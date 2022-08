TikTok testuje novou funkci „V okolí“ pro zobrazení místního obsahu

Zdroj: Dotekománie

TikTok údajně testuje novou funkci Nearby – V okolí, která by měla nabízet místní obsah, tedy obsah pro lokalitu, kde se momentálně nacházíte.

Podle mluvčího společnosti je nová funkce testována s vybranými uživateli v jihovýchodní Asii. Počet testerů je omezen a těm, kteří byli vybráni, se nově na domovské obrazovce objevila nová položka Nearby vedle položek Sleduji a Pro tebe. Nová funkce spočívá v tom, že tvůrci by měli mít nově možnost do svých videí přidávat i polohu.

Tato nová funkce v sobě samozřejmě skrývá veliký potenciál a to nejen v kombinaci s uznávaným algoritmem pro doporučení obsahu, ale také v tom, že tato novinka by službě TikTok otevřela nové možnosti a mohla by do jisté míry konkurovat takovým službám, jako je například TripAdvisor, nebo Google. Samotný senior viceprezident pro Google Knowledge & Information – Prabhakar Raghavan uvedl, že mladí dnes namísto služeb Googlu pro vyhledávání využívají Instagram, nebo právě TikTok.

Novinka by samozřejmě mohla otevřít nové obzory pro místní inzerenty, kteří by skrze platformu mohli zobrazovat reklamu na místní podniky a služby. TikTok uvádí, že stejně jako u jakékoli jiné testované funkce je možné, že se i funkce V okolí může před oficiálním spuštěním změnit nebo může být úplně zrušena.

