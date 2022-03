OnePlus Nord 3 dostane 6,7palcový 120Hz displej, 150W nabíjení a 12 GB RAM

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nové informace od Digital Chat Station odhalují specifikace se kterými by mohl přijít plánovaný smartphone OnePlus 3 Nord. Vzhledem k tomu, že by měl být telefon uveden až někdy v létě, je nutné tyto specifikace brát prozatím s rezervou.

Objevují se specifikace OnePlus Nord 3

Nový Nord 3 by měl být poháněn procesorem Dimensity 8100 doplněný 2GB LPDDR5 pamětí RAM a 256 GB UFS 3.1 úložištěm. Telefon by měl dostat 6,7palcový AMOLED displej s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 412 px) a podporu 120Hz obnovovací frekvence. Telefon by rovněž měl mít přední 16 MPx kameru zasazenou do displeje.

Nord 3 by měl být dále vybaven trojitým kamerovým systémem, hlavní snímač Sony IMX766 bude podporovat 50MPx rozlišení a světelnost f/1.8. Doplněn bude o 8MP, pravděpodobně širokoúhlý, snímač a třetím snímačem s rozlišením 2 MPx. Baterie bude pravděpodobně mít kapacitu 4 500 mAh a měla by podporovat až 150W rychlé nabíjení.

