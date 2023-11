Zdroj: Samsung

To nej z uplynulého týdne #44 – Duracell, Avast, BlueOS, Zoom Anyplace a další

Podcast – Sociální sítě v rozvratu? X za peníze, Facebook maže

Falešná reklama, podvodné příspěvky nebo spamovací boti. To je dnes realita na sociálních sítích a o tom to dnes bude. Rozebereme si naše zkušenosti i z pohledu spravování našich sociální sítí a to nejen těch osobních. Probereme si jaké problémy trápí Facebook, TikTok, X (dříve Twitter) či Instagram. Povíme si ale také o alternativních sítích jako je Mastodon nebo Bluesky. [pokračování článku]

Cena za Facebook bez reklam začíná na 9,99 eurech

Legislativa EU dopadá na nejrůznější společnosti, které pracují a nakládají s informacemi o uživatelích. Podmínky jsou pro některé natolik zásadní, že raději mění svůj byznys model. To se nyní děje u firmy Meta, která provozuje sociální sítě Instagram a Facebook. Aby Meta neměla problémy s EU a s legislativou jako takovou, spouští novou placenou službu. [pokračování článku]

Obrazem: iStyle otevřel prodejnu v projektu Masaryčka

Společnost iStyle dnes otevírá novou prodejnu Apple Premium Partner, v pořadí již jejich dvanáctnou prodejnu v ČR. My jsme se na ni byli v předvečer otevření podívat, jelikož to není jen tak ledajaká prodejna. Nachází se totiž v nové budově komplexu Masaryčka, který navrhlo studio Zahy Hadid a nabízí tak opravdu zajímavou a pěknou architekturu. [pokračování článku]

Android 13 je jedničkou na trhu, na druhém místě je Android 11

V redakci se snažíme hlídat s pomocí čtenářů aktuální dostupnost aktualizací systému Android na smartphonech. V tuto chvíli se pomalinku rozbíhá celý proces u Androidu 14, ale zatím má aktualizaci dostupnou jen několik modelů. Zpravidla musíme čekat delší dobu, než se nějaký systém dostane na první pozici, ale tentokrát jde vidět, že Android 13 je úspěšný systém a také se ho podařilo rychlejší rozšířit, aspoň podle dat. [pokračování článku]

Vodafone spouští OneNumber, sdílení telefonního čísla na hodinky

Zatím jsme čekali, kdy Vodafone umožní používat telefonní číslo i na hodinkách, ale až nyní zde máme službu, která řeší nejen Apple hodinky. Novinka se jmenuje OneNumber. [pokračování článku]

GUG listopad – Listí šustí ve větru, začti se do GUGletteru

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

Vivo vyvinulo vlastní systém BlueOS, zatím nezamíří na smartphony

Huawei byl donucen k vytvoření vlastního ekosystému a také systému HarmonyOS. Zřejmě se tato firma již nikdy nevrátí k Androidu a ke Google aplikacím a službám. Jak se ukazuje, Huawei má následovníka v podobě Xiaomi, které nedávno představilo HyperOS. Zatímco na světové scéně se bude jednat o nadstavbu, tak v Číně jde o samostatný operační systém, který ve výsledku nebude postaven na Androidu, ale stále by měl mít linuxové jádro. Nyní zde máme Vivo s jeho systémem BlueOS. [pokračování článku]

Samsung se pochlubil technologií Zoom Anyplace, zřejmě pro Galaxy S24

Společnost Samsung patří mezi lídry v oblasti smartphonů a technologií. Ostatně jako jedna z mála firem si může většinu komponentů vyrobit sama, jen ne vždy je vše lepší než od konkurence. V tomto případě myslíme procesory. Samsung si dal pauzu, ale v dohledné době se máme dočkat návratu. I tak zde máme několik informací, které asi budou upřednostňovat konkurenční řešení. [pokračování článku]

Google odebírá z Androidu COVID-19 upozornění

V době pandemie onemocnění COVID-19 došlo k významného pokroku ve vývoji online technologií, zejména pak video konferencí. Současně Apple a Google vytvořili speciální API a systém, který měl sledovat kontakty. Cílem bylo co nejrychleji stopovat šíření onemocnění a také nabídnout upozornění, že uživatel byl v kontaktu s někým, u koho byl detekován COVID-19. [pokračování článku]

Průzkum Avastu: Třetina Čechů se při online nakupování setkala s podvodem

Duracell přináší dvě ikonické powerbanky

Americká značka Duracell, kterou si každý spojí především s bateriemi nebo růžovým králíčkem, oznamuje svoje první powerbanky. Dvojici novinek v obchodech poznáte pod označením M150 a M250. Kromě velmi charakteristického designu v sobě ukrývá uspokojivou výbavu. Jediným kamenem úrazu u případných zájemců by mohly být prodejní ceny nastavené na docela odvážnou hranici. [pokračování článku]

