Android 14 přišel o jednu funkci u ikon aplikací

Snažíme se sledovat a aktualizovat postup vydávání Androidu 14 na smartphonech, přičemž se zatím nejvíce snaží Samsung, ale i jiní výrobci postupně vydávají aktualizaci. Tato verze obsahuje nové funkce a možnosti, ale u některých záleží na výrobcích, jestli je integrují, nebo si přidají své vlastní. Jedna funkce ale chybí.

Zaznamenali jste absenci?

Operační systém může mít mnoho funkcí, o kterých ani nevíte. Případně se stanou přirozenou součástí a považujete je za samozřejmost. Už před nějakou dobou Google zavedl dodatečnou funkci u ikon aplikací. Stačí podržet prst na jakékoliv z nich a zobrazí se vám minimálně nabídka, jak se dostat do detailů aplikace.

Vývojáři ale mohou vytvářet i zkratky, takže se rychleji dostanete skrze tyto volby ke konkrétním částem aplikace. Bonusem navíc bylo zobrazení notifikací v malém menu. Android 14 ale přišel o oznámení. Google se k tomu moc nevyjadřoval, respektive uvedl, že se nejedná o chybu a že je odebrání zobrazení notifikací cílené.

Můžeme jen odhadovat, že Google měl dostatek informací o používání funkce a že se rozhodl ji odebrat právě z malého počtu používání. Samozřejmě může společnost mít jiný projekt, který by myslel na notifikace z aplikací. Napadá nás rovnou Cube, který by mohl nějak pracovat s notifikacemi, ale to je jen náš odhad.

