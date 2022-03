Youtube upřednostní ověřená videa se zdravotními informacemi

Zdroj: Youtube

Posledních několik let bují na internetu dezinformace a zaručené zprávy, doporučení a také zdravotní rady, které se nemusí zakládat na pravdě. Je nutné být vždy opatrný v tom, jaké informace se nabízí. Zde je jediné doporučení: nevěřit ihned všemu na základě jednoho zdroje. Uživatelé internetu by si měli ověřovat vše z několika zdrojů. Společnosti poskytující služby na internetu si začínají uvědomovat, že by se měly více zasadit v poskytování ověřených informací, zejména tedy u komunitních služeb. Youtube se snaží vyvracet dezinformace a nyní zavádí další novinky.

Youtube možná zruší sdílení u kontroverzních videí

Youtube a zdravĂ­

Pakliže se snažíte najít informace kolem zdraví, asi narazíte na nejedno video. Problém je s ověřením informací a někdy mohou obsažené rady spíše ublížit. Youtube v rámci své divize YouTube Health buduje systém, který bude poskytovat ověřená videa od odborníků a zdrojů, které poskytují rady a tipy od odborníků.

Služba v této oblasti spolupracuje s mnohými odborníky a organizacemi, jako jsou například Apollo Hospitals, Max Healthcare, National Academy of Medicine (NAM), World Health Organization a další. Celý systém je zakomponován spíše do vyhledávání. Jakmile uživatel například vyhledává videa spojená s mrtvicí nebo jakoukoliv jinou zdravotní komplikací, vyhledávání upřednostní právě videa od odborníků nebo ověřená videa samotnými organizacemi.

Jde vidět na obrázcích výše, že se objeví i speciální boxíky s dodatečnými informacemi o videu. Zatím je tato novinka dostupná v Indii a USA, ale plánuje se rozšíření do dalších krajin.

Zdroje: blog.google, androidheadlines.com

