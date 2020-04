Huawei P40 Pro – bez Googlu to zatím nepůjde [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei letos opět představil nástupce své populární řady, a to sérii P40. My se dnes podíváme na Huawei P40 Pro. Ten navazuje na loňskou P30 Pro (recenze), nicméně přichází již bez služeb od Googlu. Podíváme se tak, jaké to je spoléhat se jen na řešení Huawei.

Design a konstrukce

Telefon je velmi líbivý a navzdory tomu, že má velký displej s úhlopříčkou 6,58 palce, velmi příjemně padne do ruky. Masivní modul fotoaparátu je letos trend a má ho také P40 Pro. Nijak mi zde ale nevadí, naopak se mi možná líbí více než na Galaxy S20 Ultra (recenze) a je také méně vystouplý.

Barevné varianty se za mě letos opravdu povedly. My jsme na test dostali pěknou bílou s názvem Ice White, která má modro fialové odlesky. V nabídce je pak ještě modrá, klasická černá a dvě matné barvy – šedá a zlatá. Ty matné verze vypadají zvlášť dobře.

Notch už se dnes nenosí a proto má Huawei P40 Pro již jen díru v displeji. Ta je ale opravdu masivní, větší snad dnes na trhu nenajdete. Má to však svůj důvod, je zde schovaná technologie pro 3D skenování obličeje a také dva fotoaparáty.

Líbí se mi, že horní a spodní rámeček je konečně prakticky stejně velký. Je to pěkně vidět na fotce výše. Jako obvykle ale v realitě nejsou tak tenké jako na vizualizacích od výrobce. Huawei se mimo jiné chlubil zaoblením nejen na bocích, ale na všech stranách čelního panelu. Tento krok velmi chválím, při ovládání gesty, prst ze spodní strany příjemně „klouže“ a nenaráží na žádnou ostrou hranu.

Je velká škoda, že i letos Huawei u svého top modelu neintegroval stereo reproduktory a spoléhá pouze na jeden vespod. Jeho zvukový výstup navíc není tak kvalitní, přijde mi tak trochu „uřvaný“ a skladby nemají vůbec žádné basy ve srovnání s jinými telefony.

Displej

Mohl bych být velmi kritický za to, že oproti konkurenci má P40 Pro displej s obnovovací frekvencí jen 90 Hz a nižší rozlišení 2640 x 1200 pixelů. Jenže v praxi nižší rozlišení oproti třeba Galaxy S20 nepocítíte, jen rozdíl mezi 90 a 120 Hz trochu vidět je. Na druhou stranu je použitá kombinace u Huawei skvělou volbou pro úsporu baterie a zároveň dostanete stále plynulejší zobrazení než u 60Hz panelů.

Na displej je radost pohledět a jedná se opravdu o špičkový zobrazovací panel. V nastavení lze přepínat režim barev, na výběr máte výchozí živý anebo normální režim. Pro odemykání můžete využít 3D skenování obličeje, které funguje výborně.

Navíc oproti třeba FaceID u iPhonů funguje ve všech orientacích, tedy třeba i pokud máte telefon na šířku nebo vzhůru nohama. Na druhou stranu 3D sken Huawei nevyžaduje na rozdíl od FaceID pohled očí na displej.

Venku s rouškou na obličeji pak velmi oceníte integrovanou čtečku otisků prstů v displeji. Jedná se o optickou a funguje velice dobře, její rychlost je srovnatelná s ultrazvukovou u Samsungu. Není ale tak spolehlivá jako sken obličeje. Především na přímém slunečním svitu občas prst nerozpozná. Ale žádná čtečka v displeji mi dnes nepřijde dokonalá.

Software bez Googlu

Operačnímu systému obvykle nevěnuji v recenzích tolik pozornosti. U dnes recenzovaného modelu je ale zcela jiná situace a řekl bych, že to bude asi všechny nejvíce zajímat. Místo Google Play Services (GMS) telefon používá Huawei Mobile Services (HMS). To znamená absenci obchodu s aplikacemi Google Play a všech aplikací od Googlu. Místo něj je tu obchod Huawei AppGallery, ten má ale jiný a omezenější obsah než na telefonech s GMS.

Základem systému zůstává nadstavba EMUI ve verzi 10.1, která přinesla již dříve ve své desáté verzi líbivou notifikační lištu nebo přehlednější nastavení. Novinkou je ještě o něco plynulejší ovládání gesty, kde výrobce stále spoléhá na své řešení a nepoužívá to nativní v Androidu 10. Pojďme se ale vrhnout na to, jak v praxi telefon ovlivnil americký zákaz.

Huawei AppGallery

Kdybych měl telefon používat jen a pouze s výchozím obchodem pro aplikace Huawei AppGallery, tak poslouží jen jako skvělý foťák do kapsy. Konkrétně mi v tomto obchodě chybí tyto aplikace: Spotify, Facebook, Messenger, WhatsApp, Slack, Discord, Mapy.cz, Waze, Twitter, YouTube, Netflix, HBO GO, Jízdní řády a mohl bych pokračovat. Skoro jsem za sebe vyjmenoval všechny aplikace, které v telefonu používám a teď na Huawei je používat nemůžu.

Nicméně výrobce se snaží. Integrovaný obchod AppGallery dnes již nabízí Office, Snapchat, TikTok, Aliexpress, Televize Seznam, Mall.tv, Adidas Running, Tesco Clubcard, Ryanair, Opera Mini, Alza, CZC.cz a jediná česká banka s aplikací je KB. To je ze známějších českých a zahraničních aplikací vše, pak je tam hromada balastu. Zbytek musíte shánět alternativní cestou. Možná časem se dočkáme dne, kdy nabídka bude dostatečná, dnes tomu tak ale není.

Docela paradoxem je fakt, že třeba v aplikacích Adidas Running a Alza je stále možnost se přihlásit přes Google účet, což ale nefunguje a dostanete hlášku, že potřebujete Google Play Services. Přitom jsou tyto aplikace staženy právě z Huawei AppGallery. To znamená, že je nikdo pro Huawei telefony nepřizpůsobil. V obchodě také naleznete čínské aplikace. Když si třeba otevřete sekci cestování a sjedete trochu níže, uvidíte čínštinu.

Alternativa jako cesta

Každopádně jako první alternativní obchod s aplikacemi jsem nainstaloval Amazon Appstore. Tam stáhnete Facebook, Messenger, Instagram a Spotify. Zároveň tento obchod zvládne tyto aplikace udržovat aktuální. Jenže tím to končí a zbytek aplikací, které jsem zmiňoval, že používám, do telefonu oficiální cestou z nějakého obchodu bez instalace APK nedostanu. A to se mi moc nechce. Stahovat APK soubory není nejlepší, nikdy nevíte, co se skrývá uvnitř a nepovažuji to za bezpečné. Sám Google tuto cestu nedoporučuje. Navíc bych přišel o automatické aktualizace.

Existují také další aplikace (APKPure či APKMirror), kde můžete tyto APK soubory stahovat pohodlněji. Dokonce i Huawei má už aplikaci na stahování APK pod názvem AppSuche, ta je ale zatím dostupná jen pro Německo.

Instalovat ale další takovýto „obchod s aplikacemi“ a doufat, že si do telefonu nezavleču nějaký balast, mi přijde opravdu nevhodné, zejména v roce 2020. Přesto jsem zkoušel nainstalovat Google Mapy – ihned po spuštění padají. Youtube také nefunguje. Nicméně třeba Mapy.cz bez problémů fungují.

Zkrátka, pokud chcete používat svůj telefon jako dnes, budete muset hledat alternativní cesty a dá vám to spoustu práce. Pokud si myslíte, že po doinstalaci APK bude vše jednoduše fungovat, není to tak.

„Dost aplikací spoléhá na přítomnost Google Mobile Services, takže nemusí fungovat, případně mohou nabídnout omezené možnosti. Instalace GMS přináší rizika. I tak po instalaci nikdy nebude fungovat Google Pay, jelikož nové Huawei mobily nemají certifikaci od Googlu.“

Určitě přijdete o některou funkčnost. Například placení telefonem přes Google Pay nelze zprovoznit. Přijdete také o možnost streamovat do TV přes Chromecast. Pokud máte chytré hodinky s WearOS, také je nepřipojíte. Budete řešit, jak synchronizovat kalendář, pokud používáte ten od Googlu a možná i kontakty, když byste přecházeli z iOS.

Jednorázově můžete kontakty přenést přes aplikaci Huawei Phone Clone a to samé i s kalendářem a některými aplikacemi. Do budoucna však budete muset přejít na jiný ekosystém pro následnou synchronizaci a aktualizaci. Zálohování fotek na Google Photos samozřejmě také není možné. Zde vcelku slušně poslouží Huawei Cloud, kde máte 5 GB zdarma. Nabízí i webovou aplikaci, kde se jedná o přesnou kopii iCloudu. Nechápu, proč má Huawei stále potřebu některé věci kopírovat stylem CTRL+C a CTRL+V.

Abych to shrnul, dá to spoustu práce a při nastavování jsem trávil hodiny tím, že jsem hledal alternativy, hledal cesty, jak do telefonu dostat kontakty a přemýšlel, jaká aplikace by mohla zastat jiné, instaloval alternativní obchody s aplikacemi, hledal APK a ve finále stejně některé služby a aplikace nahradit zatím nijak nelze. Na Huawei P40 Pro jsem tak mohl fungovat jen omezeně.

Hardware

Uvnitř tepe stejný procesor jako vloni na podzim u Mate 30 Pro. Jedná se o Kirin 990 vyrobený 7nm+ procesem o osmi jádrech. Pokud provedeme benchmarky (v režimu výkonu), na Apple A13 v iPhonu 11 to o kousíček nestačí. Přesto výkonu je dostatek a rychlost telefonu je výtečná.

Kapacita operační paměti a úložiště nabízí kombinaci 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Úložiště lze dále rozšířit, bohužel výrobce sáhl opět po vlastním novém formátu paměťových karet s názvem nanoSD (nebo také NM karty). Ty jsou stejně velké jako nanoSIM karta. Ve výsledku ale rozdíl ve velikosti microSD a nového formátu není tak velký a je škoda, že kvůli tomuto kroku budete muset svoji stávající kartu pravděpodobně zahodit.

Specifikace

displej: 6,58 palců, 2640 x 1200 pixelů, Flex OLED, 90 Hz, DCI-P3 HDR

procesor: Kirin 990 5G

8GB RAM

úložiště: 256/512 GB

Android 10, EMUI 10.1, HMS

Foťáky: zadní – 50 MPx, RYYB, f/1.9, OIS 40 MPx, f/1.8, ultra široký 12 MPx, RYYB, f/3.4, OIS, 5x optický zoom ToF přední – 32 MPx, f/2.2 IR + ToF

čtečka otisků prstů v displeji

IP68

rozměry: 158,2 × 72,6 × 8,95 mm, 209 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz a 5GHz), Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

baterie: 4200 mAh + 40W nabíjení, 27W bezdrátové nabíjení

Baterie

Akumulátor baterie nabízí 4200 mAh, tedy stejně jako vloni u P30 Pro. Vloni jsem u předchůdce zmiňoval dva dny provozu, s tím si nejsem u P40 Pro už tak jistý. Subjektivně se mi zdá výdrž maličko horší, což může souviset s vyšší frekvencí displeje 90 Hz. Přesto je výdrž stále skvělá a jeden den provozu je naprosto bez problémů. Běžně jsem se dostal na 5 hodin SoT (Screen on Time).

Nabíjení je stále velmi rychlé, do hodiny máte plně nabito. K doplnění energie poslouží dodávaný 40W adaptér. Bezdrátově můžete novinku nabíjet výkonem až 27 W, tak rychlou bezdrátovou nabíječku ale nemám k dispozici pro vyzkoušení.

Fotoaparát

Huawei P40 Pro nabízí evoluci loňské P30 Pro s velmi podobnou sestavou čtyř fotoaparátů. Hlavní snímač má však větší senzor s rozlišením 50 MPx, světelnost je pak u tohoto foťáku f/1.9. Větší inovací prošel také ultra-širokoúhlý senzor, který má nyní 40 MPx a poslouží také pro nahrávání videa. Proto dostal název Cine Camera. Video lze konečně nahrávat maximálně ve 4K 60 fps.

Teleobjektiv nabízí rozlišení 12 MPx a celkově 5násobný optický zoom. Nabízí ale oproti předchůdci nový RYYB senzor, který zaznamená až o 40 procent více světla. Hybridní přiblížení má hodnotu 10x. Mnohem zajímavější pak bude model P40 Pro+, který nabízí 10násobný optický zoom. Tento nejvyšší model Huawei ale v ČR nenabídne.

Praxe

Oproti loňskému roku se mi zdá zpracování fotografie (post-processing) zase o něco více agresivnější. Software se snaží za každou cenu o co největší dynamický rozsah a o co největší zachycení světla, což je v zásadě dobrá zpráva. Jen je to občas už trochu nepřirozené. Umělá inteligence je od výrobce v základu vypnutá a tak jsem ji tak ponechal.

Senzor Huawei P40 Pro je tak velký, že se zde setkáváme se stejným neduhem jako u Galaxy S20 Ultra. Při focení textu z blízké vzdálenosti je ostrý pouze střed. To lze částečně pozorovat i na snímcích výše. To je důsledek moc velkého senzoru v tak malém těle.

Od fotoaparátu jsem měl letos asi zkrátka opravdu velké očekávání, a zvlášť po integraci senzoru barevné teploty jsem očekával naprosto přesné podání barev. Tomu tak ale bohužel vždy není, ale ve dne se jedná opravdu o detail stejně jako jiné barevné podání u ultra-širokoúhlého a hlavního snímače. To můžete vidět na fotkách níže. Snímky jinak vypadají velmi dobře, úroveň detailů je skvělá.

Fotky focené proti slunci, náročná scéna, telefon maximálně využil HDR, barvy jsou ale až moc do červeného odstínu. Pro porovnání vedle přikládám fotku z iPhonu Xs, který podle mě scénu zvládl mnohem lépe, stromy jsou zelené a ne červené:

Nebyl to ojedinělý případ, další případ můžete vidět níže, včetně dalších testovacích snímků z hlavního a ultraširokoúhlého snímače.

Zoom

Mistr zoomu. Tak by se jednoduše dal shrnout Huawei P40 Pro. Nemáme tu sice žádný nesmyslný 100x zoom jako u Samsungu, ale maximálně 50x, který stejně nikdy nepoužijete. Praktický a stále velmi kvalitní je 10x zoom a nativní optické přiblížení je pětinásobné.

Noc

Také od nočních snímků P40 Pro jsem čekal hodně. Pokrok oproti P30 Pro je ale opravdu malý a naopak v některých situacích mám pocit, že loňský model podával lepší výsledky. Především novinka nedokáže správně nastavit vyvážení bílé. Zatímco v režimu noc jsou fotky obvykle moc zelené, při automatice jsou pak moc červené. Přitom oba režimy jsem nechal běžet na automatice. To můžete vidět na fotkách níže:

Dokonce se ale občas stává, že i v rámci režimu noc dvě fotky vyfocené hned po sobě mají úplně jiné barvy. Třetí fotka vyfocená po těchto dvou byla zase jinak barevná. Příklad můžete vidět níže:

Fotky v noci jsou ale dobře prosvětlené, jen jejich barvy jsou celkově pokaždé jiné a je to tak trochu magie. Další příklady fotek focené na noční režim můžete pozorovat níže. Všechny byly přitom foceny ve stejnou dobu stejný den (zhruba 21:30):

Doufám, že výkon fotoaparátu bude ještě v softwarových aktualizacích vylepšen a fotky budou více konzistentní.

Nahrávání videa probíhá maximální ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Video v tomto maximální nastavení má ale nízký datový tok a to jen kolem 30 Mbps. Zvláštní je především fakt, že v nastavení 4K 30 fps má video vyšší datový tok, a to kolem 40 Mbps. Nicméně video je stále vcelku kvalitní a v praxi to tolik neuvidíte. Galaxy S20 nebo iPhone 11 Pro však mají při nahrávání videa o trochu vyšší dynamický rozsah a lepší stabilizaci.

Zhodnocení Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro je spíše mírná evoluce loňské P30 Pro a novinek opravdu není tolik. Výsledné snímky z fotoaparátu se letos příliš neliší, kombinace fotoaparátů je pak stejná. Proto moc nechápu, proč Huawei nastavil letos cenovku u modelu P40 Pro ještě vyšší než vloni u P30 Pro. Zatímco loňský model začínal na 22,5 tisících, tak P40 Pro stojí 26 tisíc. Naopak bych letos vzhledem k absenci Google služeb a Obchodu Play čekal nižší cenovku.

Je to zařízení hodně o kompromisech a když si kupuji telefon s cenou přes 20 tisíc, chci, aby jich bylo co nejmíň. Huawei P40 Pro je sice nádherný telefon, ale bohužel absence Google služeb a hlavně normálního obchodu plného aplikací je pro většinu lidí příliš velký nedostatek vzhledem k jeho ceně.

A vlastně bude i pro mnohem levnější modely, když můžete sáhnout po modelech jiných značek, kde si bez problémů vše pohodlně stáhnete z jednoho obchodu a nebudete muset hledat alternativy jako kdysi na Windows Phone. Huawei pracuje na svém obchodě AppGallery, ale stále je v plenkách a kvalitních užitečných aplikací je zde vskutku málo. Neházel bych však flintu do žita, za půl roku může být situace lepší.

Telefon si jistě své fanoušky najde, nabízí dobrý fotoaparát, nádherný displej a luxusní design. Hardwaru bych vytkl pouze absenci stereo reproduktorů, které dnes považuji za samozřejmost. Ohledně softwaru musí být potencionální zájemce pro alespoň částečnou funkčnost technologicky zdatný a přesto některé funkce jako třeba placení Google Pay nikdy fungovat nebude, dokud bude panovat zákaz ze strany USA.

Pokud chcete skvělý fotoaparát a normální Android s Google služby a Obchodem Play, skvělou volbou dnes může být právě loňský top model Huawei P30 Pro (recenze), který se prodává za cenu kolem 16 tisíc a nebo nové Samsungy řady Galaxy S20.

Klady

možnosti fotoaparátu, ale divný noční režim

krásný design a luxusní provedení

spolehlivý a rychlý 3D sken obličeje

Zápory

absence Google služeb

nedostatek aplikací

nemá stereo reproduktory

vlastní formát paměťových karet



Domů » Recenze » Huawei P40 Pro – bez Googlu to zatím nepůjde [recenze]

