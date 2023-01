Redmi Note 12 5G pro Evropu má odlišné specifikace

Redmi Note 12 5G; Zdroj: Redmi

Redmi již představilo modely Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro a Redmi Note 12 Pro+. Spekulovalo se, že evropské verze nabídnout odlišné specifikace, ale zatím nevíme, co se všechno změní. Nyní značka uvedla novinky pro indii. Zatímco verze Pro jsou stejné jako pro čínský trh, tak právě základní model Redmi Note 12 5G se liší od čínské verze Redmi Note 12. Dle našich informací právě dnešní novinka bude dostupná v Evropě.

Redmi Note 12 5G

V základu se jedná o takřka totožné modely, ale první rozdíl jde vidět na zadní straně, kde je jedna kamera navíc. Redmi přidalo 8Mpx foťák pro ultra širokoúhlé záběry. Dále Redmi Note 12 5G nabízí navíc konektor pro sluchátka. Procesor je zde stejný, ale mobil bude dostupný v jiných konfiguracích. Úložiště je poloviční a operační paměť je maximálně o velikosti 6 GB, tedy o 2 GB méně.

Výrobce na oficiálních stránkách uvádí, že je zde certifikace IP53, což je novinka. Mobil by tak měl odolat například dešti. Ještě je zde jeden rozdíl. Redmi Note 12 pro Čínu měl již v základu Android 13, ale Redmi Note 12 5G má Android 12. Redmi slibuje dvě aktualizace systému, takže by se případní majitelé měli dočkat ještě Androidu 13 a Androidu 14. Bezpečnostní aktualizace budou dostupné po dobu čtyř let.

Redmi Note 12 5G má nastavenou cenu za základní model v Indii na 17 999 rupií, což je v přepočtu přibližně pět tisíc korun. Odhadujeme, že se u nás jeho cena za základní model bude pohybovat na stejné úrovni. Nyní si jen musíme počkat na oficiální informace kolem dostupnosti v našich končinách.

Specifikace Redmi Note 12 5G

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů, OLED, 120 Hz, HDR10+, 10bitová barevná hloubka, Dolby Vision

procesor: Snapdrago 4 Gen 1

RAM: 4/6 GB LPDDR4x

úložiště: 128 GB UFS 2.2

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 48 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack, IR

IP53

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, Beidou: B1I + B1C; GPS: L1; Galileo: E1; GLONASS: G1; QZSS: L1

rozměry: 165,88 x 76,21 x 7,98 mm; 188 gramů

baterie: 5000 mAh + 33 W

