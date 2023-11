TCL 40 NXTPAPER přichází na český trh [aktualizováno]

Zdroj: TCL

Aktualizováno 23. 11.

Po třech měsících od uvedení přichází na český trh základní model TCL NXTPAPER 40. Konkrétně je k dispozici v barvách Midnight Blue a Opalescent za cenu 4999 Kč. V balení je jako dárek ochranný obal a stylus, přičemž obal mlže posloužit i jako stojánek. Co se týče 5G modelu, nemáme zatím k dispozici informace o dostupnosti.

Původní článek 29. 8.

TCL v minulosti spíše vyrábělo mobilní telefony pod jinými značkami, ale dnes je již na tomto trhu samostatně samo za sebe. Snaží se aplikovat technologie z různých odvětví, přičemž se nejvíce zaměřuje na samotné displeje. Jde ale trochu jinou cestou než konkurence. Novinky TCL 40 NXTPAPER 5G a TCL 40 NXTPAPER mají právě lákat zejména na zobrazovací panely.

Série TCL NXTPAPER 40

U těchto mobilních telefonů se zapracovalo na displejích, které se například chlubí menší reflexivností, takže na mobilech nebudou vidět tak moc odlesky. Kromě toho mají svým podáním připomínat hlavně papír, a to i z pohledu barev. Dokonce je povrch upraven tak, aby při použití stylusu jste měli pocit, že píšete na papíře. Bonusem je softwarová vychytávka, která upravuje podání barev dle okolního osvětlení.

To sice může znít zajímavě, ale mobily zapadají do střední třídy. Mohlo by se zdát, že jediný rozdíl je u nich podle názvu jen použití 5G technologie u jednoho a druhý má pouze 4G, ale specifikace a design ukazují na značné rozdíly. Právě 5G verze má jen HD+ rozlišení displeje a navíc je zde nepěkný výřez pro přední kamerku. Nabíjení je zde 15W, ale v balení je k dispozici jen 10W nabíječka.

V případě TCL 40 NXTPAPER se již nabízí o něco lepší specifikace. Například displej má Full HD+ rozlišení a nabíjení bylo zrychleno na 33 W. Dokonce je zde i stereo. Nabízí se také větší operační paměť. Přední foťák má 4x větší rozlišení a na zadní straně je kombinace 50+8+2 MPx. Právě prostřední je pro ultra širokoúhlé záběry. 5G verze má místo něj jen 2MPx foťák s určením hloubky ostrosti.

U obou mobilů výrobce garantuje aktualizaci na Android 14, který vyjde již příští měsíc. Základní model TCL 40 NXTPAPER se dostane na pulty českých obchodů koncem října za cenu 6499 Kč, TCL 40 NXTPAPER 5G v té samé době za 249 eur, tedy cca 6 000 Kč. Základní verze bude mít navíc v balení T-Pen stylus a flipové pouzdro.

Specifikace TCL 40 NXTPAPER 5G

displej: 6,6 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+), 90 Hz, LCD

procesor: Dimensity 6020

RAM: 6 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 13 + TCL UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS

rozměry: 164,46 x 75,4 x 8,99 mm; 192 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W (v balení 10W)

Specifikace TCL 40 NXTPAPER

displej: 6,78 palců, 2460 x 1080 pixelů (HD+), 90 Hz, LCD

procesor: Helio G88

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 13 + TCL UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo, 3.5mm jack

4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS

rozměry: 168,16 x 75,53 x 7,89 mm; 195 gramů

baterie: 5010 mAh + 33W

