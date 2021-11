Samsung Galaxy A73 5G na prvních renderech

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung do konce tohoto roku asi už neuvede nějaký zajímavý model střední ani nejvyšší třídy. Pravé žně začnou až na začátku příštího roku, kdy očekáváme Galaxy S21 FE a novou řadu Galaxy S22. Kromě toho dojde na uvedení očekávaného Galaxy A53. Současně by mělo dojít na představení Galaxy A73, ale zatím jsme nemělo jakékoliv informace, až do teď.

Opět bez 3.5mm konektoru

Objevily se první neoficiální rendery nadcházející novinky Galaxy A73. Ta nabídne více méně stejný design jako Galaxy A72 (recenze), ale bude zde jeden podstatnější rozdíl. Mnohé asi nepotěší, že nový model nebude mít konektor pro sluchátka, tzv. 3.5mm jack. Vypadá to tedy, že se Samsung rozhodl u této střední třídy odhodit tuto specifikaci a uživatelé budou muset sáhnout po sluchátkách s podporou USB C nebo Bluetooth, případně budou potřebovat dongle (redukci).

Co se týče specifikací, zatím nemáme nějaké konkrétnější informace. Z renderů ale můžeme jednoduše konstatovat, že čtečka otisků prstů bude muset být v displeji. Na zadní straně se budou nacházet čtyři foťáky a displej bude mít otvor pro přední kameru. Spekuluje se, že by Samsung mohl u této novinky použít 108MPx snímač, ale raději bychom viděli nižší rozlišení a podporu pro optickou stabilizaci obrazu.

Pravděpodobně bude použit procesor Snapdragon 750 a baterie asi bude mít kapacitu kolem 5000 mAh. Co se týče nabíjení, Samsung asi zůstane u 25W technologie. Zajímavé vylepšení by se mělo nacházet u displeje, kde bychom se měli dočkat až 120Hz obnovovací frekvence. Odolnost vůči vodě a prachu by měla být již samozřejmostí. Bohužel zatím nemáme jakékoliv náznaky, jestli se dočkáme bezdrátového nabíjení.

