To nej z uplynulého týdne #19 – Google Store v Česku, třetí systém, Najdi moje zařízení a další

Češi vyvinuli AI přepisovač zvukové stopy na text. Funguje lokálně i přes cloud, 7 hodin zvládne přepsat za 40 minut

Současné přepisy audiostopy na text fungují na principu cloudových služeb. To znamená, že pro konverzi mluveného slova na textovou podobu je potřeba poslat původní audio nebo video soubor do cloudu. Zde se pak využívá úložiště a výpočetní výkon třetích stran. Za tuto službu zadavatel obvykle platí na základě délky zdrojového audiovizuálního materiálu. Existují však také instituce, které mají buď extrémně citlivá data, nebo potřebují často převádět velké objemy mluveného slova do textu. Mezi tyto instituce mohou patřit soudy, státní a městské úřady, nemocnice, call centra nebo mediální domy jako televizní a rozhlasové stanice. [pokračování článku]

X (Twitter) mění funkci blokování účtů

Sociální sítě musí myslet i na bezpečí uživatelů, a to nejen automatizovanými systémy, využívání umělé inteligence nebo skrze nastavování soukromí a samotných možností. Jednou z důležitých funkcí je i možnost blokování účtů. Takto jednoduše můžete docílit odebrání ze svého streamu a zobrazení těch jedinců, kteří jsou nějakým způsob pro vás nevhodní. X (Twitter) nabízí mnoho možností, ale došlo k rozhodnutí, že se pozmění funkce blokování, ale ne zcela. [pokračování článku]

Objeveno 20 zranitelností u mobilů od Xiaomi

Software nikdy nebude dokonalý a vždy se podaří objevit nějakou zranitelnost. Vývojář může být sebelepší, ale nemůže podchytit všechno a sem tam se objeví zcela nová technika. Tentokrát se ale podařilo objevit zranitelnosti napříč aplikacemi a systémem od Xiaomi. [pokračování článku]

Google Store oficiálně v Česku, nabízí nové Pixely i sluchátka

Google vždy uměl nabídnout poměrně zajímavé smartphony a právem se dají považovat za nejlepší konkurenci pro iPhony. V České republice byl jen jednou oficiálně dostupný mobil od Googlu, a to konkrétně Nexus 5, za kterým stála společnost LG. S příchodem Pixelů ale došlo k omezení dostupnosti a Google je nabízel hlavně prostřednictvím svého internetového obchodu Google Store. Sice jste se na něj mohli dostat, respektive třeba na německou verzi, ale objednat do Česka nešlo, museli jste využít nějakou alternativní službu. To se ale mění a Google Store oficiálně vstupuje na český trh. [pokračování článku]

Pixel 8a oficiálně, a to i v Česku nejen přes Google Store

Dnes jsme se dočkali velmi podstatné události ze strany Googlu. Nejde jen o představení nového mobilu Pixel 8a, ale také o dostupnosti Google Store v České republice, což není vše. Navíc jsou Pixel mobily oficiálně dostupné i skrze partnery. Pixel 8a ale není jen mobil střední třídy. Spíše bychom ho měli zařadit do vyšší střední třídy. [pokračování článku]

Společnost Huawei představila nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 3

Huawei právě představil nové chytré hodinky Watch Fit 3, které kombinují stylový design s pokročilými technologiemi. Tyto hodinky představují čtvrtou generaci v řadě Watch Fit a přinášejí významné inovace jak v designu, tak v technologických funkcích. [pokračování článku]

Realme představilo sluchátka Buds Air 6 a Air 6 Pro, nabídnou 50dB ANC, nebo 40 hodin přehrávání

Společnost Realme v tichosti představila svá nejnovější sluchátka Realme Buds Air 6 a Air 6 Pro, která nabízejí pokročilé technologie a výkonné funkce pro maximální poslech hudby a hraní her. [pokračování článku]

Realme GT Neo6 přichází s jasným displejem a nejnovějším Snapdragonem

Realme nedávno představilo svou novou strategii, ale asi je její náběh pozvolný, jelikož v případě mobilů došlo jen k drobnějším změnám. Spíše se firma zaměřuje více na nový marketing. Dnes zde ale máme pokračování GT série, konkrétně byl uveden model Realme GT Neo6. [pokračování článku]

Nejlepší fotomobil nemá Android ani iOS

Celý trh smartphonů se dá dělit na mnoho kategorií. Kromě těch základních zde máme ohebná zařízení, odolná a případně i koncepty, tedy zařízení demonstrující nové postupy, techniky a technologie. Pak je zde ale ta nejvyšší, kde se hlavně hraje na fotografické schopnosti. U těchto mobilů se mnohdy nabízí velmi pokročilé technologie, jako je například plynulý zoom nebo proměnlivá clona. Jde ale vidět, že uživatelé nedají jen tak na nějaká hodnocení a spíše volí zařízení, které jim vyhovuje nejvíce z pohledu kvality a produkce fotek a videí. [pokračování článku]

Mapy.cz přidávají užitečnou vychytávku do detailu konkrétního místa

Služba Mapy.cz od Seznamu patří mezi ty populárnější a i díky tomu se průběžně pracuje na novinkách. Dá se říci, že každý měsíc se dočkáme drobností, které vylepšují používání služby. I tentokrát jsme se dočkali jedné novinky. [pokračování článku]

Google spustil síť Najdi moje zařízení i v Česku

Google omezeně spustil síť Najdi moje zařízení, respektive oficiálně je k dispozici jen v USA a v Kanadě. V poslední době jsme ale zaznamenali náznaky, že by mohlo dojít k rozšíření, konkrétně tedy se asi testuje síť ve Velké Británii. Dnes nás ale překvapilo jedno z redakčních zařízení. [pokračování článku]

Sharp uvádí zajímavé duo Aquos R9 a Wish 4

Japonská společnost Sharp v oblasti mobilních technologií šla proti proudu za každé situace. Ani u aktuálních novinek tomu rozhodně není jinak. Do produktové nabídky se právě teď dostává dvojice nesoucí název Aquos R9 a Aquos Wish 4. První jmenovaný nepochybně zaujme minimalistickým zpracováním. Za to druhý zástupce osloví především svojí jednoduchostí. [pokračování článku]

