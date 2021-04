Samsung Galaxy A72 – zaostřeno na fotoaparát [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung se letos snaží zaujmout atraktivními modely střední třídy, mezi které patří také nový Galaxy A72. Nabízejí nově například voděodolnost, stereo reproduktory nebo displej s vyšší obnovovací frekvencí. Jedná se ale v případě modelu A72 opravdu o tak atraktivní volbu? Jak si vede fotoaparát, který má dokonce 3x zoom? Pojďme si vše rozebrat v dnešní recenzi.

Konstrukce

Při prvním pohledu na čelní stranu vypadá Galaxy A72 v podstatě stejně jako loňský model a také jako většina telefonů ve stejné třídě. Trochu mě osobně zklamal použitý materiál, kterým je opět plast. U telefonu za 12 tisíc bych již očekával alespoň kovovou konstrukci, jak bylo ostatně dříve zcela běžné.

Naopak velmi líbivá a originální je zadní strana. Matný plast na zádech se příjemně drží a telefon se snaží zaujmout také novými pastelovými barvami. My jsme testovali fialovou, koupit si však můžete také modrou, černou a bílou. Líbí se mi také modul fotoaparátu, který se snadno čistí a rozhodně zaujme.

Vloni jsem u modelu Galaxy A71 kvitoval jeho nízkou hmotnost, což jsem dával za vinu plastové konstrukci. Nástupce ale již rozhodně není tak lehký. Přibral 24 gramů, a do tloušťky pak necelý milimetr. Na druhou stranu baterie je aspoň o 500 mAh větší, což je pravděpodobný důsledek vyšší hmotnosti. Na vyšší hmotnost si ale po pár dnech zvyknete a alespoň vám telefon dobře drží v ruce.

Potěšujícím přidáním jsou letos rozhodně stereo reproduktory. Ty hrají dostatečně velmi dobře, ačkoliv by maximální hlasitost mohla být ještě mírně vyšší. Velký comeback do řady Galaxy A zažívá letos voděodolnost s certifikací IP67. To také velmi chválím a doufám, že to bude již brzy standard minimálně ve vyšší střední třídě, kam bych Galaxy A72 zařadil.

Kvalita zpracování je dobrá, nicméně při zatlačení na zadní stranu zhruba uprostřed (tam, kde je pravděpodobně baterie) se kryt trochu prohýbá a je tam cítit mezera. Skoro škoda, že tam Samsung nedal cívku pro bezdrátové nabíjení. Tuto funkci novinka bohužel neumí. Někoho pak jistě potěší přítomnost 3,5mm jacku pro připojení sluchátek.

Optická čtečka v displeji

Čtečka otisků prstů nebyla vloni u A71 dokonalá a musím říct, že letos je situace úplně stejná. A to je pro mě velké zklamání. Optická čtečka integrované do displeje není příliš spolehlivá. Velmi často jsem musel prst přiložit podruhé, a občas dokonce nedošlo k rozpoznání vůbec. Zkoušel jsem během testování také prst (palec) znovu nastavit, ale ani poté nebylo odemykání spolehlivé. A bohužel není ani nejrychlejší, čtečka patří spíše k těm pomalejším.

Vynikající 90Hz AMOLED

Samsung Galaxy A72 nabízí displej s úhlopříčkou 6,7 palce a rozlišením 2400 x 1080 pixelů. Jedná se pak o Super AMOLED panel s maximálním jasem až 800 nitů. Viditelnost i na přímém slunečním svitu je výborná. Obnovovací frekvence nabízí 90 Hz a je to řekl bych dostatečné. Bohužel to občas trochu brzdí horší optimalizace/nedostatek výkonu, jelikož animace nejsou vždy plynulé a škubnutí jsem vídal celkem často, třeba při zavírání aplikací.

Výkon

Hnacím motorem je letos procesor Snapdragon 720G, což může znít jako lehký krok zpět ze Snapdragon 730 vloni u A71. Pokud si však čipy porovnáme, nabízí v podstatě stejný výkon. Problém nicméně vidím v tom, že letos se Snapdragon 720G objevuje u mnohem levnějších telefonů. Nabízí ho třeba Redmi Note 10 Pro (recenze) nebo realme 8 Pro (recenze), což jsou ale telefony s cenovkou o 4 tisíce nižší. Tady měl Samsung u Galaxy A72 použít aspoň Snapdragon 750, který má třeba paradoxně o tisícovku levnější model A52 5G. Navíc se starším čipem Snapdragonem 720G také nemáte podporu 5G.

Telefon je v praxi rychlý, v operační paměti se také udrží běžné množství aplikací. Trochu horší je to ale s animacemi. Ty nejsou vždy plynulé při mém plnohodnotném používání. Odezva systému je ale opravdu slušná, jen prostě ne vždy plynulá. A to zkrátka zamrzí, zvlášť když je tu onen 90Hz displej. Doufejme, že si s tím Samsung ještě v dalších aktualizacích vyhraje a prostředí vyladí.

V benchmarku Geekbench 5 získal telefon skóre 539/1580 (single core / multi core). To přímo odpovídá výkonu již zmíněného Snapdragon 730 nebo podobný výsledek dosáhl také Snapdragon 855. Operační paměť nabízí 6 GB, což je dostatečné. Úložiště nabízí v základu 128 GB a lze jej rozšířit paměťovými karty microSD, jedná se však o hybridní slot. Máte tak na výběr buď druhou SIM kartu a nebo paměťovku. Nepotěšil mě také lacině působící vibrační motor, žádná kvalitní haptika zde není.

Specifikace Samsung Galaxy A72

displej: 6,7 palců, 1080 x 2400 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90 HZ, Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 720G

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 8 MPx, 3x zoom, OIS 5 MPx, makro přední – 32 MPx

Android 11 + OneUI

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, rádio

IP67

LTE, WiFi, Bluetooth, 3.5mm jack

rozměry: 165 x 77,4 x 8,4 mm, 203 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W nabíjení

Baterie

Kapacita baterie nabízí krásných 5000 mAh, s čímž si bez problémů užijete celý náročný den a při méně intenzivním používání opravdu není problém dostat se na dva dny. Doba zapnutého displeje se při mém užívání pohybovala kolem 6 hodin, což je nadprůměrná hodnota.

Nabíjení probíhá 25W adaptérem z 0 na 100 procent přibližně 1,5 hodiny, což je pěkná hodnota. Chválím také fakt, že tento adaptér je v balení.

Operační systém

Operačním systém je Android 11 s nadstavbou OneUI verze 3.1. V průběhu testování byla nejnovější dostupná bezpečnostní záplata Androidu z února 2021, což je pozitivní. Optimalizaci systému jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách, animace se zkrátka občas sekají.

Uživatelské rozhraní nicméně vcelku přesně kopíruje to v Galaxy S21 a celkově lze říci, že majitelé jakéhokoliv Samsungu zde budou jako doma. Osobně také považuji tuto nadstavbu za povedenou a příjemně se používá.

Předinstalované aplikace můžete hned po prvním startu telefonu ovlivnit a zvolit, jaké chcete. Povinně však dostanete třeba OneNote nebo nepříjemnou novinku se jménem AppCloud. Ta mě po pár dnech začala v notifikační liště vybízet k instalaci „skvělých aplikací zdarma“. Naštěstí lze tato vestavěná aplikace vypnout.

Fotoaparát

Dostáváme se asi k největší chloubě tohoto zařízení. Na zádech se nachází celkem čtyři fotoaparáty a rovnou tři z nich jsou velmi užitečné. Hlavní snímač nabízí 64 MPx a má optickou stabilizaci OIS, což je znát hlavně při natáčení videa ve 4K. Ultra širokoúhlý objektiv nabízí 12 MPx se záběrem 123 stupňů a pak tu máme teleobjektiv s trojnásobným přiblížením a rozlišením 8 MPx. To je velmi vítaná novinka, která se v této cenové hladině tak často nevidí.

Poslední snímačem je 5MPx makro fotoaparát, který si stále myslím, že je zbytečný. Alespoň, že zde nemáme zcela zbytečný senzor hloubky.

Výsledné snímky z hlavního snímače jsou velmi slušné, a jak už to tak u Samsungu bývá, jsou mírně přeostřené. Tím je však výrobce známý a dělá to i u top modelů. Ve výchozím stavu je aktivní optimalizátor scén, který dělá barvy více kontrastní. Tráva a stromy jsou tak například díky němu zelenější, jak lze vidět na fotkách níže. Pro účely recenze jsem ho ponechal po celou dobu aktivní.

Také s makro snímačem lze pořídit pěkné fotky, jak lze vidět na dvou snímcích níže.

Díky voděodolnosti se nemusíte bát fotit ani při hustém sněžení nebo v dešti. Pochválit musím také vynikající HDR, které funguje téměř stejně dobře také díky ultra širokoúhlém snímači nebo teleobjektivu.

V noci mě překvapilo, že noční režim funguje pouze na hlavní snímač a nelze ho použít na jiné. Zvlášť na ultra širokoúhlý snímač by se rozhodně hodil, výstup z něj je v noci nic moc. Celkově ale noční režim není příliš potřebný. Naopak občas zbytečně škodí, fotky bez něj jsou méně rozpité a mají překvapivě také lepší HDR. Pouze v téměř úplné tmě nabídne světlejší snímky.

Noční snímky mě moc nepotěšily svými barvami – ve většině případů jsou hrozně žluté, což příliš neodpovídá realitě. Naopak z ultra širokoúhlého snímače jsou spíše do červeného odstínu. Na vyšší střední třídu jsou celkově ale výsledky velmi slušné.

Díky přítomnosti OIS můžete nahrávat videa ve 4K 30 fps a stále je přitom mít pěkně stabilizovaná. To je velký benefit, jelikož tímto problémem jinak trpí snad každý telefon střední třídy.

Zhodnocení Galaxy A72

Samsung se u nového Galaxy A72 snažil přidat nové užitečné novinky, jako jsou stereo reproduktory, voděodolnost nebo 90Hz displej. To jsou jednoznačně velmi vítané funkce, ale tak trochu zamrzí nulové vylepšení v oblasti výkonu. To by přitom telefon potřeboval jako sůl, Snapdragon 720G není vhodný do telefonu za 12 tisíc korun a krom toho možná může i za občasné trhané animace. Kritiku si také zaslouží čtečka otisků prstů, která je pomalejší a méně spolehlivá než u levnější konkurence.

Na druhou stranu Galaxy A72 jistě zaujme všechny zájemce o všestranný a kvalitní fotoaparát ve vyšší střední třídě. Tři užitečné snímače včetně teleobjektivu s trojnásobným přiblížením byla ještě nedávno výsada top modelů. Pochválit musím také skvělou výdrž baterie, relativně rychlé nabíjení nebo originální vzhled zadní strany s matným provedením.

Při pohledu na konkurenci bude jednoznačně největším soupeřem dnes recenzovaného modelu kůň z vlastní stáje, a to model Galaxy A52 5G. Ten vám totiž nabídne téměř to samé, ale má navíc výkonnější procesor s podporou 5G a 120Hz displej. Jeho velkou výhodou je jeho nižší cena o 1 tisíc korun. Přijdete ale o teleobjektiv.

Klady

skvělý 90Hz AMOLED displej

výborná výdrž baterie

povedený fotoaparát s 3x zoom teleobjektivem a OIS

voděodolnost IP67

stereo reproduktory

Zápory

jen plastová konstrukce

méně spolehlivá čtečka otisků prstů

systém a jeho animace se občas sekají

