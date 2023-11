GUG listopad – Listí šustí ve větru, začti se do GUGletteru

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Milovníci Vánoc už sice netrpělivě hledí do budoucnosti, my se ale ještě ohlížíme, co se dělo v říjnu. Odvysílali jsme DigiDay #17 na téma Internetové bezpečnosti a to nejzajímavější z něj jsme pro zaneprázdněnce vypíchli na Linkáč. V Brně proběhl v rámci Dnů AI Hackathon, který přinesl 30 účastníků (z toho 5 žen), 9 témat a 6 hodin hackování. V téže metropoli se jen o pár dní později sešlo 230 učitelů a učitelek z celé republiky na BUMeetingu, aby se v sobotu zúčastnilo 40 workshopů v 8 paralelních blocích. V Plzni se učitelé zase zamýšleli nad digitálními kompetencemi žáků (a možná i samotných učitelů). Go #EDU, go!

V Ostravě se digitálně snídalo na téma SEO. Proběhly dvě GUGeří svatby a my ze gratulujeme Lídě a manželům Biberlovým! Naše řady rozšířili Lukáš, Karolina, Petr a Honza. Nejen s nimi jsme se potkali na podzimním Gugování ve sluncem zalité Praze a ujasnili jsme si naše hodnoty. Přidej se k nám, jestli chceš vidět GUGery pracující v kontejneru! Nebo dojdi na některou z nadcházejících akcí! Ať si příští měsíc nebroukáš Nic zvláštního se nestalo, pršelo a pak přestalo, jak to bejvá když je listopad…

TIPY A TRIKY

