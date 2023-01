Zdroj: O2

Vánoce se neslaví v celém světě v jeden konkrétní datum. Například v Ukrajině se slaví 7. ledna. Ačkoliv jste ve zprávách mohli zaznamenat vyjádření ruského diktátora, že v rámci tamějších Vánoc bude příměří, tak poslední zprávy naznačují, že se nic takového nebude dít a pokračuje se ve válce.

O2 se rozhodlo, že nadělí vánoční dárek pro ty, kteří mají v Ukrajině své blízké nebo známé. Právě 7. ledna bude možné volat po celý den bez jakéhokoliv omezení na jakékoliv ukrajinské číslo, a to zcela zdarma. Operátor uvádí:

„Letošní Vánoce budou pro tuto skupinu lidí obzvláště náročné a plné smíšených pocitů. Mnoho rodin zůstalo vlivem událostí loňského roku rozdělených. Proto jsme se rozhodli jim dát během oslav Vánoc možnost si s blízkými a rodinami zavolat bez jakéhokoli omezení,“ říká ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky O2 s tarify FREE+, NEO, YOU, tak i ty s předplacenými kartami. O2 také připomíná, že má v nabídce speciální předplacenou kartu GO Ukrajina 15 GB. Ta v sobě kromě datového limitu kombinuje volání do sítě O2 zdarma, 50 minut do ostatních sítí a 1 Kč za minutu na ukrajinská čísla. Cena je nastavena na 299 Kč na 30 dnů.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články O2 má další Vánoční dárek, tentokrát volání na Ukrajinu zdarma

reklama reklama