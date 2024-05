TikTok testuje ještě delší videa [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 18. 5.

Na začátku roku TikTok začal testovat 30minutová videa, přičemž dnes již běžně nabízí trvůrcům zveřejňovat takto dlouhý obsah. Nyní přichází s další úpravou a někteří dostávají možnost nahrát až 60minutová videa. Když k tomu připočítáme i podporu pro horizontální obsah, tak to vypadá, že tato služba chce konkurovat Youtube.

Původní článek 25. 1.

TikTok testuje nový způsob nahrávání videí jejiž délka může být až 30 minut čímž se blíží více a více platformě Youtube, nicméně mnoho uživatelé tuto možnost uvítá. Tímto krokem se tak lehce vzdaluje primárnímu modelu, kterým jsou krátká videa.

TikTok prodlužuje stopáž nahrávaných videí

To, že TikTok testuje tuto novou funkci, objevil konzultant v oblasti sociálních sítí – Matt Navarra, který si jí všiml v beta verzi aplikace pro iOS. Navarra sdělil, že o nové funkci reportovali někteří uživatelé beta verze aplikace pro Android. Samotná společnost TikTok na to, jaké plány s touto novinkou má, nereagovala. TikTok úplně v prapočátku přišla ve své aplikaci s krátkými 15sekundovými videi, jejichž délku následně prodloužila na 10 a poději 15 minut.

Novinka v podobě 30minutové délky videí by TikTok mohla posunout více do pozice konkurenta oblíbené video platformy Youtube. Je tak trochu paradoxem, že TikTok délku videí postupně prodlužuje a Youtube stále více sází i na krátká videa Shorts. Tak jako tak se rozdíl mezi těmito dvěma platformami postupně smazává a možná se brzy dočkáme doby, kdy TikTok na své platformě bude nabízet videa s „neomezenou“ délkou. To by samozřejmě tvůrcům poskytlo zcela novou a lepší dimenzi pro tvorbu obsahu, který by mohl být v mnoha směrech ještě kvalitnější.

Zdroje: techcrunch.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama