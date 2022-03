OnePlus chystá hodinky, náramek a sluchátka, mobily nevyjímaje

OnePlus Nord CE 2; Zdroj Dotekomanie.cz

Jako by to bylo nedávno, kdy jsme každý rok očekávali, s jakým zabijákem top modelů přijde společnost OnePlus. Dnes ale již takové označení nepoužívá a ostatně se již nejedná o samostatnou společnost. Nově spadá pod Oppo, které se snaží využít samotnou značku na maximum, což jde vidět na portfoliu novinek, které přichází na trh. V dohledné době se dočkáme další pořádné dávky, a to nejen mobilů.

Příslušenství a mobily OnePlus

Objevují se nejrůznější spekulace a náznaky, že OnePlus chystá v rámci série Nord také sluchátka a chytré hodinky. Od těchto novinek neočekáváme nic nového. Možná půjde jen o původní modely OnePlus s jiným názvem a v trochu jiném balení. Tento rok se od OnePlus máme ještě dočkat několika top modelů.

Zatímco v minulosti firma představila všechny top modely v jeden den, tak letos je situace jiná. OnePlus 10 Pro je již na trhu, ale zatím si musíme počkat na základní model OnePlus 10 a možná se ještě dočkáme OnePlus 10 Ultra. Aby toho nebylo málo, očekáváme ještě OnePlus 10R. To bychom měli hlavní sérii, ale kromě toho se pracuje na OnePlus Nord 3, případně OnePlus Nord 2T. Měla by se ale ještě objevit novinka OnePlus Nord 2 CE Lite.

Jde vidět, že letošní rok bude pro OnePlus poměrně divoký, ale zároveň se objevují první informace, že se také dočkáme novinek ze segmentu příslušenství. Dle dostupných zpráv vstupuje do masové výroby několik produktů. V první řadě půjde o chytrý náramek OnePlus Band 2 a také se již mají vyrábět hodinky OnePlus Watch 2. Vše bude doplněno bezdrátovými sluchátky OnePlus Bullets Wireless Z2.

Bohužel nemáme k dispozici jakékoliv informace o výbavě. Zřejmě ani letos nemusíme očekávat v případě hodinek systém Wear OS a firma nasadí svůj proprietární operační systém. K uvedení ale asi dojde velmi brzy, možná s představením OnePlus 10R nebo OnePlus Nord 3/2T.

