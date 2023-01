To nej z uplynulého týdne #1 – Android Auto, podcast, nové VR/MR brýle a další

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcast #59 – Co čekat od roku 2023? Apple Glass? Pixel Fold?

Tentokrát opět ve třech. Probereme si, co letos čekáme za novinky a jaké budou asi trendy. Povíme si, jaké by mohly být Apple brýle nebo chystaný iPhone 15 Ultra. Samozřejmě to bude ale i o Android světě, kde mrkneme, co by mohl Google přinést. Nakonec si povíme i naše přání. [pokračování článku]

Silvestr u operátorů – SMS jsou na ústupu

Štědrý den u operátorů jasně ukázal, že lidi ztrácí zájem o SMS a více začínají používat mobilní připojení k internetu. Nový rok není výjimkou a jde vidět stejný trend. [pokračování článku]

Poco C50 je nová levná novinka s Android Go

Zatímco očekáváme novinky z dílny Poco, zejména ve střední a vyšší třídě, tak zde máme mobilní telefon Poco C50. Jedná se o absolutní základ, který bude lákat zejména na svou cenu než samotné specifikace. [pokračování článku]

OnePlus 11 představen – láká na výkon i displej, i tak mu něco chybí

OnePlus již rozhodně není tou společností, která vstupovala na trh jako nováček a snažila se zaujmout. Dnes již spadá pod Oppo jako subznačka, přičemž došlo i na změny v rámci strategií. Dá se říci, že takovým výsledkem je i uvedení novinky OnePlus 11. Ta byla představena pro čínský trh a globální uvedení je plánováno na pozdější dobu. [pokračování článku]

OnePlus Buds Pro 2 představeny. Tlumení hluku, prostorový zvuk, dlouhá výdrž a hlídání postoje

Spolu s novým telefonem OnePlus 11 čínská firma oficiálně představila sluchátka Buds Pro 2 s vylepšeným zvukem a přidanými novými funkcemu. Nová generace bezdrátových sluchátek nabízí oproti předchozímu modelu několik významných vylepšení, včetně vyladění zvuku od společnosti Dynaudio, která spolupracuje na sluchátkách pro Oppo. Vylepšený zvuk zajišťuje 11mm reproduktor a 6mm výškové reproduktory. V každém sluchátku se nacházejí duální měniče „MelodyBoost“, které údajně zlepšují vokály v široké škále skladeb a zajišťují přítomnost hlubokých a bohatých basů bez dunění nebo rušivých zvuků. [pokračování článku]

Fossil představil Gen 6 Hybrid Wellness Edition

Nedávno jsme se dočkali hodinek Fossil Gen 6 Wellness Edition a nyní zde máme Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition. Řekli byste si, že jedno slovíčko navíc v samotném názvu nebude dělat velké rozdíly, ale opak je pravdou. [pokračování článku]

Motorola představila ThinkPhone, pracovní mobil s výbornými specifikacemi

Po nějaké době zde máme relativně nečekanou novinku od Motoroly. Tentokrát se firma zaměřila na byznys sféru. Mobil ThinkPhone jasně odkazuje na řadu ThinkPad od Lenova. [pokračování článku]

Lenovo Tab Extreme je monstrum s 14,5palcovým 120Hz OLED displejem

V tomto týdnu jsme se dočkali nového smartphonu ThinkPhone od Motoroly a kromě toho zde máme ještě další novinky od mateřské společnosti Lenovo. Jednou z nich je tablet Lenovo Tab Extreme. [pokračování článku]

O2 má další Vánoční dárek, tentokrát volání na Ukrajinu zdarma

Vánoce se neslaví v celém světě v jeden konkrétní datum. Například v Ukrajině se slaví 7. ledna. Ačkoliv jste ve zprávách mohli zaznamenat vyjádření ruského diktátora, že v rámci tamějších Vánoc bude příměří, tak poslední zprávy naznačují, že se nic takového nebude dít a pokračuje se ve válce. [pokračování článku]

Redmi Note 12 5G pro Evropu má odlišné specifikace

Redmi již představilo modely Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro a Redmi Note 12 Pro+. Spekulovalo se, že evropské verze nabídnou odlišné specifikace, ale zatím nevíme, co se všechno změní. Nyní značka uvedla novinky pro indii. Zatímco verze Pro jsou stejné jako pro čínský trh, tak právě základní model Redmi Note 12 5G se liší od čínské verze Redmi Note 12. Dle našich informací právě dnešní novinka bude dostupná v Evropě. [pokračování článku]

Google Mapy pro Wear OS 3 dostávají kýženou aktualizaci, ale moc se netěšte

Nedáno Google tak trochu vyděsil majitele hodinek s Wear OS, zejména ty, kteří používají aplikace Keep a hlavně Mapy. Na chvíli byla totiž odstraněna podpora, ale nyní je vše při starém a Google jen uvedl, že šlo jen o dočasnou situaci. Nyní zde ale máme dobrou zprávu pro majitele Wear OS 3 hodinek, kteří používají Google Mapy i pro navigování. [pokračování článku]

Android Auto v novém kabátu oficiálně, plus pár novinek

V polovině minulého roku jsme vás informovali o definitivním konci Android Auto na obrazovkách mobilů, ale v té době již Google vyvíjel a testoval zcela nový design Android Auto. Nyní zřejmě nadešel čas na rozšíření mezi všechny uživatele. [pokračování článku]

