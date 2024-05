Apple a Google spolupracují na identifikaci nežádoucích sledovačů/lokátorů

Zdroj: DALL E

Dnes si již běžně můžete zakoupit od různých společností tzv. sledovače/lokátory (trackers), které si můžete upevnit například na kolo, kufr nebo jiný váš majetek. Díky tomu můžete vyhledat polohu v podstatě kdykoliv. Ještě nedávno zde byly dvě kategorie sledovačů. Základní jen s podporou Bluetooth a modernější s možností připojení k internetu. Dnes je to ale více méně jedno, jelikož i Google má svou síť Najdi moje zařízení, stejně jako Apple. Jednoduše řečeno, všechny Android zařízení mohou napomoci ve vyhledání zařízení zapojeného do služby i bez toho, aniž byste byli v dosahu Bluetooth. Jednoduše se informace pošle přes nejbližší Android až do vašeho účtu. V této oblasti ale částečně spolupracují obě hlavní firmy, tedy Apple i Google.

Google spustil síť Najdi moje zařízení i v Česku

Nežádoucí sledování v systémech iOS a Android

Google svou síť představil již před rokem, ale raději počkat na Apple, až dokončí bezpečnostní funkce, zejména tedy možnost detekce nežádoucího sledovače, přičemž je jedno, v jaké síti pracuje. iPhone bude moci upozornit na sledovač pracující v síti Najdi moje zařízení od Googlu, a to samé platí naopak.

Apple vydal iOS 17.5, přináší Oznámení o sledování a novou tapetu Pride Radiance

Sice zde bylo nějaké řešení již dříve, ale vyžadovalo instalaci aplikace navíc, což nebylo moc přímočaré a uživatel se musel sám starat. Nově se o tuto funkci postarají samotné smartphony, jelikož identifikaci nežádoucího sledovače mají zabudovanou přímo v sobě. Pokud se tedy budete pohybovat a mobil zjistí, že je stále někde poblíž sledovač, který nezná, vyšle upozornění, že je zde nebezpečí sledovače. Kromě toho zařízení nabídne možnost pro identifikaci a také bude možné zaslat příkaz do neznámého sledovače, aby se hlasitě ozval. Současně se nabídne návod, jak takový sledovač deaktivovat.

Jedná se čistě o bezpečnostní funkci a v podstatě ji nelze zneužít, spíše bojuje proti zneužití sledovačů. Už nyní přislíbily společnosti jako Chipolo, eufy, Jio, Motorola a Pebblebee, že budou podporovat tuto novinku. V případě Applu musíte mít minimálně iOS 17.5, ale u Androidu jde podpora dál. Google dostane novou funkcionalitu do většiny mobilů skrze aktualizaci Google Play Služeb, přičemž bude dostupná pro všechny, kteří mají na mobilu minimálně Android 6.

Zatím se neplánuje, že by jednou došlo k propojení obou sítí, čímž by vznikla daleko větší síť pro vyhledávání ztracených zařízení. Na druhou stranu obě firmy spolupracují nadále. Například došlo na vytvoření pracovní skupiny pro odhalování nežádoucího sledování pomocí lokátorů, která se bude zabývat vývojem oficiální normy pro tuto technologii.

