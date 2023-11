Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcast – iMessage na Android, co bude v iOS 18 a nové Vivo

Novinek ze světa mobilů neubývá. Tentokrát si povíme o nových modelech od Fairphone nebo od Viva. Dále pak bude řeč o iMessage na Androidu od společnosti Nothing, kde to nedopadlo úplně nejlépe. Nakonec zmíníme také první spekulace o tom, co se chystá v iOS 18.

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily.

Pod Zlatou Lampou – novinky za poslední dobu

Nový díl minipodcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

