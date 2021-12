Huawei MatePad 11 – premiéra HarmonyOS v plné parádě [recenze]

MatePad 11; Zdroj: Dotekománie

Huawei MatePad 11 byl představen začátkem července, o něco později se pak dostal také na náš trh. MatePad 11 nabízí výkonný hardware pro hraní i běžnou práci, velmi dobrý IPS displej se 120 Hz, hned čtveřici reproduktorů se skvělým zvukovým podáním. Tabletu nechybí podpora stylusu M-Pencil či klávesnice. Nejzajímavější je ale nasazený operační systém, MatePad 11 je totiž prvním zařízením s HarmonyOS na našem trhu. Zda se tablet jako celek vyplatí, nebo byste měli hledat lepší modely u konkurence, se vám pokusím nastínit v této recenzi.

Obsah balení

Obsahu balení se u většiny zařízení příliš nevěnuju, zde ale udělám výjimku. Samotný tablet je nyní k dostání za cenu 11 490, přičemž v balení kromě tabletu dostanete také 22,5W SuperCharge nabíječku včetně kabelu USB A – USB C. Mnohem zajímavější je ale nabídka, kdy za příplatek 500 korun k tabletu dostanete také klávesnici a stylus M-Pencil v hodnotě 2799, potažmo 2599 Kč. Během předprodeje byl tento set dostupný za zvýhodněnou cenu 10 999 Kč, dle mě se ale stále jedná o velmi dobrou koupi. Mimo klávesnice a stylusu jsou dostupné také sady zahrnující například sluchátka Freebuds 3i, hodinky Watch GT2e nebo WiFi router, kombinace s klávesnicí a stylusem bude ale pro většinu zákazníků nejčastější volbou.

Plastová, ale bytelná konstrukce

Fakt, že tablet s cenovkou nad 11 tisíc je vyroben pouze z plastu může znít pro mnoho uživatelů nelibě, na druhou stranu zpracování je i tak na velmi vysoké úrovni. Samotný design zařízení velmi nápadně připomíná první generaci MatePadu Pro (recenze), což není vůbec na škodu. Záda tabletu ukrývají kromě loga výrobce také modul fotoaparátu, který ale zakryjete například klávesnicí či flipovým pouzdrem. Vzhledem k 10,95 palcovému displeji není zařízení ani nijak velké, celkové rozměry činí 253,8 × 165,3 × 7,3 mm. Příjemná je také váha 485 gramů, ve spojení s kompaktními rozměry tak nebudete mít problém přenášet tablet i v kabelce nebo menším batohu, případně i v ruce.

Boky zařízení jsou taktéž z plastu, na horní straně se nacházejí tlačítka ovládání hlasitosti společně s trojicí mikrofonů, na levém boku pak zapínací tlačítko s červenou designovou linkou. Pod zapínacím tlačítkem si našly místo také dva reproduktory, doplněné o další dva na pravém boku, mezi nimi je pak USB C pro nabíjení. Co se pak týká rámečků okolo displeje, ty nejsou nijak extrémně úzké, což je na druhou dobře. Jejich šířka je podle mě ideální. Rámečky nijak nekazí skvělý dojem z displeje, zároveň za ně lze tablet jistě uchopit jednou rukou pro pohodlnou manipulaci. V horním rámečku je pak ukrytá selfie kamerka, které dělá společnost barevná LED dioda. Umístění selfie kamery chválím, úhel záběru je mnohem lepší narozdíl od selfie kamer v bočním rámečku.

4 reproduktory v režii Harman Kardon

Jak jsem zmínil již výše, na těle tabletu se nacházejí celkem 4 reproduktory. Po dvou na každém boku tabletu. Upřímně, z jejich kvality jsem neměl přílišné očekávání, o to víc mile jsem byl ale překvapený. Zvuku nechybí pořádná basová složka, dynamika je na vysoké úrovni, výšky neřežou do uší a díky namíření do stran se dostavil také velice příjemný prostorový efekt. V přímém porovnání s iPadem Pro (2018) sice MatePad lehce ztrácí, za svůj přednes se ale nemusí ani omylem stydět.

Příslušenství

Velkým pozitivem MatePadu 11 je také možnost dokoupení stylusu a klávesnice, v tomto případě ale oboje můžete dostat přímo k tabletu za velmi drobný příplatek. Párování stylusu i klávesnice probíhá velmi rychle a snadno. Stylus jen stačí přichytit k tabletu, tablet magneticky uchytit do klávesnice a o zbytek se postará systém.

M-Pencil

Hned při prvním použití přiloženého stylusu mě velmi mile překvapila jednoduchost a hlavně rychlost párování s tabletem. M-Pencil, v tomto případě 2. generace, na první pohled nápadně připomíná Apple Pencil, což nemusí být úplně špatně. Od svého jablečného konkurenta přebral zejména ty dobré vlastnosti. Ergonomie je na vysoké úrovni, stejně jako například výdrž baterie. I když jsem stylus používal 3 hodiny v kuse aniž bych jej přichytil k tabletu pro dobití, baterie stále hlásila 95 %. Samotné dobíjení pak probíhá ze samotného tabletu, na jehož horní stranu se stylus magneticky přichytí.

Kapitolou samou o sobě je pak ukázková odezva. I když jsem zkoušel kreslit velmi rychle, okem jsem jakoukoliv latenci nezaznamenal. Při psaní jsem tak měl opravdu pocit, jako bych psal na papír, až tedy na zpětnou haptickou odezvu, která zde logicky není. M-Pencil navíc podporuje až 4096 úrovní tlaku, díky kterým lze nakreslit velice tenkou, ale také velice tlustou čáru. Musíte ale použít aplikace, které tyto pokročilejší funkce podporují, jako například již předinstalovaný Poznámkový blok. V balení navíc dostanete náhradní hroty, kdybyste náhodou ten stávající opotřebovali. Co se týká displeje, za celou dobu používání jej stylus ani náznakem nepoškodil ani při opravdu velkém vynaloženém tlaku.

MatePad Keyboard

Kromě skvělého stylusu je zde k dispozici také klávesnice MatePad Keyboard, která se stejně jako stylus k zařízení přichytí magneticky. Zároveň slouží jako elegantní a hlavně funkční ochrana tabletu. Párování je taktéž otázkou pouze pár vteřin, stačí pouze přichytit k tabletu a máte připojeno. Úhel tabletu a klávesnice lze nastavit ve dvou úrovních, uchycení je ale v obou velmi jisté a ani jednou mi tablet sám nevyklouznul. Zřídka se mi stalo, že se klávesnice po otevření k tabletu nepřipojila, stačilo ale jen tablet přechytit do druhého magnetu a vše se bleskově připojilo. Pochválit musím také automatické odpojení klávesnice při přetočení na záda tabletu nebo její úplné oddělení.

Ke klávesnici mám ale dvě a poměrně zásadní výtky. Vzhledem k jejímu velmi nízkému profilu zde kompletně chybí podsvícení, což je škoda, na druhou stranu dá se bez něj fungovat. Pro méně zdatné pisálky může být také mínusem nepřítomnost české diakritiky, jelikož klávesnice má anglické rozlišení. Mně osobně to ale problém nedělalo. Co mi ale vadilo, až mě občas opravdu vytáčelo, je přehození znaků Y a Z, což je spojeno s anglickou klávesnicí. Chce to tedy přinejmenším několik hodin zvyku, jelikož v nastavení jsem žádnou možnost změny nenašel. Naopak ale musím pochválit samotnou konstrukci kláves, i přes jejich nízký zdvih je psaní velmi pohodlné, a jakmile si zvyknete na změnu Y a Z, psaní se stane příjemnou záležitostí. Na závěr zmíním také podporu gest pro ovládání systému, která mnohdy dokáží usnadnit práci.

Klasika v podobě IPS, novinka v podobě 120 Hz

Jestliže máme na dnešních displejích smartphonů a tabletů hledat nějaký trend, jednoznačně se všem vybaví vyšší obnovovací frekvence. U MatePadu 11 tak Huawei vsadil na jistotu a nasadil panel s rovnou 120Hz obnovovací frekvencí. Stále se jedná o IPS panel, což může být lehce škoda, na druhou stranu displej i přesto skvělý. Jeho úhlopříčka je 10,95 palců, což s rozlišením 2560 x 1600 pixelů dává dohromady 276 ppi (pixelů na palec). Jemnost je stále více než dostatečná, což platí také o maximálním jasu displeje. Ten by měl být až 515 nitů, u tabletu se tedy jedná o skvělou hodnotu. S čitelností jsem tak neměl problém ani venku na slunci.

Dostatek výkonu v podobě Snapdragonu 865

Po stránce výkonu Huawei vsadil na jistotu a použil osvědčený Snapdragon 865 doplněný o 6GB operační paměť. Ačkoliv použitý procesor může v mnohých evokovat přítomnost podpory sítí páté generace, kvůli americkým sankcím výrobce přístup k 5G modemům nemá. Kromě podpory 5G se zde ale jedná o plnohodnotný procesor.

MatePad 11 tak poskytuje dostatek výkonu pro jakékoliv úkony, nerozhodí jej ani hraní náročných 3D her, práce s profesionálními aplikacemi, ani používání několika aplikací najednou.

Pro ukládání uživatelských dat slouží 128GB interní paměť, což je dnes prakticky standard. Naštěstí zde nechybí ani podpora paměťových karet. Huawei zde ale udělal výjimku a namísto vlastních nanoSD karet na tělo zařízení umístil slot pro klasické microSD karty, o to víc pak možnost rozšíření úložiště potěší.

Fotoaparáty

Na těle tabletu si našla své místo dvojice fotoaparátů. Hlavní, na zadní straně zařízení, selfie kamerka se pak schovává v tenkém rámečku nad displejem. Hlavní fotoaparát pořizuje až 13MPx fotografie, nechybí mu podpora automatického ostření, HDR a velmi milým benefitem je také přítomnost přisvětlovací LED diody. Selfie kamerka pak nabízí rozlišení 8 MPx a zastává také funkci jediné možnosti odemknutí kromě PINu, potažmo hesla.

Co se pak týká kvality obou snímačů, je potřeba již předem počítat, že se jedná o tablet, nikoliv mobil. Na druhou stranu, pořízené fotografie jsou na tablet překvapivě slušné. Barevné podání je spíše přirozenější, množství detailů je také dobré a díky HDR potěší také slušný dynamický rozsah. Pro focení dokumentů, nebo plátna na přednáškách, jako v mém případě, fotoaparát velmi dobře poslouží. Kvalita selfie kamery je taky na velmi slušné úrovni, pokud často uskutečňujete videohovory, protistrana bude spokojena.

Skvělá výdrž a rychlé nabíjení

Výdrž na jedno nabití je kromě výkonu a displeje jedním z hlavních kritérií při výběru tabletu. MatePad 11 v tomto ohledu nezklamal a výdrž je jednoduše skvělá. Není problém přežít jeden náročný pracovní den. Při psaní poznámek ve škole, kdy se doba rozsvícení displeje pohybovala i okolo 8-9 hodin, mě tablet nikdy nezklamal a do večera se mnou vydržel vždy. Pokud tablet plánujete využívat „klasičtějším“ způsobem, pro konzumaci obsahu, výdrž se bude pohybovat v rámci několika dní. Například při streamování videa na Netflixu za hodinu sledování z baterie zmizelo přibližně 10 % kapacity, v závislosti na jasu displeje.

Pozadu nezůstala ani rychlost nabíjení. Nabíjení z 0 na 100 % zabere přibaleným 22,5W adaptérem přibližně 2 hodiny. Samotná baterie pak nabízí kapacitu 7250 mAh.

HarmonyOS

Na úplný závěr jsem si nechal pravděpodobně nejzajímavější část celého tabletu, tedy nový HarmonyOS, který v zařízeních Huawei nahrazuje Android. Jakmile se zapnutí tabletu prokoušete všemi nutnými nastaveními a přihlášením ke svému Hauwei účtu, spatříte domovskou obrazovku celého systému. Pokud jste někdy vlastnili nebo používali iPad, prostředí vám bude velice povědomé, alespoň tedy na první dojem.

Celý systém na mě působil jako jakýsi hybrid mezi Androidem pro tablety a iPad OS. Zjednodušeně řečeno, z každého si Huawei vzal to nejlepší a implementoval dané funkce do HarmonyOS. Veškeré aplikace se nacházejí na domovské obrazovce, podobně jako na iOS nebo EMUI, vysouvací lištu zespod zde tak nečekejte. V pár aspektech mi HarmonyOS připomíná také novější verze MIUI od Xiaomi, při potažení směrem dolů v levé polovině obrazovky se zobrazí oznamovací centrum, při přejetí vpravo pak rychlý ovládací panel nástrojů.

Kvůli americkým sankcím zde samozřejmě nepočítejte s přítomností služeb Google, což ale kvůli přítomnosti HarmonyOS, a nikoliv Androidu dává smysl. Podobně jako u P40 Pro (recenze), Mate 40 Pro (recenze) nebo P Smart 2021 (recenze) slouží pro instalaci aplikací AppGallery, popřípadě speciální vyhledávač Petal Search, který umí prohledávat internetové repozitáře s aplikacemi, například APK Pure nebo APK Mirror, a následně z nich stáhnout instalační APK soubor. Kromě aplikací vyžadující služeb Googlu, jako jeho vlastní aplikace, Strava či Dáme jídlo zde ale spustíte jakoukoliv aplikaci pro Android. Alternativou k Youtube může být například aplikace Youtube Vanced, je třeba počítat s tím, že se stále nepřihlásíte ke svému Google účtu. Osobně jsem pak Gmail a Youtube používal skrze prohlížeč Chrome, který bez problémů funguje, a zásadní omezení jsem nezaznamenal.

Jak jsem zmínil výše, na HarmonyOS spustíte téměř jakoukoliv aplikaci pro Android, což může být na první pohled trochu zarážející. HarmonyOS je totiž postaven na Androidu, ačkoliv samotný Huawei tvrdil, že se bude jednat o naprostou novinku vlastní výroby. Na druhou stranu to nemám Huawei vůbec za zlé, alespoň můžete zprovoznit své oblíbené aplikace z Androidu, ve většině případů bez omezení.

Nechybí zde ani hluboká provázanost s ostatními zařízení značky, například sluchátka FreeBuds 3 s tabletem fungovala ukázkově. Samozřejmostí je také podpora Huawei Share pro rychlejší a snazší přesouvání souborů mezi zařízeními, během testování jsem ale bohužel neměl k dispozici smartphone nebo notebook značky Huawei, vlastní zkušenost tak nemám. Na konec také nesmím zapomenout zmínit opravdu perfektní odladěnost samotného systému. Během používání jsem se ani jednou nesetkal s jakýmkoliv náznakem záškubu nebo delší prodlevy. Plynulost tabletu je tak také díky 120Hz displeji špičková.

Závěrečné zhodnocení

Nastává tedy ta zásadní otázka. Vyplatí se koupě MatePadu 11 i přes nový HarmonyOS a s tím spojenou absencí Google služeb? Za sebe osobně můžu říct, že jsem si tablet naprosto zamiloval, i když z mého okolí jsem mnohokrát slyšel, že zařízení bez Google služeb nedává smysl. Pokud hledáte tablet například, který bude sloužit například pro zapisování poznámek, lehčí práci nebo obyčejnou konzumaci obsahu, určitě neuděláte přešlap. Za své peníze dostanete skvělý IPS displej se 120 Hz, výkonný hardware, výbornou čtveřici reproduktorů nebo také slušnou porci příslušenství. Velmi mile mě překvapil také nový HarmonyOS, který funguje ukázkově. Jestli se tedy nebojíte nového systému, oželíte Google služby, nebo vlastníte další Huawei zařízení, se kterým bude tablet skvěle spolupracovat, doporučuji tablet alespoň zařadit do vašeho výběru.

Klady

skvělý 120Hz displej

podpora stylusu a klávesnice

výborné reproduktory

HarmonyOS

Zápory

absence Google služeb

uvítal bych LTE/5G připojení

pouze 2D odemykání obličejem



Domů » Recenze » Huawei MatePad 11 – premiéra HarmonyOS v plné parádě [recenze]

reklama reklama