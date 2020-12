Huawei P Smart 2021: elegantní design za rozumnou cenu [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Teprve před třemi měsíci k nám na český trh zavítala novinka v podobě Huawei P Smart 2021. Rozdíl oproti červnovém modelu 2020 je patrný jen v názvu. V praxi si ale mobil prošel velmi dobrou proměnou, ovšem ne ve všem se Huawei drželo aktuálních trendů.

V této recenzi si zodpovíme hned několik otázek – stojí model P Smart 2021 za zvážení? K jakým změnám ve skutečnosti došlo? Může s velkou obrazovkou a čtyřmi fotoaparáty vyniknout z davu?

Huawei P Smart 2021: Design a displej

Začněme klasicky designem a displejem. Nový model P Smart 2021 je značně větší (oproti P Smart 2020, který se na trhu objevil letos v červnu), a to nejen z pohledu úhlopříčky displeje. Stále se ale jedná o Full HD panel, který má tentokrát otvor pro přední kameru (uprostřed v horní části displeje). Tzv. výřez v displeji je ve tvaru průstřelu a během používání mi nijak nevadil, ba naopak působí elegantněji, než například výřez u řady iPhone 12.

Samotný displej nabízí 6,67 palců, takže na používání jednou rukou rozhodně zapomeňte. Celkové rozměry těla činí 165,7 x 76,9 x 9,3 mm a telefon váží 206 gramů. I když jsem se velmi snažil, jednou rukou jsem telefon opravdu používat nezvládl. Mé ruce ale mají všeobecně problém s velkými telefony, tudíž tento problém je zcela subjektivní.

Zobrazovací panel je typu IPS a nabízí rozlišení FHD+ s hustotou 395 ppi. Displej není v tomto případě vůbec špatný, naopak panel nabízí kvalitní uživatelskou zkušenost. Musím ale upozornit na to, že černá není tak černá. Za to ale může samotná technologie IPS, kterou nahradily OLED panely. Ty se nachází dnes už v takřka všech telefonech napříč různými cenovými třídami, překvapilo mě tedy, že se výrobce rozhodl pro IPS. Displej tedy nemusí být pro všechny uspokojivý, na druhou stranu svou práci plní důstojně, pokud jde o jas a pozorovací úhly.

Zajímavější je ale zadní strana. Zde se totiž odehrálo mnoho novinek. Místo dvou foťáků jsou tu k dispozici celkem čtyři, přičemž hlavní má 48 Mpx. Dále se nabízí širokoúhlý snímač a dva doplňkové pro určení hloubky ostrosti a makro snímky. Fotoaparáty jsou pak svisle umístěny v levé části, takže celá zadní část je čistá – nachází se zde jen logo výrobce.

Huawei P Smart 2021: Elegantní design

Huawei použilo lesklý povrch, který je samozřejmě na oko moc fajn. Bohužel zanechává otisky prstů, takže se případně připravte na neustálé čištění. Musím ale říci, že použité materiály dávají telefonu relativně prémiový pocit. Ačkoliv jde o plast, bylo by velmi nespravedlivé tvrdit, že telefon nemá elegantní design.

Celkovému pocitu z používání pomáhají i malé rámečky kolem displeje, stejně jako přechod na selfie kameru, která se nachází v drobném „průstřelu“. Díky tomu si telefon udržuje „čistou“ estetiku, troufám si říci, na každém místě. Dokonce i vertikální uspořádání fotoaparátů je diskrétní, přičemž jejich tloušťka nijak nepřekáží, pokud je telefon položen zády na stole. Předpokládá se ale, že budete používat pouzdro, takže malý hrbolek prakticky zmizí.

Velmi chválím USB-C konektor, který se samozřejmě nachází na spodní straně zařízení – mezi jedním reproduktorem a 3,5mm jack konektorem pro sluchátka. Pokud čtete mé recenze, moc dobře víte, že neoplývám nadšením v případě přítomnosti jack konektoru. Na pravé straně zařízení je přítomno tlačítko pro zapnutí / vypnutí displeje, přičemž v sobě má čtečku otisků prstů. Nad ním se mimo jiné nachází tlačítka pro regulaci hlasitosti.

Huawei P Smart 2021: Zvuk

Tlačítka pro regulaci hlasitosti se velmi dobře používají, zpětná vazba je výrazná. To ale nemohu říci o tlačítku pro zapnutí / vypnutí displeje, které je více umístěno v těle, čímž se intenzita zpětné vazby zjemňuje. Po chvíli používání jsem si ale zvykl, takže se o žádný problém nejedná.

Co se reproduktoru týká, zaujala mě jeho hlasitost. Dle mého názoru hraje více než dostatečně, ovšem přirozeně ztrácí kvalitu, jakmile se hlasitost zvyšuje – pro běžné hovory je reproduktor skvělý, ale pokud používáte reproduktor telefonu jako hlavní zdroj výstupu, doporučuji sáhnout například po externím reproduktoru. V poslední řadě máme na levé straně zdířku pro SIM kartu a microSD.

Výkon a software

Uvnitř tohoto krásného těla je octa-core procesor Kirin 710A, u kterého byla použita 14nanometrová výrobní technologie. Telefon má k dispozici také operační paměť s kapacitou 4 GB. Pro soukromá data je pak připraveno vnitřní 128GB úložiště. Kirin 710A má čtyři Cortex-A73 taktované na 2,0 GHz a čtyři Cortex-A53 na 1,7 GHz, doplněné GPU Mali-G51 MP4. V oblasti konektivity najdeme například Bluetooth 5.1, ale z nějakého důvodu došlo na snížení specifikací u Wi-Fi, kde je k dispozici jen 802.11 n při 2,4 GHz. Chybí také podpora NFC.

V praxi to znamená, že si telefon poradí s jednoduchým každodenním používáním, jako jsou sociální média, procházení a (velmi) lehké hraní. Oproti ostatním modelům je model P Smart 2021 konkurenceschopný, ale nenabízí toho moc navíc. Za to samozřejmě může „banán“ od USA, které Huawei dostalo. Tím nesmí spolupracovat s firmami amerického původu, takže na procesory nejvyšší třídy může Huawei do jisté míry zapomenout. Proto byl použit Kirin 710A, který funguje opravdu dobře, ale nemůžete od výkonu očekávat nic mimořádného.

Všemu pak dodává energii baterie o kapacitě 5000 mAh. Telefon mi vydržel opravdu dlouhou dobu (na jedno nabití), zhruba den a půl – záleželo ale samozřejmě na používání. Musím také pochválit podporu rychlého 22,5W nabíjení. Díky tomu jsem byl schopen nabít telefon z 0 na 100 % za méně než dvě hodiny, přičemž poloviny kapacity jsem dosáhl zhruba za 45 minut. Časy se na první pohled nemusí zdát působivé, ale nezapomínejme na působivou autonomii, díky níž je potřeba nabíjení méně častá.

Software

V této oblasti začneme něčím známým a základním – Google Mobile Services nejsou k dispozici. Huawei používá nadstavbu EMUI 10, která je založena na operačním systému Android 10. Pokud tedy patříte mezi dlouhodobé uživatele Androidu, budete se cítit jako doma. Většina aplikací se nachází v AppGallery, což je obchod s aplikacemi přímo od Huawei. Nedostatky jsou ale zřejmé, pokud se v životě spoléháte hlavně na Google služby. Alternativu sice za Google Mapy najdete, ale Facebook, Instagram nebo Messenger oficiálně nenainstalujete. To je velký problém pro nejednoho budoucího majitele. Samozřejmě lze vše doinstalovat třetími stranami, tím ale zvyšujete riziko malwaru. V oblasti systému mě také překvapila předinstalovaná aplikace Snapchat.

Jinak je to dle mě docela flexibilní systém, který nabízí nespočet možností. Velmi příjemnou funkcí je způsob, jakým je selfie fotoaparát zobrazen, protože jej lze přidat do digitální lišty, která připomíná výřez u iPhone 12. Kromě možnosti odemknutí prstem podporuje zařízení autentizaci pomocí tváře.

Fotoaparát

Jak jsem už uváděl výše, místo dvou foťáků jsou zde k dispozici celkem čtyři, přičemž hlavní má 48 MPx. Dále se nabízí 8Mpx širokoúhlý snímač a dva doplňkové pro určení hloubky ostrosti (2Mpx) a makro snímky. Nativní aplikace Fotoaparát nabízí několik parametrů, které je možné konfigurovat. Mohl jsem tedy pohodlně pracovat s expozicí, ISO, vyvážené bílé a tak dále. Aplikace je poměrně detailní, takže pokud máte zkušenou ruku, můžete vytvořit zajímavé snímky.

Zdroj: Dotekomanie.cz

V režimu Standard dokáže hlavní fotoaparát (širokoúhlý) pořídit kvalitní fotografie, pokud jsou tedy ideální podmínky – možná o něco vyšší než standard v dané kategorii. Master AI“, kterou používá k úpravám scén, odvádí dobrou práci, hlavně proto, že se šum neobjevuje silně u obrazů s částmi scény se špatným osvětlením.

Nízké limity fotoaparátů poznáte ve špatných světelných podmínkách. Bez nočního režimu jsou výsledky při dostatečném osvětlení uspokojivé, ale není důvod tuto funkci nepoužívat, protože skutečně oživuje obraz. Zachytil detaily, které jsem nečekal, a dostatečně na mě zapůsobil.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Režimy Portrét a Clona jsou integrovány pro fotografování osob a objektů, které v závislosti na funkci rozmazávají pozadí nebo předmět. Zkušený fotograf si ale jistě všimne (což je přirozené) některých nedokonalostí u efektu rozmazání, který vytváří aplikace.

Při použití ultraširokého fotoaparátu, za zhoršených světelných podmínek i za denního světla, byla kvalita výrazně nižší než u hlavního fotoaparátu – kvalita zůstala na pouhých dobrých úrovních, fotoaparát tak ztrácel detaily, které hlavní foťák zachytil. Jelikož se jedná o sekundární fotoaparát, může být přijatelný pro průměrného uživatele, ale ne pro ty, kteří často fotografují.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Makro kamera funguje dobře vzhledem k omezením v rozlišení a kvalitě objektivu, stejně jako přední selfie kamera, která – jak je v této kategorii obvyklé – musí pracovat se světlem před a ne za objektem.

Zařízení podporuje nahrávání videa v rozlišení 1080p při 60fps. K dispozici ale není žádný stabilizátor (optický ani digitální), takže jsou videa často roztřesena. Automatické zaostřování při videu nefungovalo úplně dle mých představ.

Závěr

Pro uživatele s nízkým rozpočtem je značka Huawei vždy atraktivní. Jak je u této společnosti zvykem, kamerový systém je obecně na dobré úrovni, byť má své zápory, které se eliminují v závislosti na cenové kategorii. Autonomie je dle mého názoru vynikající a design rozhodně v této cenové kategorii vybočuje, což je jedině dobře.

Musím ale znovu zdůraznit, že se výrobce tímto telefonem zaměřuje hlavně na uživatele s nízkým rozpočtem. Proto byl použit levnější procesor nebo IPS technologie. Velkým nedostatkem je stále absence podpory Google služeb – naštěstí je k dispozici nativní obchod s aplikacemi a většina aplikací se dá jinými cesty nainstalovat. Mobilní telefon Huawei P Smart 2021 se na českém trhu prodává mezi 4 990 Kč – 5 990 Kč.

Klady:

Displej

Elegantní design

Přítomnost nočního režimu

Široká nabídka úprav v aplikaci Fotoaparát

Cena

Zápory:

Absence Google služeb

Předinstalované aplikace

IPS panel (rád bych viděl OLED)

