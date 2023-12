Apple zřejmě zpřístupní NFC v iPhonech pro placení

Zdroj: Skip Pay

Apple má mnoho zásad a některé ani moc nedávají smysl, například aby web mohl zasílat běžné push notifikace v rámci webové stránky do iPhonu, musí majitel stránek platit ročně 99 dolarů. Na Androidu, Windows a jiných systémech je to zcela zdarma. Jindy si Apple chrání některé části iPhonů velmi pečlivě, například NFC. To se asi změní.

NFC a iPhone

Pokud jde o samotnou technologii NFC pro bezkontaktní placení, tak Apple neumožňuje, aby tuto část používal kdokoliv. Není se čemu divit, když z každé provedené platby má malé procento. Současně již nabízí v omezené míře provozovat i možnost platebního terminálu. Zde má ale ještě větší nároky a firmy si schvaluje sám.

Samozřejmě se to dostalo do hledáčku EU, která již nějakou dobu vyšetřuje, jestli Apple nepostupuje v rozporu s legislativou nebo trhem. Apple zřejmě nechce čekat na rozhodnutí EU, které by mohlo být velmi drahé a ještě by musel technologii zpřístupnit. Zatím sice ani jedna strana nic nekomentovala, ale zdroje obeznámené se situací uvádí, že Apple nabídl otevření NFC i pro jiné subjekty s cílem placení. To by mohlo znamenat, že Apple Pay nebude jediná služba pro placení na iPhonech.

Současně by mohly vzniknout alternativní aplikace, které z iPhonů vytvoří platební terminály. Otevření by mohlo být dostupné jen v EU, ale to zatím nemáme potvrzené ani ze zdrojů. EU se údajně poradí se stěžovateli a následně bychom mohli znát nějaký oficiální postoj. Je ale otázkou, jestli zde nebude nějaký háček.

Alternativní platební služba může mít své výhody, jen je otázka, jestli se do něčeho takového pustí banky. Na druhou stranu toho budou moci využít fintech společnosti jako Revolut, Curve a jiné.

