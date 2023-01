To nej z uplynulého týdne #52 – herní mobily, podcast, konec roku

Redmi Watch 3; Zdroj: Redmi

Red Magic 8 Pro a 8 Pro+ oficiálně, lákají na výtečné specifikace i UDC

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu nových modelů od Nubia zapadajících do herní kategorie. Dnes jsme se tak dočkali uvedení Red Magic 8 Pro a Red Magic 8 Pro+. [pokračování článku]

Honor 80 GT představen, láká na displej a výkon

Honor už představil nové modely Honor 80 a 80 Pro a také jsme se dočkali verze SE. Dnes ale došlo na uvedení další novinky, která se jmenuje Honor 80 GT. Sice podle názvu byste řekli, že zde zejména o výkon, tak ve skutečnosti firma cílí na dobrý poměr ceny a výkonu. [pokračování článku]

Honor představil tablet Pad V8 Pro se 144Hz displejem

Dnes společnost Honor představila nový mobilní telefon Honor 80 GT a kromě toho zde máme i nový tablet Honor Pad V8 Pro. Ten je koncipován zejména na konzumaci obsahu. [pokračování článku]

Podcast #58 – Jaký byl rok 2022?

Tentokrát si dáme takové shrnutí roku 2022 z pohledu technologií a probereme si to rovnou ve třech. Podíváme se, kam se posunuly ohebné telefony, co se změnilo u 5G a mimo to si rozebereme, co nás letos příjemně potěšilo a co nás naopak zase zklamalo. [pokračování článku]

Představena nová série Redmi K60, láká na AMOLED displeje a dokonce bezdrátové nabíjení

Redmi si na dnešní den připravilo představení nových modelů série K. Konkrétně světlo světa spatřily modely Redmi K60E, Redmi K60 a Redmi K60 Pro. Tentokrát jde o velmi zajímavě vybavené novinky a některé rozdíly nemusí být tak jasné na první pohled. [pokračování článku]

Redmi Watch 3 jsou nové chytré hodinky

Dnes Redmi konalo představení mnoha novinek, ale zatím jen pro čínský trh. Dá se očekávat, že globální uvedení není daleko a co nevidět se dočkáme i u nás. Mezi novinkami jsou i nové chytré hodinky Redmi Watch 3. [pokračování článku]

Redmi Band 2 je nový levný chytrý náramek

Redmi dnes představilo sérii nových mobilních telefonů a kromě toho jsme se dočkali také chytrého náramku Redmi Band 2. Ten spíše nabízí nižší specifikace a také nízkou cenu. [pokračování článku]

Redmi Note 12 Pro představeno ve verzi Speed ​​Edition

V říjnu jsme se dočkali série Redmi Note 12, kam spadají i varianty Pro a Pro+. Obě mají procesory od Mediateku. Právě Redmi Note 12 Pro byl dnes uveden ve verzi Speed ​​Edition. [pokračování článku]

Francouzský Wiko opět spojil síly s Huawei

Značka Wiko v minulosti uzavřela licenční dohodu s čínským Huawei a právě teď vychází ven další výsledek spolupráce. Čínský výrobce v podstatě dodal hotový produkt, u kterého si zástupci z Francie jen trošku pohráli s určitými prvky výbavy. V každém případě jde o přebrandovaný model Nova 9 SE, který na českém trhu známe a tentokrát má název Wiko 5G. [pokračování článku]

Waze má nové užitečné varovné hlášení, ale zatím jen v beta verzi

Nedávno jsme vás informovali, že Google dělá interní změny v rámci vývojářských týmů kolem aplikací a služeb Waze a Mapy. To se ale nedotkne samotných aplikací. Nemělo by dojít ke spojení nebo k nějaké větší změně. Nyní zde máme novinku, která se začíná testovat v beta verzi aplikace Waze. [pokračování článku]

WhatsApp přestane fungovat na iPhonu 5 (5c) a dalších smartphonech

WhatsApp patří mezi velmi populární komunikační platformy, ale o to více se musí vývojáři starat o širokou podporu zařízení. Nejde ale udržovat funkčnost do nekonečna, když se chtějí posunout a nabízet modernější software. I proto společnost čas od času posune minimální požadavky na systémy a smartphony jako takové. Blíží se ale ukončení podpory a samotné funkčnosti pro mnoho zařízení. [pokračování článku]

iQOO Neo7 Racing Edition představen, láká na Snapdragon

iQOO je subznačka společnosti Vivo. Většinou se mají nabízet mobily pro mladší generace, aspoň dle marketingových materiálů. Dnes jde spíše o další řadu mobilů, kde najdeme mnoho verzí zapadajících do mnoha kategorií. Již jsme se dočkali novinek iQOO Neo7 a iQOO Neo7 SE. Dnes zde máme další přírůstek v podobě iQOO Neo7 Racing Edition. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Meizu uvede na trh mp3 přehrávač. Čtete správně, v roce 2023 přijde na trh zařízení určené jen pro přehrávání hudby

Čínský výrobce Meizu upozornil na svou řadu produktů, které uvede na jaře 2023. Společnost během prosincové akce v Číně poskytla některé podrobnosti o hudebním přehrávači Meizu M3 Pro s vysokou kvalitou zvuku. Upoutávka zdůrazňuje některé působivé funkce retro hudebního gadgetu s Hi-Fi, tedy s vysokou kvalitou reprodukce zvuku. Jedná se o jakési vzkříšení již nevyráběných MP3 přehrávačů. [pokračování článku]

