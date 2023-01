Podcast #59 – Co čekat od roku 2023? Apple Glass? Pixel Fold?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tentokrát opět ve třech. Probereme si, co letos čekáme za novinky a jaké budou asi trendy. Povíme si, jaké by mohly být Apple brýle nebo chystaný iPhone 15 Ultra. Samozřejmě to bude ale i o Android světě, kde mrkneme, co by mohl Google přinést. Nakonec si povíme i naše přání.

Pod Zlatou Lampou – 59. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

 

