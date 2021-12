Huawei Watch GT3 (42 mm) – elegantní dámské hodinky se skvělou výdrží [recenze]

Huawei Watch GT3 42 mm; Zdroj: Dotekománie

Když jsem během letních prázdnin testoval Huawei Watch 3 Pro (recenze), novou generaci hodinek s HarmonyOS jsem si naprosto zamiloval. Přeci jen se ale jednalo nejen o velmi mohutné hodinky, které i na mé pánské, ale velmi malé ruce, vypadaly lehce komicky, ale navíc jejich cena překračovala hranici 10 tisíc korun, což může být pro někoho už příliš.

Nedávno tak Huawei představil nové hodinky Watch GT3, které již podle názvu navazují ne předchozí Watch GT2. Stejně jako u GT2 jsme se dočkali dvou variant, tedy 46 mm a 42 mm, které jsou určeny zejména pro dámy. Právě onen menší model bude předmětem této recenze. Watch GT3 42 mm se od svého předchůdce na první pohled příliš neliší, kromě nových senzorů měření a otočné korunky ale nabízí jedno zásadní vylepšení – HarmonyOS, stejně jako právě u Watcj 3 Pro. Pojďme se tedy podívat na to, jak jsem se s hodinkami sžil a zda jsem s nimi byl spokojený.

Dámské hodinky Huawei Watch GT 2 RECENZE

Elegantní konstrukce ve zlaté barvě

Ten kdo mě trochu zná, ví, že již více než rok používám Huawei Watch GT2e v černé barvě společně s černým kovovým řemínkem. Změny si tak všiml téměř každý. Prakticky všechny dámy, které hodinky na mé ruce viděly, okamžitě uznaly, že se jim hodinky velmi líbí. Zlatá barva dodává notnou dávku elegance a podle mě bude ladit téměř ke všemu. Na druhou stranu je obrovská škoda, že Huawei na náš neuvedl také ostatní černou variantu hodinek. Na výběr jsou pouze zlaté hodinky se stejně barevným kovovým řemínkem, nebo zlaté hodinky s bílým koženým řemínkem. Troufám si tak říct, že si vyberou jen dámy a pánové budou muset sáhnout po větší 46mm verzi.

Po konstrukční stránce nemám hodinkám co vytknout. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli, přičemž jak displej, tak nově i spodní stranu kryje tvrzené sklo. Plast se zde tedy vůbec nekoná, což jedině vítám. Jestli jsem si něco na Watch 3 Pro zamiloval, byla to otočná korunka. Jsem tedy velmi rád za to, že si našla své místo na Watch GT3, její používání je mnohem návykovější než byste čekali. Otáčení doprovází také špičková haptická odezva. Pod korunkou se schovává také tlačítko, kterému můžete přiřadit libovolnou funkci dle libosti, v mém případě například svítilnu, ale lze mu přiřadit také třeba rychlé spuštění zaznamenání aktivity. Kvalitní zpracování pak podtrhuje také vodotěsnost až do 5ATM.

Hodinky již podle části názvu 42 mm naznačují, že se jedná o menší variantu produktu. Rozměry hodinek jsou pouze 42,3 x 42,3 x 10,2 mm, přičemž váha se vyšplhala na 35 gramů bez řemínku. S ním Hodinky výrazně přiberou, stále se ale nejedná o žádné závaží. Menší rozměry tak jednoznačně Watch GT3 předurčují k tomu, aby je kupovaly zejména dámy.

Ach ten řemínek

Jestli mě na hodinkách něco opravdu štvalo, jednoznačně se jednalo o dodávaný řemínek. K jeho zpracování nemám výtky, jeho pevnost a elegance jsou výborné. Uchycení na zápěstí ale probíhá skrze magnety, občas tedy stačilo pouze víc zatříst rukou a řemínek se o kousek povolil. Ačkoliv tedy skvěle ladí k samotným hodinkám, mnohem radši bych zde viděl mechanické upevnění, které je přece jen jistější. Rozměr řemínku je pak 20 mm, což je vzhledem k menším rozměrům pochopitelné.

Stále skvělý displej

Prakticky všechny chytré hodinky od Huawei mají jedno společné. Vždy jste se mohli spolehnout na krásný displej, v případě Watch GT3 tomu není jinak. Samotný panel nabízí velikost 1,32 palce, přesné rozlišení se mi ale dohledat nepovedlo. Nicméně displej je dostatečně jemný, skvěle čitelný i na přímém slunci a díky AMOLED technologii nabízí také krásné a živé barvy. Nechybí zde ani možnost aktivace always-on režimu, který však zásadně sníží výdrž baterie. Osobně jsem jej nevyužíval, jelikož aktivace otočením ruky funguje spolehlivě.

Horší, ale stále výborná výdrž

Pokud jste zvyklý na úžasnou výdrž předchozích modelů Watch GT(2), nová generace vás může trošku zklamat. Nedostanete zde již tak skvělou výdrž, která by dosahovala 14 dnů, i tak ale Watch GT3 stále excelují. Při mém běžném používání jsem se dostal na hodnotu 6 a půl dne, kdy jsem musel hodinky nabít o pár procent před spaním. Jakmile ale vypnete měření veškerých hodnot, jako jsou tepová frekvence, okysličení krve, stres, spánek a teplota pokožky, výdrž se samozřejmě prodlouží. Při aktivnějším používání během měření aktivit, kdy bude zapnutá také GPS, výdrž ale rapidně klesne. V každém případě je výdrž výborná a několik dní přežijete s velmi náročným používáním.

Konečně bezdrátové Qi nabíjení

Každý, kdo si navykl na bezdrátové nabíjení mi dá jistě za pravdu, že návrat ke drátu je krok zpět. A to nejen v případě smartphonu nebo bezdrátových sluchátek, ale taky i chytrých hodinek. Předchozí generace Huawei Watch disponovaly nabíjecími konektory, Watch GT3 ale stejně jako Watch GT2 Pro nebo Watch 3 (Pro) nově podporují bezdrátové nabíjení skrze standard Qi. Kromě přibalené nabíjecí kolébky tak můžete využít jakoukoliv jinou bezdrátovou nabíječku nebo smartphone s podporou reverzního nabíjení. Příjemným překvapením pro mě byla délka nabíjení, z 0 na 100 % se dostanete pouze za zhruba hodinu. Potěšily mě také nabíjecí teploty, Watch 3 Pro se totiž při nabíjení nadměrně zahřívaly.

Konektivita a výbava

Možnosti konektivity a připojení jsou kromě odlišných materiálů jediný zásadní rozdíl oproti dražším Watch 3 Pro. Lehký ústupek nastal ve verzi Bluetooth, namísto verze 5.2 se zde koná „pouze“ Bluetooth 5.1. Tak či tak, připojení k telefonu bylo vždy velmi stabilní, a ani přes několik zdí v domě se hodinky neodpojily. Rozdíl ve verzi Bluetooth tak nepoznáte. Co už ale poznáte je absence WiFi, která u Watch 3 Pro slouží k instalaci aplikací. Podle mě se ale nejedná o zásadní důvod k nekoupení. Naopak NFC zde nechybí, k placení jej ale stále nevyužijete. Nechybí zde také ani mikrofon společně s hlasitým reproduktorem, skrze které lze uskutečňovat hovory, jejichž kvalita je bezproblémová. K hovorům ale bude nutný připojený smartphone, Watch GT3 totiž nedostaly podporu eSIM.

Zdravotní funkce a sledování aktivit

Chytré hodinky dnes neplní funkce jen ukazatele času a prodloužené ruky telefonu, mnoho uživatelů po nich sahá také pro sledování sportovních aktivit a zdravotních funkcí. Huawei si toho je vědom, proto do svých hodinek integruje podporu téměř 100 aktivit, což není výjimka ani Watch GT3. Z daných aktivit si tedy vybere opravdu každý.

Výrobce nenechal náhodě ani senzorovou výbavu, na spodní straně tak najdeme senzor měření tepové frekvence, okysličení krve, hodinky zvládají měřit také stres a v neposlední řadě zde nechybí ani senzor měření teploty pokožky. Ten jsem u Watch 3 Pro naprosto zkritizoval, jelikož jeho spolehlivost byla bídná. Naměřené hodnoty nejsou přesné ani nyní, alespoň ale mnohem více odpovídají realitě.

HarmonyOS

Hlavní slabinou oproti konkurenci dřívějších hodinek Huawei byl rozhodně značně omezený a uzavřený systém LiteOS, který ale Huawei nově nahrazuje HarmonyOS, který běží nejen na hodinkách, ale také například na tabletu MatePad 11 (recenze). Díky novému systému je tak možné do hodinek instalovat aplikace, přestože jejich počet je stále dost omezený. Kvůli absenci WiFi připojení zde není obchod s aplikacemi App Gallery, instalace aplikací tak probíhá pouze skrze připojený smartphone, stejně jako aktualizace systému.

Co se týká notifikací, jejich zobrazování je bezproblémové, ale lehce odlišné od Watch 3 Pro. U dražších Watch 3 Pro se notifikace z jednotlivých aplikací sdružují do jakéhosi celku, po jehož rozkliknutí se zobrazí jednotlivé notifikace. Zde má každá notifikace svou kolonku. Těšil jsem se také na zobrazování emoji, což se zde ale bohužel nekoná. Namísto smajlíku tak uvidíte pouze „*“, tedy hvězdičku.

Pochválit musím také přidání rychlých odpovědí na zprávy, na výběr ale máte pouze z pár přednastavených možností, přidat ale můžete vlastní. Velká škoda ale je nemožnost odpovídání přímo z hodinek, psaní na takto malém displeji by ale nemuselo být příliš pohodlné. Na závěr, stejně jako u Watch 3 Pro také nesmím zapomenout zmínit ukázkovou plynulost systému. Za celou dobu testování jsem se nesetkal s jediným zásekem a vše běželo naprosto hladce a svižně.

Mobilní aplikace zdraví

Zhodnocení

Nastává tedy otázka. Vyplatí se koupě nových Huawei Watch GT3 ve 42mm dámské verzi? Za své peníze dostanete skvěle zpracované a velmi elegantní hodinky z kombinace nerezové oceli a skla, skvělou výdrž na jedno nabití nebo velmi návykovou otočnou korunku pro ovládání systému. Kapitolou samou o sobě je pak HarmonyOS, který prozatím stále nenabízí příliš mnoho aplikací k instalaci, v budoucnu ale situace snad bude lepší.

Pokud tak hledáte elegantní dámské chytré hodinky například pro svou polovičku, Huawei Watch GT3 42 mm byste určitě měli při nejmenším zvážit. Do konkurence bych bez debat zařadil Apple Watch SE 40 mm, které momentálně seženete za prakticky totožnou cenovku. Pokud hledáte o něco větší model, můžete sáhnout například do řad Huawei v čele s Watch 3, nebo se poohlédnout po Galaxy Watch 4 40 mm, které seženete dokonce ještě o pár stovek korun levněji.

Klady

skvělé zpracování

dlouhá výdrž

otočná korunka

bezdrátové nabíjení

výborný displej

Zápory

řemínek „pouze“ na magnety

vyšší cena

stále málo aplikací třetích stran



Domů » Recenze » Huawei Watch GT3 (42 mm) – elegantní dámské hodinky se skvělou výdrží [recenze]

reklama reklama