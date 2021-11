Apple učí iPhone a Apple Watch detekovat autonehodu

Wall Street Journal přišel nedávno s velmi zajímavou informací, která se týká iPhonu a Apple Watch. Podle zprávy se Apple chystá přidat do těchto dvou zařízení novou funkci „detekce havárie“ a mohla by dorazit už v průběhu příštího roku. Funkce automaticky vytočí číslo 911 (v České republice pravděpodobně 112), pokud bude pomocí iPhonu nebo Apple Watch detekována autonehoda.

Samotná funkcionalita bude fungovat tak, že bude měřit náhlý skok v gravitační síle neboli „g“ při nárazu vozidla. Apple již má funkci otestovanou a dokázal sebrat anonymní data z 10 mil. podezřelých nárazů vozidel, z nichž více než 50 000 zahrnovalo volání na linku 911. Konkrétně data o volání na linku 911 používá ke zlepšení přesnosti svého algoritmu detekce nehody.

Novinka by měla být představena už příští rok, pravděpodobně v rámci iOS 16 a watchOS 9. Jak ale poznamenal Wall Street Journal, načasování vydání funkce se může změnit.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!