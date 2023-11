Zdroj: Vivo

Huawei byl donucen k vytvoření vlastního ekosystému a také systému HarmonyOS. Zřejmě se tato firma již nikdy nevrátí k Androidu a ke Google aplikacím a službám. Jak se ukazuje, Huawei má následovníka v podobě Xiaomi, které nedávno představilo HyperOS. Zatímco na světové scéně se bude jednat o nadstavbu, tak v Číně jde o samostatný operační systém, který ve výsledku nebude postaven na Androidu, ale stále by měl mít linuxové jádro. Nyní zde máme Vivo s jeho systémem BlueOS.

BlueOS

Vivo se pochlubilo s novým operačním systémem na své vývojářské konferenci v Číně. Pracovalo se na něm šest len a je kompletně napsán v jazyce Rust, což má své benefity v oblasti bezpečnosti a rychlosti. Ostatně i některé části Androidu jsou napsány v tomto jazyce. Vivo slibuje mnohé u tohoto systému, dokonce i lepší práci s AI a nejrůznějšími modely.

Dle Vivo došlo ke snížení využití operační paměti o 67 %, přičemž efektivita renderování vzrostla o 48 %. Rychlost odezvy se podařilo vylepšit o 18 %. Vše to zní zajímavě a dokonce i to, že systém může pracovat na zařízeních s taktovací frekvencí procesoru 200 MHz a 32 MB RAM, ale poradí si i se 4 GHz a 24 GB RAM.

Dle použitých technologiích a hlavního zaměření systému jde konstatovat, že se BlueOS bude objevovat v televizích, autech, domácích spotřebičích, hodinkách, sluchátkách a podobně. Vivo zatím nemá v plánu jej začlenit do smartphonů, ale asi i tohoto kroku se dočkáme. Netřeba se ale obávat, že by Vivo odešlo od Androidu na globální scéně, ale v Číně je to celkem pochopitelné, když je v této zemi zakázán Google a jeho služby. Čínské mobily tak nemají Obchod Play a vše si musí vyřešit firmy posvém.

I tak z této novinky mohou mít benefity i uživatelé na globální scéně. BlueOS sjednotí mnoho produktů této firmy, takže by se mohlo vylepšit propojování, aktualizace a celkově vývoj.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Vivo vyvinulo vlastní systém BlueOS, zatím nezamíří na smartphony

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama