Podcast – Sociální sítě v rozvratu? X za peníze, Facebook maže

Zdroj: DALL·E 3

Falešná reklama, podvodné příspěvky nebo spamovací boti. To je dnes realita na sociálních sítích a o tom to dnes bude. Rozebereme si naše zkušenosti i z pohledu spravování našich sociální sítí a to nejen těch osobních. Probereme si jaké problémy trápí Facebook, TikTok, X (dříve Twitter) či Instagram. Povíme si ale také o alternativních sítích jako je Mastodon nebo Bluesky.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

