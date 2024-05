I Google vylepšil funkce pro přístupnost v Android aplikacích

Zdroj: androidpolice

V tomto týdnu jsme vás informovali o novinkách od Applu, které jsou zaměřené na vylepšení používání mobilu, zejména jsou designované pro uživatele s nějakými komplikacemi. Google v rámci vývojářské konference a představování novinek pro mobily se také pochlubil s několika vylepšeními.

Zejména lepší aplikace

Google má speciální aplikaci Lookout, která slouží jako asistent pro uživatele s problémy se zrakem. Skoro by se dalo říci, že je takovým asistentem. Společnost přidala v rámci beta testování přidává funkci pro hledání. Nelze přímo definovat cokoliv, nabízí se několik kategorií a aplikace vám pomůže najít například sezení, stoly, koupelnu. Na vše stačí kamera umělá inteligence. Současně už jde v aplikaci přímo pořizovat snímky a její systém vytvoří popis toho, co jste vyfotili.

Aplikaci Look to Speak nově jde používat i v režimu bez textu, respektive jde používat emotikony, obrázky nebo i fotografie, případně symboly. Vylepšení je pro ty, co mají komplikace i s psaným textem. Google také zpřístupňuje Project Gameface pro vývojáře aplikací pro Android. Ti tak budou moci tvořit aplikace a i hry ovládané obličejem a gesty.

Společnost dále zmiňuje vylepšení podrobného hlasového navádění v Google Mapách, případně čtečky obrazovky v Google Lens. Google také umožňuje využívat firemním profilům technologii Auracast. Skrze tuto technologii lze vysílat zvuk přímo do naslouchátek nebo klidně i do mobilu a následně do běžných sluchátek.

Kromě toho Google pracuje na vylepšování stávajících řešení, aby funkce kolem přístupnosti byly co nejpoužitelnější. Některé jsou ale stále omezeny jen na angličtinu.

