupnost v Android aplikacích

V tomto týdnu jsme vás informovali o novinkách od Applu, které jsou zaměřené na vylepšení používání mobilu, zejména jsou designované pro uživatele s nějakými komplikacemi. Google v rámci vývojářské konference a představování novinek pro mobily se také pochlubil s několika vylepšeními. [pokračování článku]

AR v Google Mapách dostane pořádné vylepšení

Google Mapy není jen služba pro vyhledávání míst a navigování. Již nějakou dobu se dá používat i na prozkoumávání z pohodlí gauče, případně lze používat i rozšířenou realitu pro navigování, což se hodí zejména v husté zástavbě s horší dostupností GPS. Aplikace totiž umí využít data z foťáku k identifikování polohy. Google ale plánuje na tento rok značné vylepšení. [pokračování článku]

