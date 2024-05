Redmi Note 13R představen, ale na změny si vezměte lupu

Zdroj: Redmi

Redmi na začátku toho roku představilo pět nových modelů série Redmi Note. Ač se jedná o slušné množství novinek, tušili jsme, že společnost nekončí. To se nám potvrdilo a dnes zde máme Redmi Note 13R.

Jen drobnosti?

Mobil vám může být povědomý, jelikož se toho moc nezměnilo v porovnání s loňským Redmi Note 12R, který byl vydán v červnu minulého roku. Pokud budete hodně pátrat a porovnávat mobily, tak jediná trochu větší změna z pohledu designu se odehrála u zadního LED přisvícení. Změnil se tvar na kruhový.

Co se týče specifikací, tak je to také o pátrání. Největší rozdíl je u přední kamery, která byla vyměněna za 8MPx. Původně byl použit 5MPx senzor. Kapacita baterie papírově vzrostla o 30 mAh a co se týče rozměrů, mobil je o několik desetinek milimetru silnější. Vzrostla hmotnost o 6 gramů.

Poslední změna se týká systému. Redmi použilo Android 14 s nadstavbou HyperOS. Více změn zde nevidíme. Redmi Note 13R startuje na ceně 1399 juanů, což je v přepočtu přibližně 4 400 Kč bez daně a další poplatků. V tomto případě se Redmi moc nesnažilo a mobil vůbec nemusel vzniknout.

Specifikace Redmi Note 13R

displej: 6,79 palců, 2460 x 1080 pixelů, LCD, 90 Hz

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 4/6/8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 14 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

5G, USB C, NFC, FPS, WiFi, Bluetooth

rozměry: 168,6 × 76,28 × 8,32 mm; 205 gramů

baterie: 5030 mAh + 18W

