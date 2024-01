Vivo X100 Pro – Nový vládce mobilní fotografie? [recenze]

Loni a předloni jsme přinesli recenze posledních dvou top modelů od vivo, konkrétně X80 Pro a X90 Pro. Nyní se nám na recenzi dostalo nejnovější vivo X100 Pro. Těžko na něm hledám negativní vlastnosti, naštěstí jsou v nepatrné míře a věřím, že většina postupně vymizí při opravách prostřednictvím softwarových aktualizací.

Z hardwarové hlediska však vivo X100 Pro zaujme snad po každé stránce. Disponuje nejmodernějším typem RAM LPDDR5T a úložiště UFS 4.0. Má již Wi-Fi 7, vlastní procesor V3 na zpracování fotografií, pět perfektních portrétních režimů, ultra stabilizaci videa, realistický postproces po rozpoznání scény a úpravy fotografie. Má skvělé reproduktory, BT 5.4, šest lokalizačních systémů a tři fotoaparáty s 50 MPx. Prostě to nejlepší, co může trh aktuálně nabídnout.

Výrazné prvky: fotoaparáty a displej

Výraznou dominantou je je fotoaparát, který zabírá doopravdy veliký prostor zadní části telefonu. Při vybalení z krabičky vyděsí, při prvním vzití do rukou nepotěší. Nerovnoměrné rozložení váhy značně vyděsí, zvláště, když je povrh telefonu i přiloženého obalu kluzký. Stačí pár dní a adaptujete se, jen je potřeba mnohem větší opatrnost a lepší obal, protože cílem je omezit vyklouznutí. Též je potřeba telefon pevně držet, aby z dlaně nevypadl, jelikož fotoaparát je velký a těžký a má tendenci telefon z dlaně překlopit. Přeci jen má těžiště mimo místo, které leže pevně v dlani.

Významným prvkem je též 6,78″ displej. Minimální rámečky, decentně zakřivený po bocích a úžasné barvy s vysokým jasem a skvělým kontrastem. Kvalitní zobrazení zaujme ihned, a to i přesto, že disponuje pouhým FHD+ rozlišením a konečně i s LTPO technologií. Maximální jasnost 3000 nitů je na přímém slunku naprosto famózní. Na displeji je již z výroby přidána fólie, stačí však pár dní a škrábance jsou na ní patrné. Bez ní a bez obalu si však nedovedu představit nosit tento telefon, a to ze dvou důležitých důvodů: nerad si kazím škrábanci vzhled tak krásného, a navíc velice drahého zařízení.

Cenovka a konkurence

Pojmenování drahé je poměrně adekvátní, jelikož zařízení by se mělo prodávat za cenu 25 000+ Kč. A jedná se skoro o obhajitelnou cenovku. Za zmíněnou cenu nabídne vivo X100 Pro druhé nejlepší fotografické výsledky na trhu, po Oppo Find X7 Ultra, poskytuje solidní výdrž baterie se 7 hodinami SoT a jedná se o nejvýkonnější telefon na trhu. Důležité je však počítat s tím, že tohle zařízení si uživatel kupuje na přibližně tři roky, tedy na dobu, kdy bude dostávat od viva podporu. U této cenovky je až ostuda, že se vivo na zákazníka vykašle po tak krátké době. I přes tento veliký neduh má však X100 Pro mnoho co k nabídnutí.

Další případnou konkurencí může být OnePlus Open, představený loni v říjnu, listopadové IQOO 12 a Xiaomi 14 Pro. Uvidíme, co nabídnou nadcházející modely Samsung Galaxy S24 Ultra či OnePlus 12. U Samsungu to zatím na dominanci ve fotografií nevypadá. Srovnatelný je též s iPhone 15 Pro Max. Zařízení od Huawei kvůli sankcím a reputaci neberu do srovnání v potaz.

Specifikace vivo X100 Pro

displej: 6,78 palců, 2800 × 1260 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, HDR10+, 120Hz, až 3000 nitů

procesor: Dimensity 9300 (4 nm) a vivo V3 (6 nm)

RAM: 16 GB LPDDR5T a úložiště: 512 GB (jen tato verze bude v Česku dostupná)

Android 14 + Funtouch OS 14

Dual SIM (nano + nano/eSIM na druhém slotu)

Fotoaparáty: zadní – 50 MPx, f/1.75, OIS (palcový Sony IMX989) 50 MPx, 150° 50 MPx, OIS, zoom + makro přední – 32 MPx 1” senzor IMX989 (stejný jako u modelu vivo X90 Pro)

čtečka otisků prstů v displeji, infra port

USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio

IP68

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 164,05 × 75,28 × 8,91 mm; 225 gramů

baterie: 5400 mAh + 120W USB-C, 50W bezdrátově

Výkonnostní bestie

Přítomnost nejnovějšího procesoru MediaTek Dimensity 9300 je doopravdy znát. Výsledky Geekbench mluví za vše, překonává veškerou konkurenci v oblasti Androidů. S iPhone 15 Pro Max je na tom obdobně, výkonu na jedno jádro je slabší o 800 bodů, ve výsledku testu na multi jádru však o 150 bodů vede. Testovaná verze disponuje 16 GB operační paměti, 16 GB VRAM a 516 GB ROM. Verze s vyšším úložištěm má i novější typ RAM pod názvem LPDDR5T.

Výsledky testu Geekbench 6 zařízení vivo X100 Pro. Zdroj: Dotekomanie.cz

S telefonem jsem nebyl problém s přehříváním. Teplo u snímačů jsem cítil pouze při delším nahrávání videa v délce tří a více minut. Při hraní se muselo jednat o desítky minut, než jsem cítil větší teplo na zadní straně telefonu. Verze, se kterou jsem telefon obdržel však telefon nedokázala udržet chladným. Vivo se při stahování dat rozžhavilo na 44° Celsia. Takové teplo v mrazivých prosincových dnech bylo zajímavé. Zvláště v místnosti, která byla připravena na spaní a bylo v ní vyvětráno ledovým vzduchem na 19° C. Horko přetrvávalo při každé lehce náročnější činnosti. Aktualizace tento problém naštěstí vyřešila. Na nové verzi, i když je zařízení výrazně zatíženo, jsou teploty do 35° C.

U jiných modelů jsem byl schopen zaznamenat rozdíl, když byl spuštěný herní režim a kdy ne. U vivo X100 Pro rozdíl není. Výkon je neskutečný a stěží lze poznat rozdíl. Obdobně, jako když člověk kouká na obrazovku s obnovovací frekvencí 120 Hz a 144 Hz, rozdíl již není znatelný. Rozdíl ve výkonu je však znatelný při spuštění režimu úspory baterie. Člověk se najednou cítí, že nevyužívá zařízení za 25+ tisíc, ale spíše 6+ tisíc Kč.

Konstrukce, tlačítka a reproduktory

Telefon má problém s těžištěm, které je položené u masivního fotoaparátu. Proto se při držení v dlani převažuje a je nutné ho pevně držet. Na druhou stranu, když je telefon položený, tak fotoaparát vytváří krásnou podložku a naklání obrazovku k vašim očím. Jelikož však telefon používám spíše v ruce a za chůze, jedná se pro mě o limitující faktor, zvláště v zimě, kdy jsou ruce zmrzlé a není v nich takový cit. Na zvláštní rozložení hmotnosti se však dá zvyknout, nevymizí však myšlenka na to, aby telefon nevypadl z ruky. Při dlouhé chůzi začne bolet i zápěstí, pokud člověk rád hraje například Pokémon Go, může to být problém.

Osobně s telefonem hlavně pracuji, tedy jej využívám ke psaní e-mailů, úpravám dokumentů a tabulek, nechybí ani focení. Nesmím opomenout ani sjíždění sociálních sítí. Pro tyhle činnosti není zvláštní váhové rozložení telefonu na obtíž. Telefon uživatele spíše nutí, aby byl držen dvěma rukama, pokud je za chůze použita jen jedna, může se stát, že při použití prstu v horní části obrazovky se telefon převátí jako na houpačce. Dříve jsem měl problém s telefony, které vážily necelých 200 g. X100 Pro má 225 g bez obalu a dá se na to zvyknout. Doufám však, že telefony již na váze příliš neporostou.

Nesouměrnost je trnem v oku

Nevýhodou obrovského výstupu pro fotoaparát je nemožnost použití telefonu bez obalu. Při položení X100 Pro na stůl se opírá o sklem, tedy hrozí možnost poškrábání. A mít ochranné sklo čočky s rýhami je špatné. Ochranný obal naštěstí dělá výstup fotoaparátů ještě o něco vyšší a telefon tak neleží na skle, ale obalu. Konstrukční provedení je jinak velice vzhledově příjemné. Kvalitní zaoblený displej ve přední části s minimem viditelných rámečku, vkusné použití hliníku po okrajích telefonu s decentně viditelnými prvky antén a u testovaného modelu tmavé skleněné záda vyjadřují prémiovost zařízení.

Vivo si na zadní straně neodpustilo výrazné modré logo partnera Zeiss, se kterým vyvíjelo optiku pro fotoaparáty. Když s telefonem zatřepu, je z prostoru fotoaparátů slyšet jemné plastové klepání. S největší pravděpodobností se jedná o OIS (optickou stabilizaci obrazu).

Konečně symetricky umístěné fotoaparáty jsou nahrazeny asymetrií v jiné části

Kruh či plotna pro čočky je trnem oku všem, kteří mají rádi věci pěkně uspořádané. U modelu X80 Pro byly jednotlivé snímače nepravidelně umístěné a pohled na ně byl nepříjemný. Novější x90 Pro má již rozložení spravené a je symetrické. U posledního modelu jsou sice objektivy symetrické, ale kruhové ohraničení snímačů vystupuje o nějaké 2 až 3 milimetry nad větší podkladový prstenec. A právě v tomto podkladovém prstenci je kruh s fotoaparáty usazen nesouměrně, vivo to bere jako přednost a nazývá jej Sun Halo, ve volném překladu jako sluneční halové jevy. Nesouměrná část vytváří plochu pro nápis s údaji o funkcích fotoaparátů a jejich vlastnostech. Pod prstenci se ještě nachází slogan viva a Zeissu.

K nesouměrnosti patří ještě blesk, který je umístěn mimo prostor pro kamery. Samotný prstenec občas zavazí prostoru pro ukazováček, který mám tendenci dávat nahoru, aby byl podpěrou telefonu. Často si tak umažu sklo u fotoaparátů. Bohužel, to si špiním skoro vždy, když telefon vytahuji či dávám do kapsy, jelikož prostor pro fotoaparáty je doopravdy rozměrný jak do šířky, tak do výšky.

Tlačítka, reproduktory a odolnost

Vivo zůstalo u svého rozložení bočních tlačítek na jedné straně, kdo tedy dělá screenshot pomocí tlačítek, nebo potřebuje vypnout telefon, pokud má navolenou kombinaci vypínací tlačítko a hlasitost dolů, musí použití obou rukou. Umístění snímače prstů je na obrazovce výrazně dole uprostřed. Sám jsem zvyklý na snímač poležený výše, ale jelikož na telefonu velice kvalitně funguje odemknutí pomocí displeje, k odemčení prstem se dostanu málo kdy. Pokud již tato situace nastane, je odemknutí rychlé a bezproblémové, a to i přesto, že v telefon disponuje optickým, nikoli ultrasonickým senzorem. Nevýhodou je, že nejde zcela vypnout animace ukazující polohu snímače.

Vivo nabízí jeden reproduktor ve spodní části a malinký, stěží viditelný, v části horní. Jedná se o stereo reproduktory, které sice nevyužijete běžně pro poslech, ale pokud nemáte po ruce jiné externí reproduktory, tak poslouží velice dobře. Výsledná maximální hlasitost ušní bubínky neutrhne, za to však nabízí velice povedenou reprodukci zvuku. U telefonů je často kritizováno, že znějí plastově, u viva jsem byl vyveden z omylu. Zvuk je čistý, bez šumění, nepřidává si uměle basy, hlasy nezanikají a výšky znějí víceméně věrohodně. Na mobilní zařízení pozoruhodný výkon. V horní části je ještě uveden slogan o profesionální fotografii a vedle něj je umístěn infračervený port.

Jak je na tom s odolností, jsem raději netestoval. Disponuje sice tvrzeným sklem Gorilla Glass, avšak kombinaci kovového rámečku a skleněné konstrukce vůbec ze zkušenosti příliš nevěřím. Jisté však je, že hliník je snadno náchylný k poškrábání a brzy se tam kolem nabíjecího portu začne lakování odírat. Telefon má certifikaci odolnosti proti vodě s označením IP68. Ochrana proti vodě je patrná například na slotu pro dvě nano sim karty v podobě gumového těsnění. Jak je však telefon konstruován uvnitř odhalí až nějaké teardown video, věřím, že s ním přijde kanál Jerry Rig Everything.

Zábava s FunTouch OS 14?

Zábava by to byla a veliká! Pokud by však vivo neslíbilo, že se o telefon bude starat jen tři roky. Tři roky přislíbených aktualizací na novější verzi Androidu. A aby se neřeklo, tak o rok déle bude podporovat bezpečnostní aktualizace. X100 Pro přišla s Androidem 14, měla by skončit na Androidu 17 a bezpečnost by jí měla skončit v listopadu 2027, tedy čtyři roky po prvním představení.

Trochu se obávám, že zákazníci budou rádi, když telefon dostane Android 16, protože třeba vivo X80 Pro přišlo s Androidem 12 v roce 2022, je leden 2024 a stále má Android 13. Do konce podpory zbývá už necelý rok a půl a čím starší model, tím více se dodání nového systému prodlužuje. Vivo nedokázalo splnit dodání aktualizací v termínu, které veřejně deklarovalo.

Jestliže u rok a půl starého modelu je zpoždění s nasazením aktualizace po vydání nové verze čtvrtletní, co bude za další rok a půl když se bude jednat o méně a méně důležité zařízení při vývoji. Předpokládám, že stejné to bude i u tohoto modelu. Věřím však, že dodrží slibu a alespoň bezpečnostní aktualizace proběhnou až do konce roku 2027.

U hlavního modelu značky je naprostá ostuda tak krátká podpora. Konkurence nyní dává čtyři či pět let podpory na velké Android aktualizace. Google a Samsung nově nabízí sedm let podpory a Fairphone šel ještě dál, ten nabízí osm let. Tři roky jsou u tohoto telefonu naprosté zklamání a vlastně se jedná o jediný závažný bod, který by měl zájemce zvážit při koupi zařízení s touto cenovkou. Jiná větší tak hrubá chyba se na telefonu prostě nenachází.

Systémový launcher a panel rychlého nastavení

Dokud je ale systém aktuální a podporovaný, tak s ním zábava celkem je. Prostředí nástavby FunTouch OS 14 má decentní design, nejsou v něm reklamy, není přeplácané. Snadno se v něm uživatel zorientuje, pochopí, jak funguje. Osobně jsem se s ním nesžil ani ve verzi 12, 13 či 14. Vždy jsem používal jiný launcher a vyzkoušel jsem jich mnoho.

Nejdéle jsem vydržel u NothingOS Launcher, než přestal být dostupný. Nyní jsem na minimalistickém OLauncheru. Vše je jen o zvyku a samotné používání systémového nastavení je bezproblémové. Velice mě potěšil například hudební widget. To je tak asi vše.

Jak vypadá nastavení telefonu však launcherem uživatel neovlivní. To je naštěstí zpracováno skvěle, snadno se v něm orientuje, kategorizace je logická, vyhledávání jednotlivých položek funguje precizně. Stejně tak si chválím i rychlé nastavení a panel oznámení, který má skvělé grafické zpracování, nabízí různorodé barevné kombinace, funkce přidané od viva, jako je S-capture, nahrávání obrazovky, extra dim či ultra herní režim, fungují naprosto skvěle. Nechybí zde ukazatel denní spotřeby mobilních dat, ani indikátor aplikací, které jsou neustále v provozu.

Občas jsem měl problém s automatickým jasem, který si někdy problikl, jak chtěl, ale hned první aktualizace chybku opravila. Systém se mi párkrát na chvilinku zasekl ve chvíli, kdy se otáčela obrazovka a několikrát nastal problém při přechodu do tmavého režimu, kdy se během pár vteřin z tmavé změnil na světlou a zpět.

Specifické vlastnosti nástavby

I přehled posledních aplikací je chytře vymyšlen, jen ukáže prázdno namísto posledních aplikací. Uživatel může snadno zvolit, jestli chce poslední aplikace ve velkém zobrazení, nebo zda chce změstnat co nejvíce aplikací do přehledu. Stále si nemohu zvyknout na to, že tzv. action button není v podobě zamykacího tlačítka, ale skrze dvojklik na hlasitost dolů. Když tedy opakovaně mačkám rychle vypínací tlačítko, dostanu se k rychlému vytočení záchranky. Nastavení změnit bohužel nejde, člověk se musí naučit dvakrát kliknout na tlačítko hlasitosti dolů. Systém umožňuje nastavit si vlastní action button na hlasitost dolů se spuštěním v podobě držení po dobu tří vteřin.

Chytrých nastavení nabízí FunTouch OS 14 více. Vylepšeno bylo spouštění rozdělení obrazovky, mezi předinstalovanými aplikacemi Poznámky a Album lze dokonce přetahovat soubory. Nově se objevil boční panel, který po přejetí prstem ve vyznačené pravé horní části obrazovky ukáže uživatelem předvolené aplikace k rychlému přístupu. Otevře je však v malém plovoucím okně a je zachována možnost používat tak původní otevřenou aplikaci a přes ní si třeba spustit kalkulačku, mapy či sociální sít. Ne všechny aplikace však tuto funkci plovoucího okna podporují.

Již nedílnou součástí jsou různé gesta, jak má telefon reagovat například při hovoru. Pohybem telefonu lze hovoru vypnout vyzvánění či ho automaticky zvednout. Zajímavá je funkce zapnuté obrazovky. Telefon využívá kamery a snímá, zda se uživatel na obrazovku kouká. Pokud tomu tak je, nechá obrazovku zapnutou i po nastaveném limitu pro zhasnutí. Bohužel se mi nepodařilo nasimulovat situaci, kdy by funkce zafungovala.

V nastavení je skryto spoustu dalších drobností k úpravě, třeba vizuální podoby animace při přechodu obrazovek, zobrazení nabíjení či ambientní osvětlení na uzamknuté obrazovce, které bude pulsovat, když je například puštěná hudba. Systém též zvládne upozornit na to, když některá aplikace udělá screenshot, aniž by ho provedl sám uživatel.

Mrzení v podobě bloatware a odsouhlasení podmínek

Zmínil jsem hrubou chybu v přislíbené délce podpory. Systém mám však další dvě chyby, které nejsou zas tak závažné, ale příjemné též nejsou. První nelibostí je bloatware. Když si platím za prémiové zařízení, čekám, že nebudu otravován reklamami. Bohužel vivo vás jako prémiového zákazníka nebere. Chápu, že například u levnějších telefonů je cena vykoupena reklamním prostorem pro společnosti, aby si zaplatili za předinstalaci jejich aplikací. U top modelů se jedná o facku zákazníkovi. Do zařízení vivo přidalo Booking, Facebook, Meta App Installer, Meta App Manager, Meta Services, Netflix a TikTok. Dohromady zabíraly necelý GB prostoru.

Druhou problémovou složkou je využití specifických systémových aplikací od viva. Každá přidaná funkce či aplikace vyžaduje odsouhlasení podmínek používání a některé chtějí i podmínky ochrany osobních dat. Bez odsouhlasení podmínek nezměníte font písma, nestáhnete další motivy na Always on Display, nespustíte správce telefonu, nepodíváte se na počasí. Nejméně nebezpečné pro soukromí je hláška při spuštění nahrávání obrazovky, to uživatele informuje o tom, co funkce dělá.

Ostatní funkce uživatele informují o tom, jaké jsou jeho práva a povinnosti, co se považuje za porušení správného nakládání s aplikací/funkcí, zavazujete k personalizaci reklamy, sbírání informací o tom, jak zařízení využíváte, jaké aplikace máte, dovolujete automatické měření rychlosti připojení, zavazujete se, že data o vás jsou předána dalším společnostem, se kterými vivo spolupracuje. Na konci podmínek je vždy uvedeno, že se mohou kdykoli změnit a že používáním aplikace/funkce i po změně podmínek souhlasíte s jejich aplikováním. Jenže nové podmínky ohlášeny už následně nejsou.

Bloatware od vivo, který sbírá data o uživateli

Z většiny souhlasů, které udělíte, se nedá ani vyvázat prostřednictvím kliknutí na nějaké tlačítko ve smyslu „nepřeji si sbírání těchto konkrétních dat“. Uživatel nemá ani možnost požádat o výmaz dat, kontaktní odkaz vede pouze na PR stránku, kde tvrdí, že o uživateli prakticky nic nezaznamenávají a že se nemusí ničeho obávat.

Souhlas s podmínkami k používání integrovaných aplikací a funkcí vivo X100 Pro. Zdroj: Dotekomanie.cz

Kromě nahrávání obrazovky jsou ostatní aplikace naprosto zbytečné, nejsou nijak praktické a s takovými podmínkami jsou naprosto nevyužitelné. Aplikace vivo, která má sloužit jako prostředník pro získání podpory k zakoupenému zařízení je navíc plná chyb, upozorní uživatele na nebezpečí při rozkliknutí některého tlačítka, jsou v ní technické chyby a špatné překlady. Navíc v ní ani nezjistíte imei svého telefonu či jej neregistrujete pro výrobce, aby při kontaktování podpory rovnou věděl, o jaké zařízení se jedná. Tak to například dělá sesterská značka OnePlus.

Vyzkoušel jsem iManager povolit, přišlo další upozornění na odsouhlasení podmínek Cloud Scan. Po vymazání dat je nezbytné podmínky odsouhlasit znovu. Pochybuji však, že odeslaný souhlas na servery viva byl taktéž odebrán.

Problémy v aplikaci vivo.com. Zdroj: Dotekomanie.cz

Proč se vypnul? Proč nehraje hudba? Kde mám fotografie?

Mám celkem čtyři nemilé příhody s telefonem. Nejčastější jsou náhodné vibrace v podobě takových fantomových bolestí. Telefon zavibruje, jako když mi přijde oznámení, podívám se na něj a nic nového tam není. A to, že jsem neměl halucinace, jsem si potvrdil, když mi manželka zmínila, že ji ty moje věčné silné vibrace otravují a kdo co po mě furt chce, když už je večer. Ukázalo se, že na telefonu nic nového není. Situace se opakuje minimálně jednou denně. Mohlo se stát, že bych notifikaci třeba rychleji prstem smázl, než ji zaznamenal, proto jsem koukal i do historie notifikací a nic. Proč se tak děje, netuším.

situace pokračuje i po několikáté aktualizaci

Druhým nejčastějším problémem již naštěstí bylo vypínání hudby. Nejdříve jsem si říkal, že jsem zvuk vypl dotekem na sluchátka, jenže pak se vypínání začalo dít, i když jsem měl telefon připojen k externímu reproduktoru. Tam již nemohlo nastat, že bych se mimoděk dotkl sluchátka na uchu, a tak si vypl přehrávání. Celá situace s vypnutím přehrávání se mi stala asi pětkrát za dobu testování. Opět jsem nepřišel, čím to.

po poslední aktualizaci si myslím, že je chyba vyřešena

Třetím a čtvrtý problém se stal jen jednou. Závažnější si nechám na konec. Přehrávám hudbu do externího reproduktoru. Jsem u stolu s dalšími lidmi. Telefon leží vedle mě se zhasnutou obrazovkou. Z rázu přestane hrát hudba. Vezmu telefon do ruku a říkám si, že se opět zastavilo Spotify. Jenže telefon nereaguje na rozsvícení. Dlouze podržím zapínací tlačítko a telefon se začne zapínat. Samovolně se vypl. Třeba se vybil? Není možné, naběhl normálně. Mohlo se třeba stát, že nastala chyba systému při spuštění úsporného režimu baterie. Ten mám ale nastavený na 25 %, telefon měl však 30 % ve chvíli, kdy jsem ho v daném okamžiku zapnul. Opět jsem nepřišel na to, proč se tak stalo.

náhodné vypnutí telefonu se naštěstí neopakovalo

Posledním palčivým problémem je ztráta fotografií ze zařízení. Telefon mám přes aplikaci Syncting připojenou k Google Pixel 4, ze kterého zálohuji fotografie do Google účtu. Po přenesení se fotografie i videa z přenášeného zařízení nemažou, zůstávají v nezměněné podobě na vivu. Jenže fotografie v jednom odpoledni při focení krásného západu slunce z telefonu zmizely (ne, v koši nejsou). Celkem se ztratilo 20 fotografií a 1 video. Fotky se v telefonu začaly objevovat až následující den ráno. Velice zvláštní je, že při kliknutí na informace o fotce, která je první z těch, kdy se začaly opět ukládat do telefonu, tak aplikace Alba spadne. Vyfocené obrázky nejsou ani v jiných složkách a nejsou vyhledatelné ani přes správce souborů.

Snímky jsou úspěšně zazálohovány na Google účtu, a to je vše. Screeenshoty a stažené obrázky a videa nemám zálohované, proto na snímku Pixel (dole) vidět nejdou. Odstranění cache nepomohlo, snímky prostě v zařízení nejsou. O to zajímavější situace je snímky, které se telefon rozhodl vymazat, byly foceny těsně za sebou ve vteřinových úsecích. Stejně tak snímek z rána, jedná se o fotku totožné scény ihned za sebou.

Vlevo snímek alba z vivo X100 Pro a vpravo zálohované snímky na Pixel 4 (jsou vidět chybějící snímky). Zdroj: Dotekomanie.cz

Taktéž se stává, že u obrázku chybí část exif dat. Třeba, jaké zařízení pořídilo snímek, jaký byl čas záklopky, jaké bylo ISO a clona.

nesrovnalosti s fotografiemi, nově s informacemi o nich, přetrvává

Drobný problém nastal u funkce NFC. I když je telefon odemknutý, funkce NFC zapnutá, tak telefon po přiložení k terminálu odmítne provést platbu a je nezbytné přiložit prst pro znovu odemknutí. Stejný problém se mi objevil u Androidu 13 na OnePlus 11, ale tuto chybu odstranili, věřím, že tuto neustále se opakující nepříjemnost opraví taktéž. Na vivo se mi to děje neustále i po proběhlých aktualizacích v průběhu ledna.

problém stále přetrvává

Rychlonabíjecí velkokapacitní baterie

Vivo X100 Pro dostalo 120W nabíjení, telefon se tedy nabije za třicet minut. Pokud se snažíte, i dle doporučení viva prodloužit životnost baterie, přestane s nabíjením při 80 %. Ve verzi SW, se kterou byl telefon doručen, byla možnost v systému vypnout nabíjení při 80 %, po aktualizaci však bylo odebráno. Zůstalo jen doporučení. Proto používám AccuBattery, která zavibruje a dá oznámení o stavu nabití při 80 %. Telefon je možné nabít i skrze bezdrátovou 50W nabíječku, to už ale se dostáváme do trojnásobného času. Vivo je možné využít i jako powerbanku, což je skvělá funkce, zvlášť, když máte bezdrátová sluchátka s bezdrátovým nabíjením. Funkce se navíc sama po minutě vypne, když není používána.

Vybíjení baterie o kapacitě 5 400 mAh, který se skládá ze dvou článku o rovnoměrné kapacitě, naštěstí netrvá stejně dlouho jako vybíjení. V telefonu mám běžně obě SIM karty fyzicky přítomny. Přes den najezdím kolem 30 km a nachodím kolem 5 km, většina času je spíše na jednom místě. Tedy hledání stanic, kam by se telefon mohl připojit, není moc časté. Když mám k tomu celý den zapnutou Wi-Fi případně data, když jsem venku, a spuštěnou VPN, sledovač baterie, konstantně zapnutou polohu, BT, spoustu času strávím focením, přítomností na Telegramu, v Gmailu, Kalendáři, Mapách a na X a hraní pár her (nižší desítky minut), zvládne vydržet pět, max šest hodin svícení (SoT). Když nemám zapnutou VPN a omezím hraní her, dostanu se na sedm hodin. Bez VPN, hraní her a minima sociálních sítí, včetně videí, ale jen na práci, komunikaci a focení, dostanu se klidně i přes 8 hodin svícení.

Další chyby systému a zmizelá superfunkce

Negativně hodnotím, že systém má problém se přechodem do tmavého režimu v situaci, kdy byl zapnutý úsporný režim. V takovém případě se automaticky zapne tmavý režim systému, nehledě na časový plán nastavený pro přepínání světlého a tmavého režimu dle západu slunce. Když se ale takto vybitý telefon začne nabíjet, tak se přepne do světlého režimu a když v průběhu nabíjení nastane západ slunce, tak se snaží přepnout zpět do tmavého režimu. Bohužel tento krok zůstane nedokončený a části systému jsou pak bílé a části černé.

Při rozbalení telefonu systém umožňoval nastavit, do kolika procent se baterie nabije a pak nabíjení přestane. V průběhu ledna však přišly aktualizace, které tuto funkcionalitu odebraly. Nyní používám aplikaci AccuBattery, aby mě vibrací upozornila na to, že je nabito na 80 %, což i samo vivo nově uvádí v popisu zdraví baterie, že by se telefon měl udržovat mezi 20 až 80 %. Při prvním dnu používání, než jsem spustil aktualizaci, jsem si nastavil limit nabíjení na 80 %. I po aktualizaci to dva dny přetrvávalo při nabíjení přes kabel. Po restartu druhý den již tato funkce nepokračovala v činnosti, ale zůstala aktivní doteď, i po dalších třech dalších aktualizacích, při bezdrátovém nabíjení. Každé ráno se tedy budím s telefonem nabitým do 80 %.

Náhled nabíjení baterie v průběhu dnů navíc chybně ukazuje, že nebyl telefon nabitý nad 50 %, po kliknutí na konkrétní den je však vidět, že byl dvakrát dobit do 80 %.

Král mobilní fotografie není dokonalý

Když jsem v roce 2022 při recenzi vivo X80 Pro prohlásil, že je zde nový král mobilní fotografie, tak s klidným svědomím to mohu říci i nyní. Snímky pro mě zbořily hranice toho, co jsem myslel, že telefony dokáží vyfotit. Technologie se za necelé dva roky posunula velkými skoky kupředu. Nejenže je vivo x100 Pro osazeno kvalitními snímači, ale k tomu má dokonce dva procesory na zpracování fotografií. Vivo si navíc dalo hodně záležet a zapracovalo na softwarovém vylepšení toho, jak má výsledná fotografie vypadat. A díky Zeissu zvládla dodat spoustu nových funkcí.

Model X100 Pro je vybaven 50MP hlavním fotoaparátem ZEISS s 1″ objektivem, 50MP plovoucím teleobjektivem ZEISS APO a 50MP super širokoúhlým fotoaparátem. Výkonný teleobjektiv s plovoucí čočkou ZEISS APO splňuje nové standardy Vario-Apo-Sonnar společnosti ZEISS pro vynikající makro snímky. Využívá také ZEISS Floating Elements Design, složitou mechanickou konstrukci zajišťující vysoce kvalitní snímání bez ohledu na to, zda se jedná o záběr zblízka nebo z dálky. To nastavuje nový standard s bezprecedentní světelností f/2,5, která zajišťuje vysokou kvalitu obrazu v různých podmínkách. Konstrukce ZEISS Floating Elements se stará o makrofotografie, takže uživatelé mohou pořizovat detailní záběry ze vzdálenosti pouhých 15 cm u modelu X100 a 18 cm u modelu X100 Pro. X100 Pro se pyšní prvním zobrazovacím systémem na světě s certifikací APO. Objektiv výrazně potlačuje chromatickou aberaci a s ní spojené problémy s čistotou obrazu.

Publikované snímky z vivo x100 Pro jsou bez editace, pokud není uvedeno jinak.

Spokojený jsem velice s následujícím

úžasné portrétní možnosti, na výběr z pěti režimů, i v náročných světelných podmínkách vychází krásné snímky s rozmazaným pozadí; i za špatného světla je schopen dobře rozlišit model od pozadí, ani odstávající vlasy nejsou problém

za dobrého světla velice kvalitní reprodukce barev v režimu „vivid“; v režimu „zeiss natural“ jsou oproti reálnému stavu bledější

velice povedený bokeh efekt v portrétním režimu, krásná práce s rozmazáním pozadí i při focení v běžném režimu i při selfie

zvládá i při zoomu zachytit i ostře nedominantní prvek snímku, v následujícím příkladu například člověka, který vešel do záběru

přední i zadní kamera zvládají skvěle zaostřit a odlišit pozadí od foceného člověka zvládají i skvěle pracovat s rozmazáním pozadí i když focené osoby nestojí ve stejné rovině vedle sebe, nestane se tak, že by osoba ve předu byla ostrá, osoba vzadu rozmazaná; u početnějších skupinových selfie to zatím bohužel tak není



Vlevo běžné selfie, vpravo s portrétním režimem. Oba dva jdou rozšířit pro větší množství lidí v záběru. Zdroj: Dotekomanie.cz

u selfie kamery skvělé využití „blesku“ pomocí kruhového zesvětlání displeje

úžasné makro snímky (kromě focení oka, více v odstavci s výčtem neduhů), dobré zaostření, automatické přepnutí v logických situacích, fotoaparát mnohem lépe čte scénu a je schopen přepínat v situacích, kdy se snažím přepnout na makro, udělá to za mě sám a pak je schopen přepnout zpět

Makro snímky s objektivem zvoleným automaticky telefonem. Snímané objekty měly rozměrově max 4 cm v nejdelším rozměru. Zdroj: Dotekomanie.cz

objektiv doopravdy zvládá potlačit chromatickou aberaci, na snímcích jsem ji neobjevil

snímky měsíce jsou nově snadněji detekovatelné i bez použití zoomu; mnohem výraznější pozitivní detekce měsíce i za jasného dne

Fotografie měsíce při 100x, 1x a 4,3x. Zdroj: Dotekomanie.cz

snímky východu a západu slunce jsou doopravdy koukatelné; slunce není jako obrovské zářící neforemná koule na obloze, ale na snímku se jeví jako uhlazený žlutý disk, který vypadá přirozeně a vkusně

noční režim má sice problém s otřením blízkých objektů, ale celkově je při veliké tmě bez okolního osvětlení poměrně dobře vykreslit scénu při držení v ruce; výsledek však příliš neodpovídá realitě, fotografie je vždy výrazně světlejší; vivo tak poskytne oči pro zobrazení toho, co byste ve tmě neviděli, ale realistické zachycení to není

úžasné množství drobných ostrých detailů při focení na vysoké rozlišení (například focení keře v noci a každá větvička je rozpoznatelná)

úžasný periskopický objektiv, který dokáže i na kilometry vzdálené objekty úžasně nasnímat a hezky zpracovat i v náročných podmínkách (třeba západ slunce)

Kvalita periskopického objektivu na vzdálenost 6,5 km. Zdroj: Dotekomanie.cz

stabilní objekty focené s mnohonásobným optickým zoomem (nad 4,3x) jsou i při držení z ruky ostré a detailní

Postupná ukázka z 0,6x až na 100x. Foceno z ruky z jednoho místa. Zdroj: Dotekomanie.cz

Využití zoomu za šera. 1x, 4,3x a 100x. Zdroj: Dotekomanie.cz

skvělé automatické ostření, dobře rozpozná scénu a je schopen zostřit na správný objekt/detail, který jsem měl v úmyslu vyfotit

obrovským plusem je aplikace Album, která má skvělé možnosti úpravy snímku, bohužel režim automatický je naprosto nepoužitelný od Androidu 12, ale všechny ostatní režimy jsou parádní, zvláště předposlední enhance; nově jde po úpravě nastavit, v jakém rozlišení se má upravená fotka uložit

telefon je doopravdy schopen rozpoznávat snímané scény, když vidí dokument, nabídne přepnutí do režimu skenování dokumentu

náhled obrazu před vyfocením odpovídá barevně tomu, jaký bude výstup; nedá se však důvěřovat tomu, jaká bude výsledná světlost či tmavost snímku

dostupné podpůrné mechanismy pro pořízení snímku: mřížky náhledu, vodováha, ukazatel třesu, upozornění na zašpiněné sklo objektivu

kameře se dostává prostoru v aktualizacích a na výsledcích je to vidět; před měsícem vivem vychloubané západy slunce nebyly nijak zvlášť dechberoucí, nyní jsou již o poznání kvalitnější a je znatelné, že je fotoaparát na to uzpůsoben; stejně tak je i lepší snímání měsíce, vymizely i nepříjemné artefakty ze snímků

Galerie snímků pořízených z vivo x100 Pro. Zdroj až na první snímek Miroslav Růžička, Dotekomanie.cz

Nespokojen jsem s následujícími položkami

focení za sníženého světla či v noci je horší než u předchozích modelů, tmavé části fotky jsou po vyfocení velice tmavé, nejsou zesvětlené, v noci má telefon občas problém lépe zaostřit

Scenérie byly ve skutečnosti mnohem světlejší a musel jsem opukově zaostřit na tmavou plochu, aby zesvětlala. Zdroj: Dotekomanie.cz

focení měsíce je má dva drobné neduhy: vyvážení bílé je občas laděno do teplejších barev, a i když je měsíc spíše do modra, na fotce je do žluta; ostrost snímku měsíce při velikém přiblížení (60x) je nižší než u původních modelů

portrétní režim dosti pracuje na úpravě pokožky obličeje, i když je zkrášlovací funkce vypnutá, výsledkem je příliš vyhlazená tvář s odlišnou barvou, než je realita portrétní režimy přidávají pokožce teplejší tón pleti, někdy naopak ji bělají v portrétovém režimu při slunku za zády nezvládá dobré zpracování slunečního disku



uměle vytvořené artefakty v podobě různých pruhů jsou viditelné na některých snímcích (po aktualizacích mně zmizely, na X jsem však zaznamenal, že je někteří uživatelé na snímcích stále mají

opěvovaný T*coating, tedy krytí proti odrazům světla, funguje jen v omezené míře; oproti telefonům, které jej nemají, je rozdíl znatelný, i tak se člověk velice často setkává s lens flare

85 mm portrétní režim má za horších světelných podmínek nekvalitní výstup, i 100 mm režim nabídne lepší výsledek

rozdílné fotosenzory a někdy i fotorežimy mají ve světelně náročných podmínkách (při teplém světle) často různorodě nastavené vyvážení bílé

režim snapshot při tmavých scénách dělá modrou auru, celkově je neostrý po okruhu snímku, celkově z něj vychází jen nekvalitní snímky

Levý snímek z režimu Snasphot, viditelné modré zbarvení v levém dolním okraji. Zdroj: Dotekomanie.cz

pomalé zpracování obrázků ve velkém rozlišení a někdy i při portrétním režimu (někdy nereaguje ani spoušť)

v některých situacích při slabším světle nezvládá správně zaostřit, stačí, když se začne šeřit, nastává problém na se zaostřením pohyblivých objektů a problém přetrvává i při označení pohybujícího se člověka/objektu

Pro zachycení ostrého snímku kocoura bylo za stejných světelných podmínek pořízeno přes 10 snímků, přijatelně ostré byly jen dva. Vlevo je výsledek, který byl nejčastěji. Noční režim byl vypnutý. Zdroj: Dotekomanie.cz

problém při pořízení makro snímků lidských očí, při vyzkoušených všech nabízených možnostech přiblížení ani jeden režim nebyl schopen zaostřit na zorničku či duhovku, ale vždy zaostřil buď na víčko či na řasy (vyzkoušeno více než sedmdesátkrát)

portrétní režim nezvládá vždy správně reprodukovat tóny barev jako při focení v normálním režimu a upravuje obličej i když jsou efekty zkrášlování vypnuté

při zvýšení expozice při focení západu/východu slunce kvůli zesvětlení tmavých míst může vést k zešednutí barev (kromě samotné oblohy a slunce) ve výsledném snímku

Vlevo zvýšená expozice před vyfocením o 0,6. Zdroj: Dotekomanie.cz

softwarový postproces si rád domýšlí, například při maximálním zoomu 100x ze vzdálenosti cca 15 metrů si na na detailu obličeje dokreslil brýle

panoramatický režim má problémy s udržením horizontu, samotný pohyb při přesunu k vyfocení další části snímku musí opravu pomalý a stabilní; změny barevných výstupů a jejich světelnost při focení panoramatických scén nejsou výjimka

při zapnutém režimu HDR se mi výsledné fotografie zdají s nadbytečně vyšším kontrastem, než by bylo vhodné, je nutné je přisvětlit

Vlevo s mírným zvýšenou expozicí o 0,6. Vpravo snímek bez korekce automaticky. Zdroj: Dotekomanie.cz

Video je dechberoucí

Osobně rád fotím, video používám jen pro nezbytný záznam (třeba natočení koček). Videu moc nerozumím, ale i tak vím, co skvělého vivo nabízí. Stejně jako předchozí modely má nabízet noční AI režim, z testování předešlého modelu vím, že funguje skvěle. U X100 Pro jsem však nenašel možnost, jak jej spustit. Čekal jsem, že když není dostupné spouštěcí tlačítko, zapne se automaticky, ale nestalo se tak. Video má bezkonkurenční stabilizaci, v režimu ultra nabídne výstup videonahrávky z třesoucího se telefonu, která vypadá, jako by byla natočena s gimballem. Stejně nadšený jsem byl i ze slo-mo režimu.

Běžný režim natáčení videa taktéž umí zázraky, obraz je stabilní, rozpozná zvuky, které se mají nahrávat a skvěle je i na větší vzdálenost zachytí. Kromě běžného režimu je zde i kino portrét, který udělá portrétní záběr s krásným bokehem. Úžasné oproti předchozím modelům je variabilita volby optiky, na výběr je vždy ze čtyř přiblížení: 0,6x, 1x, 2x a 4,3x.

Při natáčení v noci z ruky a za pohybu je viditelné, jak se telefon snaží stabilizovat obraz, tak se občas nepřirozeně zavlní snímané objekty a někdy se lehce vychýlí ze zaostření.

Záznam videa z max 25 metrů, drženo v ruce. Vše bez úpravy. Zdroj: Dotekomanie.cz

Hodnotíme tu profesionální fotoaparát, nebo telefon?

Vivo X100 Pro je určeno všem, kteří mají chuť vlastnit, troufnu si tvrdit, nejlepší (alespoň fotografický) smartphone, který je aktuálně k dispozici za rozumné peníze. I přes mnoho zmíněných nedostatků si myslím, že je v této cenové kategorii nepřekonatelný. Do rukou se kupujícímu dostane zařízení s doopravdy profesionálním fotografickým výstupem, skvělou funkčností a dobrou výdrží. Primárně se jedná o foťák, který má mimo jiné i funkce chytrého telefonu. Ty sice tak nezáří jako fotografické kvality, ale pracovat se s nimi na kvalitní úrovni dá, přeci jen telefon pohání v současnosti nejvýkonnější procesor.

Má smysl upgrade pro uživatele přechozích modelů X80 a X90 Pro? Ano, ale jen v případě, že doopravdy potřebujete mít nejlepší fotoaparát a máte dostatek prostředků. Telefon je vhodný pro všechny, kteří chtějí mít v ruce prémiovou kvalitu, zařízení, které je nezklame a fotoaparát, se kterým se při troše umu, dá velice snadno konkurovat profesionálním fotografům. Pro ještě lepší fotografické výsledky si však počkejte na model vivo X100 Ultra/Pro +, o kterém jsou zmínky, že by měl mít nejnovější palcový procesor od Sony LYT-900.

Co konkurenční telefony? Není lepší se poohlédnout jinde?

Cenou se telefon podobá konkurenčním modelům. Za podobnou cenu 26 990 Kč můžete mít i OnePlus 12, ten však svojí pověstí nepatří mezi top fotomobily, nabízí však delší a lehce důvěryhodnější systém aktualizací, než je tomu u vivo. Sesterský Oppo Find X7 Ultra se v Česku oficiálně neprodává a ve srovnávacích testech zatím vychází srovnatelně (viz TechTablets či Anir Chakraborty).

Xiaomi s letošním modelem přijde v březnu, cena bývá obdobná, možná lehce vyšší. Huawei P60 Pro je dražší a skýtá určitá omezení pro snadné použití. Nová řada Galaxy je na ceně vyšší, iPhone 15 v lepších verzích taktéž. Pixel 8 Pro v lepší konfiguraci je též dražší a nenabízí takové fotografické vymoženosti. Výsledkem tedy je, že pokud chcete ten nejlepší fotomobil na trhu, je vivo X100 Pro s cenou do 30 000 Kč správná volba.

Ušetřit pár tisíc a pořídit levnější verze Galaxy či Pixel není správnou volbou, pokud jde o kvalitní fotoparát. Jedinou vhodnou alternativou je OnePlus 12 (nikoli verze R), telefon má delší podporu a pokud telefon nechcete měnit po třech letech, ale až po pěti či šesti, jedná se o lepší volbu. Nedosáhnete z něj však tak skvělých fotovýsledků jak z testovaného viva.

Co se na telefonu povedlo?

fotoaparáty opět boří hranice mobilní fotografie (4,3x optický zoom, 100x digitální zoom, zpracování fotografií díky samostatnému čipu V3, aplikace Album pro úpravu fotek)

skvělá výdrž baterie (7 hodin SoT)

nepřekonatelný výkon (MediaTek Dimensity 9300)

velice rychlé nabíjení (120 W)

stereo reproduktory, které se doopravdy dají poslouchat

svižnost systému a dobré využitelné dodatečné funkce

Co je na telefonu nedostatečné?

obrovský výstupek pro fotoaparáty s nedobrým těžištěm, přepadávající z ruky

krátkodobá softwarová podpora

slabší fotografie za špatného světla oproti předchozím modelům (může být zlepšeno aktualizacemi)

bloatware, software se zvláštními podmínkami, ztráta fotografií a občasný problém s vypínáním hudby či telefonu, problém s bezdrátovým nabíjením

integrovaný software s pochybnými podmínkami, s technickými chybami a špatným překladem, nekompletní a nezabezpečené webové stránky podpory



