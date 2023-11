Samsung by měl přijít s novými PHOLED displeji již v roce 2025

Zdroj: GSM Arena

Značka Samsung je pojem v oblasti spotřební elektroniky, a pokud se jedná o mobilní telefony, patří na samou špici. Svého postavení dosáhl dokonalým zpracování svých telefonů a vysokou technickou úrovní a také jistou mírou inovátorství. Pokud se vám dostane do ruky nějaký z posledních modelů nejvyšší řady Galaxy S, jistě uznáte, že se jedná o skvělý kus hardwaru.

Samsung pracuje na nových PHOLED displejích

Samsung je také znám tím, že se snaží přicházet s novými věcmi na poli technologických inovací a je to on, kdo mnohdy udává technologický směr, který kopíruje i sám Apple a další výrobci. Jednou z novinek, se kterou by mohl jihokorejský výrobce v brzké době přijít, je nový typ OLED displeje, který by mohl být představen v roce 2025, a to i navzdory tomu, že vývoj údajně neprobíhá úplně bez problémů. Původní odhadovaný termín uvedení tohoto nového typu displeje měl být již příští rok.

Nový displej by měl přijít s technologií PHOLED (Phosphorescent organic light-emitting diodes) a je typem OLED technologie, která využívá fosforence, která je mnohem účinnější, než fluorescenční OLED. U současné OLED technologie Samsung používá fosforeskující červené a zelené subpixely, ale modré subpixely jsou stále na bázi fluorescenční. Nové fosforeskující diody nabízejí 100% vnitřní světelnou účinnost ve srovnání se stávajícími modrými fluorescenčními diodami, které nabízejí pouze 25% světelnou účinnost.

Pokud bude Samsung úspěšný a podaří se mu vyvinout modré fosforeskující diody, které budou fungovat správně, pak by se mu podařilo dosáhnout výrazně lepší energetické účinnosti displejů. Bohužel je zde ale jeden problém a tím je skutečnost, že tyto fosforeskující diody dosahují pouze 55% životnosti fluorescenčních diod a to je to, co Samsung brzdí ve vývoji. Mnoho odborníků si myslí, že se Samsungu nepodaří nové displeje představit v termínu, který si předsevzal. Každopádně má našlápnuto na to, aby byl první výrobcem, který s novou PHOLED technologií prorazí na trh, což by mu minimálně mělo zajistit jistou konkurenční výhodu.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Samsung by měl přijít s novými PHOLED displeji již v roce 2025

Předchozí článek Opětovný růst celosvětových dodávek smartphonů by měl přijít během roku 2024 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama