Android 14 QPR2 Beta 2 ukazuje dvě novinky, které přijdou s Androidem 15

Google každý rok spouští beta verzi Androidu, která je primárně určena pro vývojáře, aby se připravili na změny a novinky. Ta se následně dostane mezi běžné testery a po několika měsících vychází stabilní verze. Co nevidět tu máme Android 15 Developer Preview, přičemž se začneme dozvídat, co nového bude ve finálním systému. Díky variantě Quarterly Platform Releases (QPR) ale nemusíme čekat.

Dvě okna jako nic

Právě Quarterly Platform Release je speciální varianta systému, která vychází každého čtvrtroku a přidává novinky do systému. Bohužel jsou určeny jen pro majitele mobilů Google Pixel. Některé funkce se ale stanou součástí budoucí verze Androidu, takže mohou zamířit mezi většinu uživatelů mobilů s Androidem.

Díky Android 14 QPR2 Beta 2 se ukazují dvě funkce, přičemž jedna je podstatnější a již byla zachycena v dřívějších beta verzích systému. Až nyní se ale dostává do testování. Jde o možnost si spustit dvě aplikace najednou, přičemž si můžete vytvořit skrze menu zkratku na plochu. Ta následně bude spouštět obě aplikace najednou a ty se rozloží na displej pod sebe.

Druhá novinka se týká možnosti sdílení WiFi, respektive údajů k WiFi síti, ke které jste připojeni. Místo toho, abyste museli chodit někam do nastavení, přímo v notifikaci bude k dispozici tlačítko. Jde spíše o zkratku, která vás zavede na obrazovku s možností sdílení hesla přes funkci Nablízko anebo přes QR kód.

