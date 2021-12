Zdroj: Dotekomanie.cz

V tomto roce jsme se v České republice rozloučili s technologií 3G. Ač se na první pohled může zdát, že se jedná o velký milník, tak ve skutečnosti byla tato technologie jen na malém procentu území, zejména v případě Vodafonu. Cílem je uvolnit spektrum pro 5G sítě, které se aktuálně budují. Ve Velké Británii již ale představují nový plán, který dá poslední sbohem i technologii 2G.

3G má odzvoněno, operátoři přejdou na 4G a 5G

4G a novější

V České republice zůstává síť 2G stále aktivní a poměrně důležitou. Nejenže starší mobilní telefony ji mohou stále využívat, ale její pokrytí je lepší, než u stávající 4G sítě. Zpravidla se využívá pro uskutečňování telefonních hovorů a také zasílání SMS zpráv, zejména v místech bez 4G nebo 5G. Velká Británie ale představila plán, v rámci kterého se zbaví do 12 let 2G a 3G.

Termín je stanoven na rok 2033, ale to neznamená, že až za dvanáct let zmizí obě technologie. K útlumu bude docházet postupně a vše mají nahradit zejména 5G sítě. Ale není to jediný cíl. Velká Británie se připravuje i na novou 6G síť, která by měla být k dispozici již v roce 2030. Sice se může zdát, že celá změna proběhne až za dlouho, ale je nutné si uvědomit, že bude potřeba vyměnit veškerý hardware, a to se nebavíme jen o vysílačích. I uživatelé budou muset přejít na novější zařízení. Dá se předpokládat, že do té doby bude 5G dostupné i na velmi levných smartphonech a mobilních telefonech.

Něco podobného se zřejmě odehraje i v Česku, ale asi s nějakým zpožděním. 5G síť je teprve v počátku a operátoři se chystají nasadit SA verzi až v příštím roce. 2G zůstává nadále aktivní a 4G se zřejmě více rozšiřovat nebude. Zatím je velmi těžké odhadnout, kdy nás čeká podobný osud jako ve Velké Británii.

Zdroj: neowin.net



Domů » Články » 2G a 3G má skončit ve Velké Británii do roku 2033

reklama reklama