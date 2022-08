RuStore musí být na každém prodaném mobilu v Rusku

Zdroj: RuStore

Rusko v návaznosti na své činy čelí sankcím ze všech stran. To se dotklo i mobilního trhu, který se ve své podstatě rozpadá. Je možné, že toho využijí některé čínské společnosti, ale asi hlavní roli přeberou překupníci. Nyní ale dostane ještě jednu ránu. Do praxe bude totiž zaveden jeden zákon, který nařizuje mít předinstalovaný ruský obchod s aplikacemi nazvaný RuStore.

RuStore aneb chabá náhrada?

Již v září začne platit v Rusku zákon, který nařizuje, aby každý prodaný mobilní telefon měl předinstalovaný RuStore, tedy ruskou verzi obchodu s aplikacemi. Ten je ale dostupný jen pro Android, takže ve své podstatě zákon znemožní prodej například iPhonů, a to i skrze přeprodej nebo na černém trhu.

Ruský mobilní trh se rozpadá, dodávky se snížily o 90 % u hlavních značek

RuStore je ale skutečně jen náhražkou, jelikož v tuto chvíli obsahuje řádově stovky aplikací. To samé se týká i her. Na výběr tedy je tedy jen režimem schválený software. RuStore je vyvíjen společností VK, které patří stejnojmenná sociální síť. Ta se dá přirovnat ke špatnému klonu Facebooku. Oficiální stránky RuStore se chlubí bezpečností, ochranou soukromí a dalšími benefity, ale o tom můžeme silně pochybovat. Co se týče bezpečnosti, tak o ni se stará společnost Kaspersky.

Sice se může zdát, že jde o uspěchané rozhodnutí, ale první počátky prosazování jde najít roky dozadu. V roce 2019 hrozilo, že Apple bude muset mít v iPhonech ruské povinné aplikace, rok na to vznikly trochu širší plány a pak Rusko začalo tlačit na Google a Apple kvůli provizím.

Dá se předpokládat, že toto rozhodnutí ruského režimu dá další ránu trhu se smartphony, jelikož existující neprodané mobily budou muset být dovybaveny o RuStore. Nepředpokládáme, že by se na tom výrobci podíleli, takže asi dojde na manipulaci s mobilními telefony přímo v obchodech a u prodejců, což vytváří bezpečnostní riziko.

