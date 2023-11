ChatGPT Voice je novinka a umí i česky

Společnost OpenAI se otřásá v základech, ale pokud byste čekali, že jde o nějaké kontroverzní rozhodnutí v oblasti AI, pletli byste se. Jde spíše o roztržky ve vedení společnosti a samotnou správní radou. Více podrobností najdete v článku na Lupa.cz, kde se věnují této situaci. Kromě ale mocenského boje ve firmě zde máme novinku a rovnou můžeme říci, že pěkně zahanbuje samotný Google.

Google už před mnoha lety uvedl, že jeho asistent zamíří do České republiky, ale do dnešního dne zde nemáme oficiální podporu. Sice v některých případech umí reagovat česky, ale k plné podpoře je to daleko. Mezitím zde máme novinku ChatGPT Voice. Nečekejte nějaké pokročilé funkce, i zde jde o konverzační službu, která má určité schopnosti, ale neumí hledat na internetu, takže k aktuálnímu dění neposkytuje informace.

K využití nebo vyzkoušení stačí mít nainstalovanou aplikaci. Následně kliknete na sluchátka, vyberete znění hlasu a začnete s ChatGPT Voice hovořit. Chvíli bude trvat, než se přepne na češtinu, ale umí to. Ze zkušenosti můžeme říci, že i v umělém hlase šel slyšet anglický přízvuk a ačkoliv se jednalo o ženský hlas, tak se systém vyjadřoval v mužském.

Jde ale o velmi zajímavou a technologicky pokročilou ukázku. Pokud by něco takového nabídl Google nebo Apple, byl bych zcela spokojený.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6

— OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023