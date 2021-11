Zdroj: Dotekomanie.cz

Google již zavedl pravidelné aktualizace prohlížeče Chrome, přičemž vždy se dočkáme všech verzí. Dnes zde máme Chrome 96. Tato verze na první pohled nepřináší zásadní novinky, ale dost se událo pod kapotou. Některé jsou nachystány ke spuštění.

Google si pohrává s historií v aplikaci Chrome

Chrome 96

Google první testuje novinky ve verzích Beta, Dev a Canary. Posledním krokem k zavedení pro všechny uživatele je stabilní verze v rámci experimentálních funkcích. Dočkali jsme se například (#darken-websites-checkbox-in-themes-setting) možnosti aktivování nebo deaktivování tmavého vzhledu pro jednolivé stránky.

Chrome 96 také nabídne možnost zoomu u stránek, což je funkce zapadající do přístupnosti. To ocení zejména uživatelé s nějakým postižením. Navíc tato funkce, která je zatím vedena jako experiment (#enable-accessibility-page-zoom), dokáže přepsat nastavení stránky a přiblížit jakýkoliv obsah, byť je to vypnuté.

Desktopová verze navíc dostává vylepšení pro PWA aplikace a úpravu využívání mezipaměti, kdy se máme dočkat rychlejšího načtení stránky, kterou jsme již navštívili.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Vychází Chrome 96, novinek je méně

reklama reklama