MatePad Pro – ten nejvybavenější Huawei tablet [recenze]

Segment tabletů již nezažívá poslední roky tak bouřlivé změny, přesto se zde najdou stále zajímavé novinky. Jedním z nich je nový MatePad Pro, který byl pro globální trh představen letos v únoru. Tento nový tablet přichází na trh také s vlastním stylusem M-pencil a klávesnicí v pouzdru. Dokáže být Huawei MatePad Pro rozumnou alternativou k iPadům či jiným tabletům?

Konstrukce

MatePad Pro zaujme na první pohled tenkými rámečky s kamerkou umístěnou v levém horním rohu. Poměr obrazovky k tělu zařízení je dokonce 90 procent. Tělo je zpracováno kvalitně, rámeček je vyveden z hliníku. Záda jsou u naší varianty z plastu s příměsí skleněného vlákna. Osobně bych to popsal jako pevnější plast, co se jen tak nepoškrábe. V zahraničí je však dostupná i verze s kůží, která by ale působila na dotek o něco lépe.

Pozitivním důsledkem je však relativně nízká hmotnost s hodnotou 460 gramů. Tablet se tak příjemně drží i delší dobu. Na obou bocích zařízení jsou umístěny celkem čtyři reproduktory značky Harman Kardon. Zvuk se line z MatePadu Pro slušný a velmi hlasitý. Na můj vkus ale postrádám basy, které jsou slabé ve srovnání třeba s iPadem Pro. Ten je však dražší.

Na zádech se nachází jeden fotoaparát spolu s bleskem a mikrofonem. Modul foťáku je sice trochu vystouplý, tablet se na stole ale neviklá. Záda mají integrovanou cívku pro bezdrátové nabíjení, čímž je toto jeden z prvních tabletů s touto podporou. Jako užitečné zde hodnotím reverzní bezdrátové nabíjení, které funguje slušným výkonem 7,5 W.

Pokud byste na těle nebo v displeji hledali čtečku otisků prstů, hledali byste ji marně. MatePad Pro spoléhá na 2D kamerku nebo PIN kód. Přitom technika pro infračervené skenování obličeje z Mate 30/P40 by se do rámečku mohla vejít.

Stylus a klávesnice

Na hliníkový rámeček lze připevnit stylus M-pencil, který stejně jako klávesnici dostanete při koupi jako dárek zadarmo. Oficiálně se ale toto příslušenství nedá v ČR koupit.

To je pak také důvod, proč dodávaná klávesnice nemá české rozložení a jedná se navíc o QWERTY. Absence českých znaků by mi ani tolik nevadila, ale právě prohozené Z a Y mě dost při psaní iritovalo. Přitom paradoxně softwarová klávesnice podporuje rozložení QWERTZ, ale ta hardwarová nikoliv.

Klávesy jsou jinak kvalitně zpracovány a píše se na nich velice dobře. Jako menší mínus zmíním už jen menší enter. Klávesnice poslouží také jako příjemný obal a stojánek, přičemž máte volby dvou úhlů naklonění displeje.

Stylus M-pencil funguje spolehlivě a rozpoznává samozřejmě také tlak, a to 4 096 úrovní citlivosti. Nabíjí se automaticky z těla tabletu po magnetickém připojení. To je navíc opravdu silné a tužka vám z tabletu jen tak nespadne. Pro tvoření poznámek je v tabletu předinstalovaná velice povedená aplikace „Nebo“ a pro počítání příkladů při zapsání stylusem „MyScript Calculator“.

Displej

Zobrazovací panel má úhlopříčku 10,8 palce a dostatečné rozlišení 2560 x 1600 pixelů. Jedná se pak o velice kvalitní IPS panel. Trochu ale nechápu umístění předního fotoaparátu pro videohovory. Za prvé si myslím, že by se bez problémů vešel do horního rámečku a vůbec by zde průstřel nemusel být. Druhý problém je pak fakt, že při videohovoru na šířku vás kamera bere až příliš nepřirozeně z boku.

Nicméně zpět k displeji, viditelnost i na přímém slunečním svitu je dostatečná a lze bez problémů třeba číst knížku.

Hardware

Uvnitř tepe ten nejvýkonnější čip od Huawei, a to Kirin 990. Ten nabízí celkem osm jader a je vyroben moderním 7nm procesem. Procesor doplňuje v případě naší varianty 6 GB operační paměti a rychlé úložiště UFS 3.0 o velikosti 128 GB. Skóre v AnTuTu benchmarku se pro zajímavost pohybuje kolem 450 tisíc.

V praxi je tablet opravdu rychlý a nikdy jsem se nesetkal s nějakým zpomalením nebo zadýcháním. MatePad Pro se v Česku prodává v jediné verzi s LTE konektivitou. Pokud tak máte datovou SIM kartu, můžete si užívat dat i bez nutnosti dělat si hotspot z telefonu. Ve světě je pak dostupná také verze s 5G.

Specifikace

displej: 10,8 palců, IPS, 2560 × 1600 pixelů

procesor: Kirin 990

úložiště: 128 + nano NM karta

RAM: 6 GB

Android 10 + EMUI 10

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

4 reproduktory

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB C

rozměry: 246 × 159 × 7,2 mm, 460 gramů

baterie: 7250 mAh + rychlé nabíjení 40W

Baterie

Baterie dostala do vínku 7250 mAh. Výrobce uvádí výdrž baterie až 12 hodin při přehrávání 1080p videa. To pravděpodobně myslí offline staženého souboru. My jsme totiž při sledování videa v prohlížeči na YouTube v 1080p měli po 3 hodinách třetinu baterie pryč. Takže spíše 9 hodin, což je ale stále velice pěkná hodnota. Při náročnějším používání s vysokým jasem se výdrž dokáže snížit i na 5 hodin.

Nabíjení probíhá buď bezdrátově výkonem 15 W, nebo kabelem maximálně 40 W. V balení je přibalený ale jen 20W adaptér. Ten dobije MatePad Pro na 80 % kapacity za 1,5 hodiny. Pokud máte nějaký top model od Huawei, tak jistě doma najdete i zmíněný 40W adaptér. Tím nabijete tablet na 80 % za 50 minut.

Systém

Kvůli restrikcím ze strany USA zde nalezneme systém Android bez Google služeb a jedná se stále o relativně velké mínus. Je však nutné zmínit, že ono obecně Android není dnes na tablety úplně optimalizovaný, i pokud má zařízení Google služby.

Nicméně situace se o dost zlepšila od psaní recenze na Huawei P40 Pro před necelým čtvrt rokem. Huawei na svém ekosystému v čele s obchodem AppGallery opravdu usilovně pracuje a už zde nalezneme hromadu aplikací od českých vývojářů.

Nepřítomnost některých aplikací lze na tabletu vcelku jednoduše vyřešit. Služby jako Slack, YouTube, Gmail, Google Mapy lze plnohodnotně používat v prohlížeči. Zatímco na mobilu to moc pohodlné není, zde po aktivaci nuceného zobrazení desktopových webových stránek máte plnohodnotné rozhraní. A musím uznat, že vestavěný prohlížeč vše zvládá bez problémů, dokonce i 3D zobrazení v Google Mapách funguje naprosto skvěle.

Jen je škoda, že tablet má v názvu slovíčko „Pro“, což může naznačovat něco více. Profesionálních aplikací na něj ale moc není. Myslím si, že systém Windows 10 by MatePadu slušel mnohem více. Přesto mě velice těší přítomnost kancelářského balíku Office v AppGallery. Postrádám ale třeba aplikace od Adobe jako Photoshop či další.

Nadstavba EMUI se zde nachází ve verzi 10.0.1 a Android ve verzi 10. Poslední integrovaná bezpečnostní záplata je nyní ta z 1. ledna 2020, což není příliš uspokojivé. Samotný systém nabízí pohodlné zobrazení dvou aplikací vedle sebe, jedná se o stejné rozhraní, jako je však i na telefonech Huawei.

Propojení s Huawei telefony a PC mode

Zajímavější možností je zobrazení obrazovky vašeho Huawei telefonu přímo na tabletu v okně přes ostatní aplikace. Okno lze pak také minimalizovat. Telefon přes tablet můžete samozřejmě také ovládat. Podporovány jsou telefony s EMUI 10.0 či Magic UI 3.0 a novějším. Odezva na dotek je okamžitá a přehrávat lze plynule i video. U zvuku si můžete zvolit, zda má jít z telefonu, nebo tabletu.

EMUI na tomto tabletu nabízí také PC mód. Na ten se přepnete zástupcem v notifikační liště. Posléze vás přivítá prostředí podobné Windows. V levém dolním rohu naleznete nabídku aplikací, na hlavním panelu vidíte aktuálně spuštěné a vpravo dole máte pak možnost otevřít na boku notifikační lištu. Samozřejmě můžete manipulovat s okny, ne každá aplikace třetích stran ale podporuje změnu velikosti, což je logické.

Fotoaparát

Hodnotit fotoaparát na tabletu nedává tolik smysl, jelikož s tabletem obecně příliš mnoho lidí nefotí. Snímač nabízí 13 MPx, světelnost f/1,8 a ostření PDAF. Video nahrává MatePad Pro v rozlišení 4K maximálně při 30 fps. Přední foťák má rozlišení 8 MPx a video nahrává maximálně ve FullHD při 30 fps.

Výsledné snímky jsou na poměry tablety dostatečné a dokument nebo momentku v nouzi s ním pořídíte slušnou. K dispozici je také režim umělé inteligence, který rozpozná scénu. Rozdíl s aktivním a vypnutým tímto režimem jsem ale neviděl žádný.

Zhodnocení

Nový MatePad Pro je povedený tablet, který nabízí kvalitní displej, tenké rámečky, LTE konektivitu, bezdrátové nabíjení a výkonný hardware. Nicméně není všechno zlato, co se třpytí. Nepotěší umístění předního fotoaparátu v průstřelu moc vlevo, nepřítomná čtečka otisků prstů či IR sken a mnoho uživatelů omezí také absence Google služeb. Cena je ale relativně příznivá. MatePad Pro totiž zakoupíte za 16 tisíc korun, přičemž k němu dostanete zdarma stylus a klávesnici v pouzdru. Zde je ale velká škoda jejího rozložení, které není české.

Pokud se dnes podíváte, jaké Android tablety jsou nejprodávanější, většina z nich má cenovku kolem 5 tisíc korun. Huawei s MatePadem Pro míří ale výš, chce být po boku těch nejlepších, jako je iPad Pro nebo Galaxy Tab S6. Právě zmíněný poslední model je silná konkurence, nabízí totiž navíc AMOLED displej, plnou podporu Google služeb nebo čtečku otisků prstů. Jinak jsou si ale překvapivě podobné s MatePadem, který vyhrává především nižší cenovkou o více než 3 tisíce, a to nepočítáme stylus a klávesnici.

Osobně ale Android tablety na náročnější používání tolik nevidím, jelikož obecně není na Android tablety tolik optimalizovaných aplikací jako na iPad. Huawei MatePad Pro poslouží skvěle především současným majitelům telefonů Huawei, se kterými skvěle spolupracuje. Jedná se o bezesporu o nejlepší tablet od značky Huawei. Po jakém výrobci ale nakonec sáhnete, bude záležet na vašich preferencích.

Klady

Bezdrátové nabíjení spolu s reverzním

Kvalitní displej

LTE konektivita

Výkonný hardware

Spolupráce s Huawei telefony

Zápory

Přední kamerka mohla být v rámečku

Omezené množství známých nebo profesionálnějších aplikací na tablety

Absence biometrického zabezpečení

Musíte si zvyknout na QWERTY rozložení hardwarové klávesnice



