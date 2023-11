Samsung chystá odolný tablet se stylusem

Zdroj: Samsung

Před více než rokem Samsung představil odolný tablet Galaxy Tab Active4 Pro. Právě tato specifická kategorie není moc často obnovována, ale asi se brzy dočkáme nástupce v podobě Galaxy Tab Active5.

Galaxy Tab Active5

O existenci připravovaného modelu se dozvídáme skrze samotné certifikace, přičemž tablet nese označení EB-BX306GBY. Novinka bude mít vyměnitelnou baterii, což je i na dnešní dobu spíše raritní možnost, u tabletu zvláště. Měl by i tak nabízet nejrůznější certifikace garantující odolnost v různých podmínkách.

Zdroje uvádí, že bude mít v sobě prostor pro stylus a budou existovat dvě verze. Základní nabídne jen WiFi připojení, druhá bude mít k dispozici i podporu pro sítě páté generace. Bohužel se zatím neví více kolem samotných specifikací. Ještě se neví, jestli bude i nějaká Pro verze, nebo dojde k nějaké změně názvu.

Co se týče ceny, měla by se pohybovat kolem 800 dolarů, což je v přepočtu přibližně 18 200 Kč bez daně a dalších poplatků. K představení by mělo dojít na začátku příštího roku.

